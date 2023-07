Kroatien und Slowenien: Falstaff empfiehlt die besten Restaurants

Fal­staff hat die bes­ten Re­stau­rants in Kroa­tien und Slo­we­nien aus­ge­zeich­net. An­ge­führt wird die Liste im „In­ter­na­tio­na­len Re­stau­rant­guide 2023“ von be­kann­ten Na­men – in Kroa­tien vom „Agli Amici Ro­vinj“ und in Slo­we­nien vom „Hiša Franko“.

Längst schon gel­ten Kroa­tien und Slo­we­nien nicht nur als atem­be­rau­bende Ur­laubs­ziele mit ma­le­ri­schen Küs­ten­land­schaf­ten, his­to­ri­schen Städ­ten und be­ein­dru­cken­der Na­tur, son­dern auch als wahre Pa­ra­diese für Fein­schme­cker.

Agli Amici Ro­vinj (c) Fal­staff /​ Agli Amici Ro­vinj

Von den aro­ma­ti­schen Trüf­feln Is­tri­ens bis zu den herz­haf­ten Fleisch­ge­rich­ten Slo­we­ni­ens, von fri­schen Mee­res­früch­ten an der dal­ma­ti­ni­schen Küste bis zu ver­lo­cken­den Süß­spei­sen bie­ten die bei­den Län­der eine rei­che ku­li­na­ri­sche Viel­falt, die so­wohl lo­kale Tra­di­tio­nen als auch eine mo­derne Kü­che um­fasst.

Ori­en­tie­rung bie­tet da­bei der neue „In­ter­na­tio­nale Re­stau­rant­guide 2023: Kroa­tien und Slo­we­nien“ von Fal­staff. Rund 630 Be­triebe hat das größte Ma­ga­zin für ku­li­na­ri­schen Life­style zu­sam­men­ge­tra­gen und in den Ka­te­go­rien „Es­sen”, „Ser­vice”, „Wein” und „Am­bi­ente” be­wer­tet.

Die besten Restaurants in Kroatien

In Kroa­tien lan­de­ten gleich drei Re­stau­rants mit 95 Fal­staff-Punk­ten auf dem ge­teil­ten ers­ten Platz. Ei­nes da­von ist das „Agli Amici Ro­vinj“, das vom ita­lie­ni­schen Ster­ne­koch Ema­nuele Sca­rello ge­lei­tet wird. Im Yacht­ha­fen von Ro­vinj ge­le­gen und mit herr­li­chem Blick auf die In­sel Sveta Ka­ta­rina, bie­tet das Re­stau­rant sei­nen Gäs­ten mo­dernste Kü­che mit ku­li­na­ri­schen Stopps in Go­dia, Is­trien und Ro­vinj.

Eben­falls auf dem ers­ten Platz ran­giert das „Le­mon­gar­den“im gleich­na­mi­gen Lu­xus­re­sort auf der In­sel Hvar. Zu her­vor­ra­gen­den Wei­nen lässt man sich hier See­igel, Aus­tern und Bračer Lamm schme­cken. Ab­ge­run­det wird das erst­plat­zierte Trio vom „Pe­le­g­rini“ im Her­zen der his­to­ri­schen Stadt Ši­benik. Für Gau­men­freu­den ganz be­son­de­rer Art sorgt Ei­gen­tü­mer und Chef Ru­dolf Šte­fan, der bei den Pro­duk­ten ge­nau auf die Her­kunft schaut.

Die bes­ten Re­stau­rants Kroa­ti­ens im Über­blick:

1. Pe­le­g­rini, 22000 Ši­benik – 95 Fal­staff-Punkte

1. Le­mon­gar­den, 21403 Su­ti­van – 95 Punkte

1. Agli Amici Ro­vinj, 52210 Ro­vinj – 95 Punkte

2. Cave Lab by Monte, 52210 Ro­vinj – 94 Punkte

2. Monte, 52210 Ro­vinj – 94 Punkte

2. Draga di Lov­rana, 51415 Lov­ran – 94 Punkte

3. Wine Vault im Ho­tel Monte Mu­lini, 52210 Ro­vinj – 93 Punkte

3. Re­stau­rant 360 De­gree, 20000 Du­brov­nik – 93 Punkte

3. Mar­ti­nis-Mar­chi, 21430 Gro­hote – 93 Punkte

3. Cap Au­reo Si­gna­ture Re­stau­rant, 52210 Ro­vinj – 93 Punkte

4. Va­por, 20000 Du­brov­nik – 93 Punkte

5. Da­mir & Or­nella, 52466 No­vi­grad – 92 Punkte

Die besten Restaurants in Slowenien

Ana Roš (c) Hiša Franko

Auch in Slo­we­nien fin­det sich der Vor­jah­res­sie­ger an der Spitze des Fal­staff-Ran­kings. Im erst­plat­zier­ten „Hiša Franko“ mit 96 Fal­staff-Punk­ten zau­bert Ana Roš als Meis­te­rin der Aro­men ein­zig­ar­tige Gänge vol­ler Ex­tra­va­ganz. Auch eine ex­zel­lente Wein­be­glei­tung er­war­tet die Gäste des Re­stau­rants in Ko­ba­rid im obe­ren Soča­tal – nahe der Grenze zum ita­lie­ni­schen Fri­aul.

Auf dem zwei­ten Platz ran­giert das mit 95 Fal­staff-Punk­ten be­wer­tete „Hiša Denk“ in Zgornja Kungota im Nord­os­ten von Slo­we­nien. Hier wer­den Bo­den­stän­dig­keit, Mee­res­a­ro­men, krea­tive und teils schräge Ein­fälle ver­eint – in­klu­sive mo­derns­ter Ar­chi­tek­tur. Eben­falls über den zwei­ten Platz freuen dür­fen sich das in Hor­jul ge­le­gene „Grič“ und das „Gostilna Pri Lo­j­zetu, Dvorec Ze­mono“ in Vi­pava, die beide mit 95 Fal­staff-Punk­ten aus­ge­zeich­net wur­den.

Hiša Franko /​ Mu­scheln (c) Fal­staff /​ Su­zan Ga­bri­jan

Die bes­ten Re­stau­rants Slo­we­ni­ens im Über­blick:

1. Hiša Franko, 5222 Ko­ba­rid – 96 Fal­staff-Punkte

2. Hiša Denk, 2201 Zgornja Kungota – 95 Punkte

2. Gostilna Pri Lo­j­zetu, Dvorec Ze­mono, 5271 Vi­pava – 95 Punkte

2. Grič, 1354 Hor­jul – 95 Punkte

3. Hiša Lin­hart, 4240 Ra­do­vljic – 94 Punkte

3. Dam Re­stau­rant & Wine Bar, 5000 Nova Go­rica – 94 Punkte

3. Restav­ra­cija JB, 1000 Ljubljana – 94 Punkte

3. Pa­vus – Grad Lasko, 3270 Laško – 94 Punkte

4. Restav­ra­cija Milka, 4280 Kran­jska Gora – 94 Punkte

4. Restav­ra­cija Strelec, 1000 Ljubljana – 94 Punkte

4. Oš­te­rija De­beluh, 8250 Bre­zice – 94 Punkte

5. Pla­cito Ris­ano, 6275 Črni Kal – 93 Punkte

5. Pen Klub Restav­ra­cija, 1000 Ljubljana – 93 Punkte

