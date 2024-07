Guide Michelin: 13 Sterne für die Spitzenköche in Slowenien

Die slo­we­ni­sche Gas­tro­no­mie darf sich wie­der ein­mal über be­acht­li­che Er­folge freuen: Im neuen „Guide Mi­che­lin Slove­nia 2024” sind erst­mals zehn Sterne-Re­stau­rants zu fin­den – um ei­nes mehr als noch im Vor­jahr. Auch ein Lo­kal mit drei und ein Lo­kal mit zwei Ster­nen sind da­bei. Was die An­zahl der Mi­che­lin-Sterne pro Kopf be­trifft, be­legt Slo­we­nien da­mit Platz 6 in Eu­ropa.

Ins­ge­samt sind in der fünf­ten Aus­gabe des „Guide Mi­che­lin Slove­nia” nicht we­ni­ger als 63 Re­stau­rants auf­ge­führt. Dazu ge­hö­ren acht Lo­kale mit ei­nem „Grü­nen Stern” für ihre Vor­rei­ter­rolle bei der Nach­hal­tig­keit in der Kü­che und zehn Lo­kale in der Ka­te­go­rie „Bib Gour­mand”, die au­then­ti­schen ku­li­na­ri­schen Er­leb­nis­sen von ho­her Qua­li­tät zu er­schwing­li­chen Prei­sen vor­be­hal­ten ist.

Drei Sterne für die unvergleichliche Ana Roš

Ana Roš (c) Hiša Franko

Dass das längst le­gen­däre „Hiša Franko” in Ko­ba­rid auch in die­sem Jahr wie­der mit drei Ster­nen aus­ge­zeich­net wurde, über­rascht nicht. Schließ­lich wird es von Ana Roš – der „welt­bes­ten Kü­chen­che­fin 2017” – ge­führt. Als Au­to­di­dak­tin mit au­ßer­ge­wöhn­li­cher Krea­ti­vi­tät de­mons­triert sie das Aus­maß ih­res Ta­lents mit Prä­zi­sion, Sorg­falt und Äs­the­tik un­ter Ver­wen­dung vor­wie­gend re­gio­na­ler Pro­dukte.

Dar­über hin­aus hat das „Hiša Franko” auch sei­nen „Grü­nen Stern” aus dem letz­ten Jahr be­hal­ten. Es ge­hört so­mit zu den Bes­ten der Bes­ten, denn welt­weit gibt es ak­tu­ell le­dig­lich 145 Drei-Sterne-Re­stau­rants – und nur 33 wur­den vom „Guide Mi­che­lin” so­wohl mit drei Ster­nen als auch mit ei­nem „Grü­nen Stern” aus­ge­zeich­net.

Zwei Sterne für Kranjska Gora

Re­stau­rant „Milka” /​ Kran­jska Gora (c) Ho­tel Milka

Das „Milka” in Kran­jska Gora konnte seine zwei Sterne eben­falls er­folg­reich ver­tei­di­gen. „Es­sen, das Freude be­rei­tet und da­bei hilft, ei­nen Gang run­ter zu schal­ten, durch­zu­at­men und das Le­ben zu ge­nie­ßen”, lau­tet das Credo von Kü­chen­chef Da­vid Že­fran, der erst 2022 den ers­ten Stern er­oberte. Laut „Guide Mi­che­lin” zeu­gen die De­gus­ta­ti­ons­me­nüs von über­ra­gen­dem tech­ni­schen Kön­nen und gro­ßer Wert­schät­zung lo­ka­ler und re­gio­na­ler Pro­dukte.

Erster Michelin-Stern für Marko Pavčnik

Marko Pa­vč­nik (c) Pa­vus /​ Rok Deželak

Erst­mals über ei­nen Mi­che­lin-Stern freuen darf sich das Re­stau­rant „Pa­vus” in Laško, das von Kü­chen­chef Mark Pa­vč­nik ge­lei­tet wird. Wie der „Guide Mi­che­lin Slove­nia 2024” schreibt, sei es den In­spek­to­ren schon seit lan­gem auf­ge­fal­len. Dass es heuer sei­nen ers­ten Stern er­halte, un­ter­strei­che die be­ein­dru­ckende Wei­ter­ent­wick­lung des ku­li­na­ri­schen An­ge­bots.

„Die Kü­che des auf dem Burg­berg über der Stadt ge­le­ge­nen Lo­kals trägt die Hand­schrift sei­nes ta­len­tier­ten Chefs. Marko Pa­vč­nik ver­steht es, die ku­li­na­ri­schen Tra­di­tio­nen der Šta­jer­ska neu zu in­ter­pre­tie­ren und die bes­ten re­gio­na­len Pro­dukte in den Vor­der­grund zu stel­len. Sehr zu emp­feh­len ist seine Fo­relle mit Ho­lun­der­blü­ten­sauce, ver­fei­nert mit Erd­bee­ren und fri­schen Kräu­tern“, ist wei­ter zu le­sen.

Acht Restaurants mit einem Stern

(c) Slove­nia Info

Die sie­ben Re­stau­rants, die im Vor­jahr mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­net wur­den, konn­ten ihre Leis­tung aus­nahms­los be­stä­ti­gen. Die kon­stante Leis­tung auf sehr ho­hem Ni­veau hebt auch der „Guide Mi­che­lin” aus­drück­lich her­vor. Er lobt die „be­stän­dige Qua­li­tät des An­ge­bots”, die bei ei­nem so ho­hen Ni­veau an Ver­fei­ne­rung „ab­so­lut be­mer­kens­wert” sei.

Ein Bei­spiel ist das „COB” in Por­to­rož, das von den bei­den Brü­dern Mate und Filip Mat­jaž ge­führt wird und seine Gäste zu ei­ner Gour­met­reise durch die Re­gion Is­trien ein­lädt. In­spi­riert von der ma­le­ri­schen Küs­ten­land­schaft, in­ter­pre­tiert Kü­chen­chef Filip Mat­jaž ge­konnt ur­alte Re­zepte neu und ver­leiht ih­nen ei­nen mo­der­nen Twist.

Die Kü­che von Uros Ste­fe­lin in sei­nem Re­stau­rant „Hiša Lin­hart” in Ra­do­vljica ba­siert auf dem Lo­ca­vore-Mo­dell. Das heißt: Es wer­den nur Le­bens­mit­tel ver­wen­det, die in ei­ner Ent­fer­nung von we­ni­ger als 150 Ki­lo­me­tern und in Hand­ar­beit pro­du­ziert wur­den. Im Burg­re­stau­rant „Strelec” in Ljub­jana er­freut Kü­chen­chef Igor Ja­go­dic seine Gäste wie­derum mit ei­ner mo­der­nen Kü­che, die tech­ni­sches Kön­nen mit erst­klas­si­gen Pro­duk­ten kom­bi­niert.

Slo­we­ni­ens Re­stau­rants mit ei­nem Stern:

Grüne Sterne begeistern die Gourmets

(c) Slove­nia Info

Acht Re­stau­rants er­hiel­ten im „Guide Mi­che­lin Slove­nia 2024” ei­nen „Grü­nen Stern” und neh­men so­mit eine Vor­rei­ter­rolle ein, wenn es um Nach­hal­tig­keit geht. Der „Guide Mi­che­lin” will da­mit den Vor­bild­cha­rak­ter je­ner Kü­chen­chefs un­ter­strei­chen, die es ver­stün­den, ku­li­na­ri­sche Höchst­leis­tun­gen mit ei­nem be­mer­kens­wer­ten En­ga­ge­ment für die Um­welt zu kom­bi­nie­ren und da­mit eine Quelle der In­spi­ra­tion dar­stel­len.

Der ein­zige Neu­zu­gang un­ter die­sen acht aus­ge­zeich­ne­ten Be­trie­ben ist die „Ga­le­rija Oku­sov” in Pe­tro­vče. Das große Ver­dienst von Kü­chen­chef Marko Ma­ga­jne sei es, Zu­ta­ten zu ver­wen­den, die auf dem ei­ge­nen Grund­stück pro­du­ziert wur­den, im ge­sam­ten Be­trieb eine Null-Plas­tik-Po­li­tik um­zu­set­zen und nur mit Pro­du­zen­ten aus ei­nem Um­kreis von 50 Ki­lo­me­tern zu­sam­men­zu­ar­bei­ten, be­tont der Guide.

Slo­we­ni­ens Re­stau­rants mit ei­nem Grü­nen Stern:

Zehn Restaurants mit einem „Bib Gourmand”

(c) Slove­nia Info

Ab­ge­run­det wer­den die Aus­zeich­nun­gen im „Guide Mi­che­lin Slove­nia 2024” von zehn Re­stau­rants, die es in die Ka­te­go­rie „Bib Gour­mand” ge­schafft ha­ben. Sie ste­hen da­mit für au­then­ti­sche ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse von ho­her Qua­li­tät zu er­schwing­li­chen Prei­sen. Gleich fünf da­von sind da­bei erst­mals hier ver­tre­ten – das „Fa­la­dur Re­stau­rant & Wi­ne­bar” in Vi­pava, das „Ko­dila” in Murska So­bota, das „Lalu Bis­tro” in Celje, das „Ma­jerca” in Stara Fužina und das „Tri­an­gel” in Gozd Mar­tul­jek.

Slo­we­ni­ens Bib Gour­mand-Re­stau­rants:

www.slovenia.info /​ guide.michelin.com /​ www.tasteslovenia.si