Four Seasons Osaka: Modernes Ryokan-Erlebnis im Luxushotel

Das ganz be­son­dere Er­leb­nis ei­nes Ryo­kans – also ei­nes tra­di­tio­nel­len ja­pa­ni­schen Ho­tels – in ei­ner zeit­ge­nös­si­schen Va­ri­ante ist das High­light des Four Sea­sons Osaka. Das im Au­gust 2024 er­öff­nete Lu­xus-Re­fu­gium be­fin­det sich im neuen Mehr­zweck­ge­bäude „One Do­jima“ im Stadt­teil Do­jima und wurde von füh­ren­den De­si­gnern aus Ja­pan ge­stal­tet.

Für das erste mo­derne Ryo­kan-Er­leb­nis der Stadt hat das Four Sea­sons Ho­tel Osaka das ge­samte 28. Stock­werk re­ser­viert. Be­reits beim Ver­las­sen des Auf­zugs wer­den die Gäste der so­ge­nann­ten „Gen­sui-Etage” von spe­zi­ell ge­schul­ten Ho­tel-Mit­ar­bei­tern mit ei­ner Tasse grü­nem Tee be­grüßt.

Hotel im Hotel: Das erste Luxus-Ryokan der Stadt

Da­nach wer­den sie ge­be­ten, ihre Schuhe aus­zu­zie­hen, und er­hal­ten Haus­schuhe – oder sie kön­nen ein­fach das Ge­fühl der Ta­tami-Mat­ten aus Bin­sen­gras an ih­ren nack­ten Fü­ßen ge­nie­ßen, wäh­rend sie zu ih­rem Zim­mer oder ih­rer Suite lau­fen. Jede Un­ter­kunft wurde vom ja­pa­ni­schen Stu­dio „Sim­pli­city” ent­wor­fen und ist ein mo­der­ner Aus­druck ja­pa­ni­scher Bräu­che und De­sign­prin­zi­pien – er­gänzt durch un­auf­dring­li­chen mo­der­nen Lu­xus.

Die Sitze sind nied­rig, die Tü­ren glei­ten ge­räusch­los und die Kopf­bret­ter aus Wa­shi-Pa­pier bli­cken auf lu­xu­riöse Schlaf­platt­for­men im Fu­ton-Stil. Zu den An­nehm­lich­kei­ten ge­hö­ren Yu­ka­tas (ent­spannte Baum­woll­ki­mo­nos), eine Mi­ni­bar mit aus­ge­such­ten Pro­duk­ten und ein Ba­de­ho­cker im Dusch­be­reich. Die Gen­sui-Gäste ha­ben au­ßer­dem ex­klu­si­ven Zu­gang zur SABO-Tee-Lounge, in der das Bento-Früh­stück, ver­schie­dene Tee-Ri­tuale und abends Sake und Wein an­ge­bo­ten wer­den.

Kulinarische Höhepunkte mit herrlicher Aussicht

Four Sea­sons Osaka (c) Four Sea­sons

Zu­sätz­lich zu den Un­ter­künf­ten auf der Gen­sui-Etage ver­fügt das Four Sea­sons Ho­tel Osaka über 130 wei­tere Gäs­te­zim­mer und 24 Sui­ten. Sie er­mög­li­chen ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die Stadt vom 29. bis 35. Stock­werk des Ge­bäu­des – vor al­lem aus den Zim­mer und Sui­ten, die sich an den Ecken des Ge­bäu­des be­fin­den. Die In­nen­ein­rich­tung prä­sen­tiert sich mit har­mo­ni­schen Far­ben, na­tür­li­chem Holz, Stein, fri­scher wei­ßer Bett­wä­sche und un­zäh­li­gen durch­dach­ten De­tails.

Ob­wohl in Osaka nicht we­ni­ger als 85 Sterne-Re­stau­rants lo­cken, will das Four Sea­sons die Mess­latte mit ei­ner Reihe ein­zig­ar­ti­ger Speise- und Ge­trän­ke­kon­zepte noch et­was hö­her po­si­tio­nie­ren. Im Mit­tel­punkt steht da­bei das Re­stau­rant „Jiang Nan Chun” mit ei­ner au­then­ti­schen kan­to­ne­si­schen Kü­che in ei­nem be­ein­dru­cken­den Am­bi­ente. Un­ter ho­hen De­cken und mit Blick auf die glit­zernde Sky­line wer­den die Gäste mit Grill­spe­zia­li­tä­ten und ei­ner spek­ta­ku­lä­ren ge­bra­te­nen Ente ver­wöhnt, die am Tisch tran­chiert wird.

Französische Gerichte und japanische Whiskeys

Four Sea­sons Osaka (c) Four Sea­sons

Eben­falls in der 37. Etage be­fin­det sich die Bar „Bota”. Chef-Bar­kee­per An­d­rei Marcu kre­iert hier hand­ge­fer­tigte Drinks mit lo­ka­len Bo­ta­ni­cals, den bes­ten ja­pa­ni­schen Whis­keys und Gins und prä­sen­tiert sie auch insta-taug­lich.

Das „Jar­din” ist als luf­ti­ger, gar­ten­ähn­li­cher Raum kon­zi­piert, in dem die Gäste je­den Mor­gen ein in­ter­na­tio­na­les Früh­stück, nach­mit­tags ex­qui­site Tee­sets und je­den Abend ein Menü mit klas­si­schen fran­zö­si­schen Ge­rich­ten ge­nie­ßen kön­nen.

In der Bä­cke­rei „Fa­rine” war­ten leichte Mit­tags­ge­richte, süße Le­cke­reien so­wie Kaf­fee- und Tee­spe­zia­li­tä­ten zum Mit­neh­men, wäh­rend in der ru­hi­gen, ja­pa­nisch an­ge­hauch­ten Oase „Cha” eine hand­ver­le­sene Aus­wahl ja­pa­ni­scher Tee­sor­ten be­reit ste­hen. Ab­ge­run­det wird das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot des Ho­tels durch ein Su­shi-Re­stau­rant mit 18 Plät­zen und ei­nem pri­va­ten Spei­se­saal für bis zu sechs Gäste im 37. Stock.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz­be­stim­mun­gen. Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Einzigartige Spa-Rituale mit Ursprung in Japan

Four Sea­sons Osaka (c) Four Sea­sons

Das „The Spa at Four Sea­sons”, das sich über die ge­samte 36. Etage des Ho­tels er­streckt, ver­fügt über fünf Be­hand­lungs­räume mit Blick auf die Stadt. Zu den be­son­de­ren Ri­tua­len ge­hö­ren eine 100-mi­nü­tige Hoch­leis­tungs-Ge­sichts­be­hand­lung, die von der le­gen­dä­ren Kai­se­rin Kō­myō in­spi­riert wurde, so­wie eine Reihe von Bä­dern, bei de­nen die hei­len­den Ei­gen­schaf­ten sai­so­na­ler Kräu­ter­ge­nutzt wer­den.

Ne­ben Mas­sa­gen, Ge­sichts- und Kör­per­be­hand­lun­gen, die spe­zi­ell für die­ses Spa ent­wi­ckelt wur­den, kön­nen viel be­schäf­tigte Gäste auch eine Mini-Be­hand­lung aus ei­nem Menü von 15 bis 30 Mi­nu­ten dau­ern­den „Quick Re­p­le­nis­hers” wäh­len. Zu den Well­ness-Ein­rich­tun­gen ge­hö­ren zu­dem ja­pa­ni­sche Bä­der, eine Sauna, ein 16 Me­ter lan­ger In­door-Pool und ein rund um die Uhr ge­öff­ne­tes Fit­ness­cen­ter.

Zimmerpreise mit Frühstück ab 850 Euro pro Nacht

Four Sea­sons Osaka (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Ho­tel Osaka liegt im Stadt­teil Do­jima – um­ge­ben von ge­müt­li­chen Ca­fés, ver­steck­ten Bars, ma­le­ri­schen Was­ser­we­gen und be­deu­ten­den his­to­ri­schen Stät­ten. Die Gäste kön­nen zahl­rei­che Aus­flugs­ziele zu Fuß, mit dem Auto, Boot oder Zug er­rei­chen. Das Con­cierge-Team des Ho­tels gibt gerne Emp­feh­lun­gen und er­stellt maß­ge­schnei­derte Rei­se­pläne, da­mit die Gäste das Beste aus ih­rem Auf­ent­halt in Osaka ma­chen kön­nen.

Mit dem Four Sea­sons Osaka ver­fügt Four Sea­sons nun­mehr über vier Ho­tels in Ja­pan, die sich sehr gut zu ei­ner Rund­reise ver­bin­den las­sen. Das Four Sea­sons Kyoto ist mit dem Shink­an­sen-Hoch­ge­schwin­dig­keits­zug von Osaka in nur 15 Mi­nu­ten er­reich­bar und To­kio mit dem Four Sea­sons in Ma­ru­n­ou­chi und dem Four Sea­sons in Otema­chi in we­ni­ger als drei Stun­den. Die Zim­mer­preise im Four Sea­sons Osaka be­gin­nen je nach Sai­son bei 850 bis 1.125 Euro pro Nacht – in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen, Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.fourseasons.com/osaka