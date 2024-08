Coolcation in den Alpen: Vier Tipps für die Flucht vor der Hitze

Der ak­tu­elle Rei­se­trend „Cool­ca­tion” rückt De­sti­na­tio­nen in den Vor­der­grund, die sich im hei­ßen Som­mer durch deut­lich küh­lere Tem­pe­ra­tu­ren aus­zeich­nen. Da­für eig­nen sich un­ter an­de­rem die skan­di­na­vi­schen Län­der, aber auch die Ur­laubs­orte in den Ber­gen. Wir ha­ben dazu vier be­son­dere Tipps.

Ab 1.000 Höhenmetern wird es deutlich kühler

Sei­se­r­alm mit Lang­ko­fel (c) Mat Hay­ward via Un­s­plash

Die un­tere Schicht un­se­rer Erd­at­mo­sphäre nennt sich Tro­po­sphäre und in die­ser nimmt die Tem­pe­ra­tur nach oben hin ste­tig ab. Alle 1.000 Hö­hen­me­ter wird es etwa 6,5 Grad küh­ler als auf der Höhe des Mee­res­spie­gels. Darum gibt es auch im Som­mer schnee­be­deckte Berg­gip­fel. Auf der Nord­seite der Al­pen liegt die kli­ma­ti­sche Schnee­grenze bei­spiels­weise bei 2.500 Me­tern.

Der Grund da­für, dass die Tem­pe­ra­tur ab­nimmt, ist der ge­rin­gere Luft­druck. Die warme Luft dehnt sich aus und ver­liert da­bei En­er­gie in Form von Wärme. Je hö­her sie steigt, desto mehr Wärme geht ver­lo­ren. Ne­ben küh­le­ren Tem­pe­ra­tu­ren bie­tet ein Som­mer­ur­laub in den Ber­gen aber noch wei­tere Vor­teile.

Die Ur­lau­ber be­nö­ti­gen keine Kli­ma­an­lage, die Un­men­gen an En­er­gie ver­braucht und auch schäd­li­che Treib­haus­gase ver­ur­sacht.

Die Luft ist sau­be­rer. Ab 1.000 Hö­hen­me­tern be­fin­den sich mess­bar we­ni­ger Ab­gase, Schad­stoffe und All­er­gene in der Luft.

In ei­ni­gen Win­ter­sport­ge­bie­ten ist der Som­mer die Ne­ben­sai­son. So­mit reist man an­ti­zy­klisch, was die Um­welt und die Be­völ­ke­rung in den Ur­laubs­or­ten we­ni­ger be­las­tet, da sich die Tou­ris­ten­mas­sen ver­tei­len.

Nachhaltige Hotels für eine Coolcation

Glet­scher­pa­last (c) ZBAG KLM Glet­scher­pa­last

Dier vier Ho­tels, die wir hier vor­stel­len, lie­gen alle hö­her als 1.300 Me­ter und bie­ten so gute Vor­aus­set­zun­gen für deut­lich küh­lere Tem­pe­ra­tu­ren als im Tal. Da­mit das auch in Zu­kunft so bleibt, ha­ben sie sich dem Um­welt- und Kli­ma­schutz ver­schrie­ben. Ne­ben ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis­sen und feins­ter Kü­che kann man bei ei­nem Auf­ent­halt die­ses En­ga­ge­ment auch in den klei­nen De­tails ent­de­cken.

Paradiso Pure.Living Vegan Hotel /​ Südtirol

Sei­ser Alm /​ Süd­ti­rol: 2.020 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel. Wet­ter­trend für die Sei­ser Alm

Das ve­gane Pa­radiso Pure.Living ist ein ganz be­son­de­res Ho­tel. Es liegt al­lein auf Eu­ro­pas größ­ter Hoch­alm in­mit­ten der Do­lo­mi­ten. Zu den Be­son­der­hei­ten ge­hört die krea­tive, pflan­zen­ba­sierte Kü­che. Als ers­tes Ho­tel in den Do­lo­mi­ten war es kom­plett ve­ge­ta­risch und bie­tet in­zwi­schen auch eine rein ve­gane Kü­che in­klu­sive ve­ga­nem Fine Di­ning.

Das Ho­tel för­dert zu­dem mo­derne Kunst und zeit­ge­nös­si­sche Künst­ler mit wech­seln­den Aus­stel­lun­gen. Wan­der­wege und Mou­tain­bike-Trails star­ten di­rekt vor der Haus­tür. Da­her ist es der op­ti­male Ort für ei­nen ge­sun­den Ak­tiv-Ur­laub. Re­la­xen kann man bei­spiels­weise im Au­ßen-Whirl­pool. Spru­deln­des Was­ser mit Blick auf schnee­be­deckte Berg­gip­fel, dazu fri­sche Al­pen­luft und eine an­ge­nehme Tem­pe­ra­tur: Das ist „Cool­ca­tion”.

Hotel Bella Vista /​ Schweiz

Ho­tel Bella Vista Zer­matt /​ Spa (c) Ho­tel Bella Vista Zer­matt

Zer­matt /​ Schweiz, 1.620 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel. Ak­tu­elle Wet­ter-Pro­gnose für Zer­matt

Zer­matt ist ei­ner der Orte in der Schweiz, die im Win­ter als schnee­si­cher gel­ten und auch ein Som­mer-Ski­ge­biet ha­ben. Hier ist man bei­spiels­weise vom son­ni­gen Dorf mit sei­nen grü­nen Wie­sen eine Tour zum Gorn­er­glet­scher un­ter­neh­men. Nur 35 Mi­nu­ten braucht man mit der Gorn­er­grat-Bahn bis zum zweit­größ­ten Glet­scher der Al­pen.

Zu­sam­men mit ei­nem Berg­füh­rer kann man die Eis­flä­che auch bei ei­ner Glet­scher­wan­de­rung über­que­ren – oder man be­sich­tigt den Glet­scher-Pa­last mit sei­nen Eis­skulp­tu­ren. Der Som­mer lässt sich aber auch auf der Ter­rasse des Ho­tels Bella Vista mit Blick auf das Mat­ter­horn ge­nie­ßen. Das kleine Bou­ti­que­ho­tel be­sitzt nur 21 Zim­mer und wird von der Gast­ge­ber­fa­mi­lie Ant­ha­mat­ten mit um­welt­freund­li­chem En­ga­ge­ment ge­lei­tet. Auch mit sei­nem Hund ist man hier herz­lich will­kom­men.

Cervo Mountain Resort /​ Schweiz

Cervo Moun­tain Re­sort (c) Cervo Moun­tain Re­sort

Zer­matt /​ Schweiz: 1.620 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel. Ak­tu­elle Wet­ter-Pro­gnose für Zer­matt

Eben­falls in Zer­matt be­fin­det sich das Cervo Moun­tain Re­sort – ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Berg-Ho­tel mit meh­re­ren Holz­ge­bäu­den, drei Re­stau­rants, ei­nem Spa-Be­reich, ei­ner Klet­ter­wand, ei­nem Fit­ness­raum und ei­nem un­ver­kenn­ba­ren, mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten De­sign. Das Cervo ist lu­xu­riös, pflegt aber eine ent­spannte At­mo­sphäre. Hier ent­kommt der Gast nicht nur der Hitze, son­dern auch der Hek­tik des All­tags.

Biohotel Grafenast /​ Tirol

Ti­rol /​ Ös­ter­reich: 1.330 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel. 16-Tage-Wet­ter­trend für Pill

Hoch oben über dem Ti­ro­ler Inn­tal lässt der Gast sei­nen Blick auf die Ti­ro­ler Berg­welt schwei­fen, wäh­rend er eine per­fekte „Cool­ca­tion” in­mit­ten der Na­tur ge­nießt. Das fa­mi­li­en­ge­führte Bio­ho­tel Gra­fen­ast in Pill eig­net sich be­son­ders gut für ei­nen Ur­laub mit Kin­dern. Da­für sor­gen un­ter an­de­rem Ho­tel­zim­mer mit ei­nem se­pa­ra­ten Kin­der­zim­mer und ein Kin­der­pro­gramm. Bei ge­führ­ten Wan­de­run­gen ent­deckt man die Na­tur der Al­pen und lernt ei­ni­ges über die Um­welt und wie man sie schüt­zen kann.