Jumeirah Bali: Neues Luxusresort mit 123 Pool-Villen

Di­rekt am Strand von Ulu­watu hat die Ju­mei­rah Group aus Du­bai ihr ers­tes Lu­xus­re­sort auf der in­do­ne­si­schen Traum­in­sel Bali er­öff­net: Das spek­ta­ku­läre Ju­mei­rah Bali soll sich als idea­les Rei­se­ziel für Paare, Grup­pen und Al­lein­rei­sende eta­blie­ren, die Er­ho­lung in atem­be­rau­ben­der Na­tur su­chen und ihr in­ne­res Gleich­ge­wicht fin­den möch­ten.

In­mit­ten von üp­pi­gem Grün ge­le­gen, be­steht das neue Lu­xus­re­sort aus 123 ge­räu­mi­gen Vil­len mit ei­nem oder zwei Schlaf­zim­mern so­wie ei­nem „Royal Wa­ter Pa­lace” mit vier Schlaf­zim­mern, die alle ei­nen herr­li­chen Blick auf den In­di­schen Ozean und die tro­pi­sche Na­tur Ba­lis bie­ten.

Ju­mei­rah Bali (c) Ju­mei­rah Group

Jede Villa ver­fügt über ei­nen pri­va­ten Pool und ei­nen Wohn­be­reich im Freien mit ei­nem of­fe­nen Pa­vil­lon, von dem man den Son­nen­un­ter­gang am Ho­ri­zont se­hen kann. Ei­nige sind auch von ei­nem tro­pi­schen Gar­ten um­ge­ben. Das Re­sort er­mög­licht sei­nen Gäs­ten zu­dem den ex­klu­si­ven Zu­gang zu ei­nem Pri­vat­strand, der eine ab­ge­schie­dene En­klave zum Ent­span­nen bie­tet.

Die In­nen- und Au­ßen­ar­chi­tek­tur des Ju­mei­rah Bali er­in­nert an Ge­off­rey Ba­was Stil der „tro­pi­schen Mo­derne” und ist so kon­zi­piert, dass Ar­chi­tek­tur, In­te­ri­eur und Land­schaft naht­los in­ein­an­der über­ge­hen. Da­bei wur­den ein­hei­mi­sche Bau­ma­te­ria­lien mit mo­der­nem Kom­fort kom­bi­niert, um die Gäste in eine au­then­ti­sche ba­li­ne­si­sche Oase von schlich­ter Ele­ganz mit opu­len­tem Touch zu ent­füh­ren.

Ju­mei­rah Bali (c) Ju­mei­rah Group

Au­ßer­ge­wöhn­li­che ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse war­ten in zwei cha­rak­te­ris­ti­schen Re­stau­rants un­ter der Lei­tung von Meis­ter­koch Vin­cent Le­roux, die beide ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf das Meer und die Son­nen­un­ter­gänge er­öff­nen.

Das ganz­tä­gig ge­öff­nete „Se­garn” liegt di­rekt am Meer und ser­viert eine ex­qui­site ba­li­ne­si­sche und süd­ost­asia­ti­sche Kü­che, wäh­rend im „Akasa Gas­tro Grill” ein haus­ei­ge­ner DJ und ein spe­zia­li­sier­ter Mi­x­ologe die Szene ver­voll­stän­di­gen. Die „Maja Sun­set Pool Lounge” ist wie­derum der ideale Ort, um am Abend bei Cock­tails und Fin­ger­food an ei­nem der In­fi­nity-Pools den Blick auf den wei­ten Ozean zu ge­nie­ßen.

Ju­mei­rah Bali (c) Ju­mei­rah Group

Das „Ta­lise Spa” ver­wöhnt mit ei­ner Reihe von Well­ness-Ak­ti­vi­tä­ten, die den Gäs­ten hel­fen, ihr in­ne­res Gleich­ge­wicht zu fin­den – er­gänzt durch eine Sauna, ein Dampf­bad, eine Vichy-Du­sche und das ein­zige tür­ki­sche Ha­mam auf der In­sel.

Ganz­heit­li­che Ge­sichts­be­hand­lun­gen, hei­lende und en­er­ge­ti­sie­rende Mas­sa­gen, rei­ni­gende Pee­ling-Be­hand­lun­gen und Stress­ab­bau-The­ra­pien auf der Grund­lage al­ter ba­li­ne­si­scher Tech­ni­ken und tra­di­tio­nel­ler Kräu­ter­prä­pa­rate sind nur ei­nige der An­ge­bote.

Ju­mei­rah Bali (c) Ju­mei­rah Group

Die Gäste kön­nen da­bei ihr Er­leb­nis mit lu­xu­riö­sen und tra­di­tio­nel­len Bio-Pro­duk­ten in­di­vi­du­ell ge­stal­ten. Sie kön­nen aber auch an Me­di­ta­ti­ons- und Yo­gakur­sen teil­neh­men, die vom Yo­ga­meis­ter des Ju­mei­rah Bali ge­lei­tet wer­den, das mo­derne Fit­ness­cen­ter nut­zen oder an be­le­ben­den Wan­de­run­gen teil­neh­men.

Das Ju­mei­rah Bali en­ga­giert sich für nach­hal­tige Prak­ti­ken und ver­fügt über das mo­dernste Ent­sal­zungs­sys­tem der Welt. Au­ßer­dem un­ter­stützt das Re­sort die lo­kale Comm­nity durch die Ju­mei­rah Ulu­watu Foun­da­tion, die sich für das Wohl­erge­hen der ba­li­ne­si­schen Be­völ­ke­rung ein­setzt.

Ju­mei­rah Bali (c) Ju­mei­rah Group

Das ak­tu­elle Er­öff­nungs­an­ge­bot des Ju­mei­rah Bali gilt für Auf­ent­halte bis 31. März 2023 und um­fasst 25 Pro­zent Ra­batt auf die beste ver­füg­bare Rate, 10 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf Spei­sen und Ge­tränke, ein kos­ten­lo­ses Up­grade nach Ver­füg­bar­keit, das Früh­stück und ein Re­sort-Gut­ha­ben. Bu­chun­gen sind bis 30. Juni 2022 mög­lich.

www.jumeirah.com/en/stay/bali/jumeirah-bali

