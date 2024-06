San Francisco: Kostenlose Konzerte, Musik-Events und Partys

In den nächs­ten Mo­na­ten fin­den in San Fran­cisco so viele kos­ten­lose Kon­zerte, Som­mer-Fes­ti­vals und Out­door-Events statt wie noch nie zu­vor – von Stra­ßen­disco und Hip-Hop in der City über ein Jazz-Fes­ti­val und Pier-Par­tys in Fisherman‘s Wharf bis zu Live-Auf­trit­ten im Gol­den Gate Park.

Open-Air-Konzerte an beliebten Orten

Down­town First Thurs­days San Fran­cisco (c) Sammy Br­ax­ton-Ha­ney

Die neue Kon­zert­reihe „SF Live” bringt Kunst und Kul­tur in die Parks und auf die Plätze der Stadt. Das ab­wechs­lungs­rei­che Live-Pro­gramm reicht von auf­stre­ben­den In­die-Bands über eta­blierte Jazz-En­sem­bles bis zu en­er­gie­ge­la­de­nen Pop-Acts und soll so­wohl lo­ka­len und na­tio­na­len als auch in­ter­na­tio­na­len Ta­len­ten eine Bühne bie­ten.

Die Open-Air-Kon­zerte fin­den in den nächs­ten sechs Mo­na­ten an vie­len be­lieb­ten Or­ten der ka­li­for­ni­schen Me­tro­pole statt – un­ter an­de­rem im Gol­den Gate Park Bands­hell, Jerry Gar­cia Am­phi­thea­ter, Union Square Plaza, Ci­vic Cen­ter Plaza, Crane Cove Park, Ful­ton Plaza und Ea­gle Plaza.

Downtown First Thursdays

Down­town First Thurs­days San Fran­cisco /​ DJ (c) Sammy Br­ax­ton-Ha­ney

Je­den ers­ten Don­ners­tag im Mo­nat ver­wan­deln sich zwi­schen 17 und 22 Uhr die 2nd Street und Ho­ward Street in eine große Party-Meile. Da­bei war­ten Stra­ßen­dis­cos, DJs, Live-Mu­sik, Drag, Kampf­kunst, Mode und viele wei­tere Über­ra­schun­gen. Das Pro­gramm der „Down­town First Thurs­days” (DFT) könnte also kaum bun­ter und ab­wechs­lungs­rei­cher sein. Den­noch ist die Teil­nahme an der gro­ßen Stra­ßen­party in der In­nen­stadt von San Fran­cisco kos­ten­frei.

Hip-Hop in der City

„Hip Hop on the Plaza“ – eine Reihe kos­ten­lo­ser Ver­an­stal­tun­gen für alle Al­ters­grup­pen – fei­ert die viel­fäl­tige Kunst und Ge­schichte des Hip-Hop-Tan­zes in San Fran­cisco. Die Events lau­fen bis Sep­tem­ber auf dem UN Plaza und um­fas­sen wö­chent­li­che Tanz­work­shops und mo­nat­li­che „Dance Batt­les“.

Wöchentliche Party am Pier

Pier Party At The Wharf (c) Fi­sher­mans Wharf San Fran­cisco

Auch in die­sem Jahr steht die be­liebte „Pier Party at the Wharf“ in Fisherman‘s Wharf wie­der auf dem Pro­gramm. Bei die­ser wö­chent­li­chen Ver­an­stal­tung tre­ten viele lo­kale Mu­si­ker auf. Dazu wer­den Spei­sen von Gast­kö­chen aus al­ler Welt an­ge­bo­ten. Die kos­ten­lose Party steigt bis Ende Ok­to­ber im­mer sams­tags von 15 bis 19 Uhr.

Night Market in Chinatown

Der neue „Chi­na­town Night Mar­ket“ soll bis No­vem­ber je­den zwei­ten Frei­tag­abend im Mo­nat von 17.30 bis 21 Uhr die Be­su­cher in die Grant Street lo­cken. Ge­bo­ten wer­den da­bei ne­ben köst­li­chen Spei­sen auch viel Mu­sik und tra­di­tio­nelle Auf­füh­run­gen.

Live-Konzerte im Golden Gate Park

Gol­den Gate Park /​ Bands­hell (c) Jo­na­than April

Bis Mitte No­vem­ber fin­den im Gol­den Gate Park im Rah­men von „Il­lu­mi­nate Live“ mehr als 125 kos­ten­lose Kon­zerte statt. Je­den Mitt­woch, Frei­tag und Sonn­tag tre­ten auf der Bühne des his­to­ri­schen Gol­den Gate Bands­hell an­ge­sagte R&B‑, Soul‑, Jazz- und Funk-Künst­ler auf.

Dazu kom­men noch Big-Band-Mu­si­ker, Strei­cher-En­sem­bles, In­die-Rock­bands und Sin­ger-Song­wri­ter. Dar­über hin­aus ze­le­briert die „Gol­den Gate Park Band” – San Fran­cis­cos äl­teste Mu­sik­in­sti­tu­tion – in die­sem Jahr ihre 142. Sai­son. Ihre kos­ten­lo­sen wö­chent­li­chen Auf­tritte kann man bis 6. Ok­to­ber je­den Sonn­tag im Gol­den Gate Park er­le­ben.

Drei wöchentliche Events am Civic Center

(c) San Fran­cisco Ci­vic Cen­ter

Beim „Ci­vic Cen­ter Sound­track“ wer­den den gan­zen Som­mer über im­mer am Diens­tag und Frei­tag von 12 bis 15 Uhr so­wie am Don­ners­tag von 14 bis 17 Uhr ab­wechs­lungs­rei­che Mu­sik­dar­bie­tun­gen ge­bo­ten. Die Be­su­cher kön­nen die kos­ten­freien Kon­zerte am Ful­ton Plaza zwi­schen der San Fran­cisco Main Li­brary und dem Asian Art Mu­seum ge­nie­ßen.

Jazz-Festival für 100.000 Besucher

(c) Fill­more Jazz Fes­ti­val

Das „San Fran­cisco Fill­more Jazz Fes­ti­val“ fin­det in die­sem Jahr am 6. und 7. Juli statt. Es ist das größte Gra­tis-Jazz-Fes­ti­val an der US-West­küste und zieht am Wo­chen­ende des Un­ab­hän­gig­keits­tags der USA stets mehr als 100.000 Be­su­cher an.

Musikfestival im Stern Grove Park

Im Juni, Juli und Au­gust kön­nen San Fran­cisco-Rei­sende im­mer sonn­tags das „Stern Grove Sum­mer Mu­sic Fes­ti­val“ be­su­chen. Die kos­ten­lose Kon­zert­reihe im Stern Grove Park ist das am längs­ten lau­fende ge­mein­nüt­zige Mu­sik­fes­ti­val des Lan­des. In die­sem Jahr wird es be­reits zum 87. Mal aus­ge­tra­gen.

Hardly Strictly Bluegrass Festival

Den Ab­schluss der Som­mer­sai­son bil­det das „Hardly Strictly Blue­grass Fes­ti­val“, das von 4. bis 6. Ok­to­ber im Gol­den Gate Park statt­fin­det. Bei die­sem Mu­sik­fes­ti­val tre­ten haupt­säch­lich Country‑, Soul- und Folk-Künst­ler auf. Auch für diese Kon­zerte wird kein Ein­tritt ver­langt.

