Portorož-Piran: Alternativen für Regentage an der Adria-Küste

Das warme Klima an der Adria­küste von Slo­we­nien lockt auch im Win­ter meist mit mil­den Tem­pe­ra­tu­ren um die 10 bis 15 Grad für ei­nen ab­wechs­lungs­rei­chen Ur­laub mit wun­der­schö­nen Fahr­rad- oder Wan­der­tou­ren.

Aber auch bei reg­ne­ri­schem Wet­ter hat die Küs­ten­re­gion Por­to­rož-Pi­ran ei­ni­ges zu bie­ten – von heil­sa­men Well­ness­an­wen­dun­gen über span­nende Mu­seen bis zur tra­di­tio­nel­len Ku­li­na­rik er­war­tet die Gäste ein bun­tes Pro­gramm.

Wellness

Salz­schlamm zur Schmerz­lin­de­rung © Thalasso Spa Lepa

Die Küs­ten­land­schaft, die von den Sa­li­nen von Sečo­vlje über Por­to­rož bis nach Strun­jan ver­läuft, ist für ih­ren Salz­schlamm be­kannt, der eine hohe Kon­zen­tra­tion an Mi­ne­ra­lien und zahl­rei­che heil­same Wir­kun­gen ver­spricht. Schlamm­pa­ckun­gen kön­nen Schmer­zen in den Mus­keln und Ge­len­ken lin­dern, wer­den aber auch im­mer öf­ter in der Kos­me­tik an­ge­wen­det. Denn der Salz­schlamm be­schleu­nigt die Aus­schei­dung von Ab­fall­stof­fen, be­ein­flusst die Ver­min­de­rung von Cel­lu­li­tis und rei­nigt sicht­bar die Haut.

Auch das So­le­was­ser, das schon die Be­ne­dik­ti­ner im 13. Jahr­hun­dert we­gen sei­ner Heil­wir­kung schätz­ten, ist reich an Mi­ne­ra­lien, die das Im­mun­sys­tem stär­ken und ver­jün­gen, in­dem sie den Blut­kreis­lauf be­schleu­ni­gen und ent­gif­ten. In der Küs­ten­re­gion Por­to­rož-Pi­ran war­ten acht Well­ness­zen­tren und Na­tur­ther­men wie das Thalasso Cen­ter Terme Por­to­rož oder das Well­ness Rose Spa, die ei­nen er­hol­sa­men Tag zwi­schen Ther­mal­was­ser und Sau­nen ver­spre­chen.

Museen und Ausstellungen

Zahl­rei­che Aus­stel­lun­gen in Pi­ran © Ivica Cendak

Die bunte Mee­res­welt kann im Aqua­rium Pi­ran oder im Zen­trum für Del­phine Mo­ri­ge­nos ent­deckt wer­den. Im Mu­seum der Mu­scheln war­tet zu­dem die größte Samm­lung von Schne­cken und Mu­scheln aus der slo­we­ni­schen Mee­res­welt und vom Fest­land. Be­son­ders Kin­der sind fas­zi­niert von den vie­len bun­ten Mee­res­be­woh­nern und er­fah­ren gleich­zei­tig viel über die Un­ter­was­ser­welt.

Ein Mu­seum für Krea­tive ist das Me­dia­dom Pi­ran. Die Be­su­cher kön­nen hier di­gi­tale Kunst­werke selbst kre­ieren, das Pro­gram­mie­ren von Ani­ma­tio­nen aus­pro­bie­ren oder die Welt der vir­tu­el­len Rea­li­tät ent­de­cken. Mit­ten in den Sečo­vlje Sa­li­nen be­fin­det sich au­ßer­dem das Sa­li­nen­mu­seum, das die Ge­schichte der Sa­li­nen, die Ar­beit und die Le­bens­weise der Salz­schöp­fer er­zählt.

Kulinarik

Ku­li­na­ri­sche Ent­de­ckungs­rei­sen © Jaka Ivančič

Eine Fülle von au­then­ti­schen Lo­ka­len, von de­nen die meis­ten be­quem zu Fuß er­reich­bar sind, la­den zu ei­ner ku­li­na­ri­schen Ent­de­ckungs­reise ein. Klas­si­sche Ge­richte aus Por­to­rož-Pi­ran – wie Mee­res­früchte und Trüf­fel so­wie is­tri­sche Fri­tule und Kroš­tole – soll­ten da­bei ganz oben auf der Liste ste­hen.

Die Trüf­fel ist be­reits seit der An­tike ein Sym­bol für Reich­tum und Lu­xus. Die meist un­ter der Erde wach­sen­den Pilze sor­gen für wahre Ge­schmacks­explo­sio­nen und pas­sen per­fekt zur is­tri­schen Fusi-Pasta, die es zum Bei­spiel in den be­lieb­ten Re­stau­rants „Gold Is­tra”, „Stara gostilna – Vec­chia os­te­ria” und „Ma­rina Por­to­rož” gibt.

Das Ros­te­lin ist ein Ge­heim­tipp in Pi­ran (c) Ros­te­lin

In ei­ner Küs­ten­re­gion dür­fen auch Mee­res­früchte und ver­schie­dene Fi­sche nicht auf den Spei­se­kar­ten feh­len. Zu den tra­di­tio­nel­len Ge­rich­ten, die tief in der lo­ka­len Kul­tur ver­wur­zelt sind, ge­hö­ren zum Bei­spiel der Bro­det (ein is­tri­scher Fisch­ein­topf) und Sar­del­len in Ša­vor (in Öl, Wein und Wein­essig ma­ri­niert).

Au­ßer­dem war­ten tra­di­tio­nelle Köst­lich­kei­ten auf die Gäste von Por­to­rož-Pi­ran, wie is­tri­sche Fri­tule und Kroš­tole. Fri­tule sind frit­tierte, knusp­rige und mit Staub­zu­cker be­streute Teig­bäll­chen, die zum Früh­stück, als Snack oder als Des­sert ge­ges­sen wer­den. Kroš­tole ist ein eben­falls sü­ßes, frit­tier­tes Ge­bäck, das es vor al­lem im Fa­sching gibt.

www.portoroz.si