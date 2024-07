Slowenien: Erfrischende Reiseziele gegen die Sommerhitze

In­mit­ten der Som­mer­hitze gibt es nichts Bes­se­res als eine kühle, er­fri­schende Aus­zeit. Slo­we­nien – das oft über­se­hene Ju­wel Eu­ro­pas – bie­tet ei­nige der bes­ten Orte, um sich bei stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren ab­zu­küh­len und gleich­zei­tig neue Aben­teuer zu er­le­ben.

Bleder See – Ein Paradies auf Erden

Ble­der See (c) Jür­gen Rei­chen­pf­a­der

Der Ble­der See – ein­ge­bet­tet in die ma­jes­tä­ti­schen Al­pen – be­geis­tert mit ei­ner wahr­lich mär­chen­haf­ten Ku­lisse. Der glas­klare, kühle See und die fri­sche Berg­luft schaf­fen die per­fekte Um­ge­bung für eine Er­fri­schung. Ne­ben ei­nem küh­len Bad kann man mit ei­ner tra­di­tio­nel­len Pletna-Boots­fahrt zur In­sel fah­ren und die ma­le­ri­sche Ma­ri­en­kir­che be­su­chen. Se­hens­wert ist auch die Burg von Bled, die hoch oben auf ei­nem Fel­sen thront und ei­nen atem­be­rau­ben­den Pan­ora­ma­blick ge­währt. Nicht zu ver­ges­sen ist die köst­li­che Ble­der Creme­schnitte. Keine Ab­küh­lung, aber ein Hoch­ge­nuss für den Gau­men.

Triglav-Nationalpark – Die unberührte Natur

Soca Fluss (c) Jür­gen Rei­chen­pf­a­der

Der Tri­g­lav-Na­tio­nal­park – Slo­we­ni­ens größ­tes Na­tur­schutz­ge­biet – fas­zi­niert mit sei­nen be­ein­dru­cken­den Land­schaf­ten und un­zäh­li­gen Mög­lich­kei­ten zur Ab­küh­lung. Die Was­ser­fälle, Seen und kris­tall­kla­ren Flüsse bie­ten eine will­kom­mene Er­fri­schung an hei­ßen Ta­gen. Spe­zi­ell das Soča-Tal – be­rühmt für seine sma­ragd­grü­nen Ge­wäs­ser – lädt zu ei­ner er­fri­schen­den Pause oder so­gar zum Sprung ins kalte Nass ein. Für Aben­teu­er­lus­tige gibt es zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zum Raf­ting, Can­yo­ning oder Ka­jak­fah­ren, die auf­re­gende und gleich­zei­tig coole Er­leb­nisse ga­ran­tie­ren.

Imposante Wasserfälle – Naturwunder in voller Pracht

Slo­we­nien be­ein­druckt mit ei­ner Viel­zahl an im­po­san­ten Was­ser­fäl­len, die bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren be­son­ders fas­zi­nie­rend sind. Der Sa­vica-Was­ser­fall – mit sei­nen 78 Me­tern ei­ner der be­rühm­tes­ten Was­ser­fälle des Lan­des – stürzt spek­ta­ku­lär in eine wilde Schlucht und sorgt für eine er­fri­schende Brise. Ein wei­te­res High­light ist der Pe­ri­č­nik-Was­ser­fall. Hier ist es mög­lich, auf ei­nem schma­len Pfad hin­ter dem Was­ser­fall ent­lang­zu­ge­hen – ein ein­zig­ar­ti­ges Na­tur­er­leb­nis. Wer den Wunsch hat, im küh­len Nass ei­nes Was­ser­falls zu ba­den, wird am wun­der­schö­nen Slap Virje fün­dig.

Koper – Küstenstadt mit mediterranem Flair

Ko­per ist Slo­we­ni­ens größte Ha­fen­stadt und ver­eint me­di­ter­ra­nes Flair mit der er­fri­schen­den Brise der Adria. Die Alt­stadt – ge­spickt mit ma­le­ri­schen Plät­zen und his­to­ri­schen Ge­bäu­den – lädt zu ei­nem ent­spann­ten Spa­zier­gang ein. Be­son­ders ro­man­tisch ist die Pro­me­nade, die ent­lang der Küste und an zahl­rei­chen schö­nen Strän­den vor­bei­führt. Sport­li­che Be­su­cher kön­nen sich ein Fahr­rad lei­hen und so die Ge­gend bis nach Izola er­kun­den. Ko­per bie­tet auch her­vor­ra­gende Mög­lich­kei­ten für Was­ser­sport­ar­ten wie Se­geln und Stand-Up-Paddling, was für die nö­tige Ac­tion an hei­ßen Som­mer­ta­gen sorgt.

Postojna – Ein unterirdisches Abenteuer

Die Höh­len von Pos­to­jna ge­hö­ren zu den spek­ta­ku­lärs­ten un­ter­ir­di­schen Land­schaf­ten Eu­ro­pas. Das weit­läu­fige Höh­len­sys­tem be­ein­druckt mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Tropf­stein­for­ma­tio­nen und un­ter­ir­di­schen Flüs­sen. Bei kon­stan­ten zehn Grad Cel­sius bie­ten die Höh­len eine will­kom­mene Ab­küh­lung von der Som­mer­hitze. Eine ge­führte Tour geht vor­bei an fas­zi­nie­ren­den Sta­lag­mi­ten- und Sta­lak­ti­ten­for­ma­tio­nen und be­inhal­tet so­gar eine un­ter­ir­di­sche Zug­fahrt durch ein ge­heim­nis­vol­les Höh­len­sys­tem. Die­ses fan­tas­ti­sche Er­leb­nis ver­setzt Groß und Klein ga­ran­tiert ins Stau­nen.

