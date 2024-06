Urlaubsorte am Wasser zwischen Kärnten, Südtirol und Gardasee

Was­ser ge­hört für die meis­ten Men­schen fest zum Som­mer­ur­laub. Es muss aber nicht im­mer das Meer sein: In Ös­ter­reich und Ita­lien gibt es wun­der­bare Ur­laubs­orte an Seen und Flüs­sen, die dazu ein­la­den, sich bei hit­zi­gen Tem­pe­ra­tu­ren ab­zu­küh­len. Wir ha­ben fünf be­son­dere Tipps.

Weissensee /​ Kärnten

Im Süd­wes­ten Kärn­tens liegt der Er­leb­nis­raum Weis­sen­see – der per­fekte Ort für ei­nen Fa­mi­lien-Som­mer­ur­laub zwi­schen tür­kis schim­mern­dem Was­ser und atem­be­rau­ben­dem Berg­pan­orama. Gäste je­den Al­ters plan­schen im See und ent­span­nen an den ru­hi­gen, na­tur­be­las­se­nen Ufern bei mehr als 2.000 Son­nen­stun­den pro Jahr.

Wer mehr Ac­tion be­vor­zugt, ist hier eben­falls rich­tig. Das Ak­tiv­pro­gramm auf dem Was­ser im Na­tur­park Weis­sen­see reicht von Se­geln und Wind­sur­fen, Ru­der­boot- und Ka­jak­fah­ren über Stand-up-Pad­deln bis zu Tau­chen, Klip­pen­sprin­gen, Pa­ra­sai­ling und Fi­schen.

Wer es we­ni­ger sport­lich mag, kann sich auch mit der MS Al­pen­perle – dem ers­ten Elek­tro-Hy­brid-Schiff Ös­ter­reichs – über den rund zwölf Ki­lo­me­ter lan­gen und bis zu 900 Me­ter brei­ten Weis­sen­see schip­pern las­sen und sich da­bei wie auf ei­nem nor­we­gi­schen Fjord füh­len.

Kalterer See /​ Südtirol

Das Pe­dal­board ist eine Wei­ter­ent­wick­lung des Stand-up-Paddle-Boards, wo­bei das Brett per Pe­dale an­ge­trie­ben und über eine Lenk­stange ge­steu­ert wird. Wie beim SUP steht man da­bei auf­recht auf dem Board. Neu­gie­rige Was­ser­sport-Fans kön­nen eine sol­che Fahrt auf dem Kal­te­rer See in Süd­ti­rol aus­pro­bie­ren.

Das von der Fa­mi­lie De Carli ge­führte Bel­vita Parc Ho­tel am See ver­fügt über ei­nen haus­ei­ge­nen Ba­de­strand und ist so­mit der per­fekte Aus­gangs­punkt für die­ses Aben­teuer auf dem Was­ser. Ne­ben den Pe­dal­boards ste­hen für die Gäste auch Ru­der- und Tret­boote so­wie Stand-up-Padd­les zur Ver­fü­gung. In­klu­sive sind au­ßer­dem das Mit­tel­meer-Flair mit Al­pen­pan­orama so­wie ein Bad im wärms­ten und größ­ten Ba­de­see der Al­pen. Im Som­mer steigt die Was­ser­tem­pe­ra­tur im Kal­te­rer See im­mer­hin auf bis zu 29 Grad Cel­sius.

Ein per­fek­ter Ur­laubs­tag am Ost­ufer des Sees könnte da­bei mit ei­nem er­fri­schen­den Bad vor dem Früh­stück mit Blick auf das glit­zernde Nass be­gin­nen. Da­nach könn­ten eine Fahrt mit dem Tret­boot oder ein Spa­zier­gang rund um den See fol­gen, um schließ­lich am Ba­de­strand oder in der Park­an­lage mit reich­lich Schat­ten­plät­zen zu ent­span­nen. Vor dem Abend­essen lädt dann noch die Pan­orama-Sauna mit di­rek­tem See­zu­gang zum Re­la­xen ein.

Gardasee /​ Italien

Un­ter dem Boot das tief­blaue Was­ser des Lago di Garda, über dem Boot das strah­lende Azur­blau des ita­lie­ni­schen Him­mels, den Wind im Ge­sicht, um­ge­ben von ei­nem sanf­ten Plät­schern: So lässt es sich auf dem Was­ser aus­hal­ten – und das Team des Quel­len­hof Lu­xury Re­sort La­zise or­ga­ni­siert für seine Gäste gerne Boots­tou­ren al­ler Art auf dem Gar­da­see.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Zum ei­nen ist es mög­lich, den See auf ei­gene Faust zu er­kun­den und sich selbst hin­ter das Steuer ei­nes der bei­den Mo­tor­boote zu stel­len, zum an­de­ren kann man sich na­tür­lich auch in die Hände ei­nes er­fah­re­nen Boots­füh­rers be­ge­ben. Für ma­xi­mal fünf Per­so­nen or­ga­ni­siert die Süd­ti­ro­ler Ho­te­liers­fa­mi­lie Dorfer zwei­stün­dige, Halb­ta­ges- oder Ta­ges­aus­flüge mit ver­schie­de­nen High­lights.

Be­son­ders emp­feh­lens­wert für alle, die sich im Ur­laub nach ei­ner blei­ben­den Er­in­ne­rung und Zwei­sam­keit seh­nen, ist die ro­man­ti­sche „Dolce Vita Tour” für zwei Per­so­nen zum Son­nen­un­ter­gang von La­zise zur Isola del Garda mit Ape­ri­tif und Fin­ger­food an Bord ei­nes le­gen­dä­ren Riva-Boots. Schö­ner kann ein Tag am Gar­da­see nicht en­den.

Ritten /​ Südtirol

Um­ge­ben von Wäl­dern und Wie­sen, di­rekt am Wolfs­grub­ner See ge­le­gen und mit Blick auf den Schlern lässt es sich im Ho­tel Weih­rer­hof auf dem Son­nen­pla­teau Rit­ten in Süd­ti­rol herr­lich ent­span­nen. Wer hier Ur­laub macht, nimmt sich be­wusst eine Aus­zeit vom All­tag und tut sei­ner Seele et­was Gu­tes.

Ma­nuela und Klaus Pich­ler bie­ten ih­ren Gäs­ten ver­schie­denste Ak­ti­vi­tä­ten um und auf dem Was­ser, das mit 23 bis 26 Grad an­ge­nehme Tem­pe­ra­tu­ren hat. Ac­tion-Fans kom­men beim Stand-up-Paddling, Kajak‑, Tret­boot- und Ru­der­boot­fah­ren oder beim Schwim­men in ei­nem der sau­bers­ten Ba­de­seen Ita­li­ens auf ihre Kos­ten. Wer es lie­ber ru­hi­ger an­geht, setzt auf die Wir­kung des wei­chen See­was­sers, das auch in der haus­ei­ge­nen Na­tur­kos­me­tik­li­nie „Berg­Sea” ent­hal­ten ist.

Auch Ge­nie­ßer fin­den im Weih­rer­hof den Be­zug zum Was­ser. Die kleine In­sel im Wolfs­grub­ner See dient im­mer wie­der als be­son­de­rer Früh­stücks­platz. Au­ßer­dem ist sie mit ei­ni­gen an­de­ren Kraft­or­ten Teil ei­nes Mini-Pod­casts, den die Ho­te­liers ent­wi­ckelt ha­ben. Die Gäste sind ein­ge­la­den, mit ei­nem ei­gens da­für an­ge­fer­tig­ten Büch­lein zu den Kraft­or­ten zu wan­dern und dort mit me­di­ta­ti­ven Au­dios die Um­ge­bung wahr­zu­neh­men.

Achensee /​ Tirol

Nach ei­ner Wan­de­rung oder Bike-Tour gibt es nichts, was er­fri­schen­der wäre, als mit Schwung in ei­nen küh­len See zu sprin­gen. Die Tem­pe­ra­tu­ren des Achen­sees lie­gen auch im Som­mer nur bei 20 Grad. Doch be­geis­terte Was­ser­sport-Fans kom­men am größ­ten See Ti­rols voll und ganz auf ihre Kos­ten. Ideale Wind- und Was­ser­ver­hält­nisse ma­chen ihn zu ei­nem Pa­ra­dies für Wind- und Kite-Sur­fer.

Die per­fekte Aus­gangs­lage für ei­nen Ak­tiv­ur­laub ist das Rie­ser Achen­see Re­sort in Per­tisau. Die Fa­mi­lie Rie­ser bie­tet ih­ren Gäs­ten ein um­fang­rei­ches Sport­pro­gramm mit Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten. Nur fünf Geh­mi­nu­ten vom Ufer des Achen­sees ent­fernt und mit Blick auf das Kar­wen­del­ge­birge kön­nen die Gäste hier so­wohl die Nähe zum See als auch das ho­tel­ei­gene See­SPA mit Bio-Ba­de­teich, Out­door-Pool und See­Sauna ge­nie­ßen.