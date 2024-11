Los Angeles: Die Schätze und Geheimnisse des San Fernando Valley

Von ei­ner spa­ni­schen Mis­sion aus dem 18. Jahr­hun­dert bis zu The­men­parks und Film­sets: Das San Fer­nando Val­ley bie­tet ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Ein­blick in die Ge­schichte, die Pop­kul­tur und den son­nen­ver­wöhn­ten Le­bens­stil von Los An­ge­les, der durch Mu­sik, Film und Mode be­kannt wurde.

Das San Fer­nando Val­ley ist die Traum­land­schaft, die den „Val­ley Girls“ ih­ren Na­men ver­lieh, in der sich die Kar­da­shi­ans tum­meln und wo einst die Skate­boar­der in Tom Pet­tys Kult­vi­deo „Free Fal­lin’“ in den blauen Him­mel se­gel­ten. Hier wur­den aber auch zahl­lose Block­bus­ter und Film­klas­si­ker ge­dreht – von „Stein­zeit Ju­nior“ über „E.T.“ bis zu „Ca­sa­blanca“.

San Fer­nando Val­ley (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Vor al­lem aber ist das San Fer­nando Val­ley ein groß­ar­ti­ges Shop­ping-Ziel mit Malls und Vin­tage-Schät­zen so­wie ein Pa­ra­dies für Fein­schme­cker, die hier nicht nur ei­nen Bau­ern­markt, son­dern auch eine Viel­zahl an erst­klas­si­gen Re­stau­rants mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht vor­fin­den.

„Egal, ob man eine Shop­ping­tour auf dem Ven­tura Bou­le­vard oder eine Knei­pen­tour in North Hol­ly­wood un­ter­nimmt, für ein Sel­fie am „Friends“-Brunnen auf ei­ner Tour in der War­ner Bros. Stu­dio po­siert oder sich auf den un­zäh­li­gen Fahr­ge­schäf­ten in den Uni­ver­sal Stu­dios Hol­ly­wood ver­gnügt – es gibt nichts Schö­ne­res als ei­nen Be­such im Val­ley.“ Adam Burke, Prä­si­dent & CEO des Los An­ge­les Tou­rism & Con­ven­tion Board

Los An­ge­les Tou­rism hat ei­nen de­tail­lier­ten Rei­se­füh­rer zum San Fer­nando Val­ley ku­ra­tiert, der jede Menge Tipps zu Ein­kaufs­zen­tren und Mu­seen be­reit­hält, aber auch viele In­for­ma­tio­nen zur Film­ge­schichte. Wir ver­ra­ten Ih­nen, was Sie im „Val­ley” un­be­dingt se­hen und un­ter­neh­men soll­ten.

Das San Fernando Valley auf einen Blick

NOHO (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Das San Fer­nando Val­ley be­hei­ma­tet ei­nige der be­kann­tes­ten At­trak­tio­nen aus Film und Un­ter­hal­tung – zum ei­nen die Uni­ver­sal Stu­dios Hol­ly­wood mit ei­nem Ver­gnü­gungs­park, auf­re­gen­den The­men­wel­ten und der be­kann­ten Stu­dio­tour und zum an­de­ren die War­ner Bros. Stu­dios, wo die Be­su­cher auf ge­führ­ten Tou­ren au­then­ti­sche Ku­lis­sen und Re­qui­si­ten aus ih­ren Lieb­lings­fil­men und TV-Se­rien er­le­ben.

Kul­tu­relle Stät­ten wie die Mis­sion San Fer­nando Rey de Es­paña, das Val­ley Re­lics Mu­seum für Pop­kul­tur und das Ne­ther­cutt Mu­seum für Old­ti­mer lo­cken mit in­ter­es­san­ten Ein­bli­cken, wäh­rend das Dis­co­very Cube Sci­ence Cen­ter be­son­ders span­nend für Kin­der ist. Zum Shop­ping sollte man es den „Val­ley Girls“ gleich­tun und ein Ein­kaufs­zen­trum be­su­chen. Im West­field Top­anga gibt es bei­spiels­weise Hun­derte Lä­den von er­schwing­lich bis lu­xu­riös.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz­be­stim­mun­gen. Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Palm Trees­walk (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Auch für Es­sen und Trin­ken ist das San Fer­nando Val­ley eine gute Wahl. Am bes­ten be­ginnt man den Tag mit ei­nem Kaf­fee und ei­nem gu­ten Früh­stück im „Ro­man­cing the Bean” in Bur­bank, im „Hor­ror Vi­bes Cof­fee” in NoHo, im „Beck’s” in En­cino oder im „bo.re.kas” in Sher­man Oaks. Uni­ver­sals glit­zern­der „Ci­ty­Walk Hol­ly­wood” ist ideal für die Abend­stun­den mit 25 Re­stau­rants und dem neuen „Hello Kitty and Fri­ends Cafe”.

Re­tro-At­mo­sphäre ver­sprü­hen klas­si­sche Lo­kale wie das „Casa Vega”, das „Ja­mes Fa­mily Re­stau­rant”, „The Bear Pit” oder das „Art’s Deli”. In der „Su­shi Row” am Ven­tura Bou­le­vard gibt es wie­derum die höchste Kon­zen­tra­tion an Su­shi-Lo­ka­len in den USA. Per­fekt für eine Knei­pen­tour eig­net sich North Hol­ly­wood. Man sollte aber un­be­dingt Platz für ein Des­sert mit Live-Mu­sik im „Re­pu­blic of Pie” las­sen.

Im Fokus: Universal City

Uni­ver­sal Stu­dios Hol­ly­wood (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Der The­men­park Uni­ver­sal Stu­dios Hol­ly­wood ist eine der größ­ten At­trak­tio­nen in Los An­ge­les und hat für je­den Be­su­cher et­was zu bie­ten. Auf ei­ner Stu­dio­tour fah­ren die Gäste mit ei­nem Trol­ley zu Ku­lis­sen, Re­qui­si­ten und Sets – dar­un­ter das Ba­tes Mo­tel aus „Psycho“ und Jupiter’s Claim aus Jor­dan Pee­les „Nope“. Au­ßer­dem gibt es Be­geg­nun­gen mit King Kong und dem wei­ßen Hai.

Die Su­per Nin­tendo World ist ein neues The­men­land im De­sign des Vi­deo­spiels, das Groß und Klein in das Aug­men­ted-Rea­lity-Aben­teuer „Ma­rio Kart: Bowser’s Chall­enge“ ent­führt. Für Ner­ven­kit­zel sor­gen die ver­schie­de­nen Fahr­ge­schäfte, wäh­rend die Boots­fahrt „Ju­ras­sic World – The Ride“ Be­geg­nun­gen mit Di­no­sau­ri­ern ver­spricht. Au­ßer­dem la­den die „Uni­ver­sal Hal­lo­ween Hor­ror Nights” zum Gru­seln ein. Ein wei­te­res High­light ist die Live-Ac­tion-Show in der „Wa­ter­World“ mit viel Py­ro­tech­nik.

Im Fokus: Burbank

War­ner­Bros (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Ein wei­te­res un­ver­zicht­ba­res Er­leb­nis für Film- und TV-Fans ist die War­ner Bros. Stu­dio Tour Hol­ly­wood in Bur­bank, die kürz­lich ihr 50-jäh­ri­ges Be­stehen fei­erte. Sie führt die Gäste hin­ter die Ku­lis­sen – von der Schule in „Ab­bott Ele­men­tary“ bis zu den Stra­ßen von New York City mit ih­ren Feu­er­lei­tern und künst­li­chen Ris­sen in den Bür­ger­stei­gen.

Die Tour um­fasst auch Aus­stel­lun­gen über die Ge­schichte und Pro­duk­tio­nen von War­ner Bros. Zu se­hen sind bei­spiels­weise Kos­tüme aus Fil­men wie „My Fair Lady“ und „Crazy Rich“ so­wie Ku­lis­sen aus be­lieb­ten Se­rien wie „The Big Bang Theory“. Die Be­su­cher kön­nen auf dem oran­ge­far­be­nen Sofa des Cen­tral Perk Ca­fés aus „Fri­ends“ Platz neh­men, ein Foto mit Harry Pot­ters Be­sen­stiel oder ei­nem Ge­fährt aus „The Dark Knight“ schie­ßen.

Ein Be­such von Bur­bank ist al­ler­dings nur mit ei­nem Shop­ping-Stopp auf dem Ma­gno­lia Bou­le­vard kom­plett. Hier war­ten meh­rere Ge­schäfte wie, in de­nen An­ti­qui­tä­ten, Vin­tage-Klei­dung und so­gar Re­qui­si­ten und Kos­tüme aus Film und TV zu fin­den sind. Ku­li­na­ri­sche Gau­men­freu­den ser­vie­ren das „Ur­ban Press Wi­nery & Re­stau­rant”, das „Casta­way” mit ei­ner atem­be­rau­ben­den Aus­sicht über das Tal und das „Smoke House”, das seit 1946 für seine phä­no­me­na­len Bar­be­cues be­kannt ist.

Im Fokus: San Fernando und das North Valley

Ne­ther­cutt Coll­ec­tion (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Das North Val­ley ist per­fekt für alle, die Kul­tur, lo­kale Ge­schichte und Mu­seen er­le­ben möch­ten. In Mis­sion Hills liegt die 1797 ge­grün­dete Mis­sion San Fer­nando Rey de Es­paña – eine der 21 his­to­ri­schen ka­li­for­ni­schen Mis­sio­nen, die von spa­ni­schen Sied­lern er­rich­tet wur­den. Im Gar­ten hin­ter der Kir­che ist der Schau­spie­ler Bob Hope be­gra­ben, wäh­rend Rit­chie Va­lens – be­kannt für sei­nen Hit „La Bamba“ – auf dem San Fer­nando Mis­sion Ce­me­tery seine letzte Ruhe fand.

In Syl­mar kön­nen die Be­su­cher auf ei­gene Faust die Samm­lung von Old­ti­mern, Klas­si­kern und Spe­zi­al­fahr­zeu­gen des Ne­ther­cutt Mu­se­ums be­sich­ti­gen. Das Dis­co­very Cube Sci­ence Cen­ter bie­tet Spaß für die ganze Fa­mi­lie. In Van Nuys bie­tet wie­derum das Val­ley Re­lics Mu­seum mit al­ten Leucht­re­kla­men und kos­ten­lo­sen Ar­cade-Spie­len ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Ein­blick in die Val­ley-Pop­kul­tur des 20. Jahr­hun­derts.

Re­tro­flair ver­sprüht auch das „Ja­mes Fa­mily Re­stau­rant” in San Fer­nando – ein Di­ner aus den 1950er-Jah­ren, das Früh­stück und Mit­tags­tisch an­bie­tet. Zum Abend­essen sollte man „The Bear Pit” in Mis­sion Hills be­su­chen, das seit den 1940er-Jah­ren Bar­be­cues auf­tischt. Wer Na­tur sucht, mie­tet sich ein Tret­boot auf dem Lake Bal­boa oder be­sucht den ma­le­ri­schen ja­pa­ni­schen Gar­ten im Wood­ley Park. Dort wer­den „Star Trek“-Anhänger si­cher ein Ge­bäude wie­der­erken­nen, das als Ku­lisse der Ster­nen­flot­ten-Aka­de­mie ge­nutzt wurde.

Erkundungstipps für Valley-Kenner

Ja­pa­nese Gar­den (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Wer tie­fer in das Val­ley ein­tau­chen möchte, kann dies bei zahl­rei­chen Ak­ti­vi­tä­ten tun. So sollte man etwa den Frei­zeit­park „Six Flags Ma­gic Moun­tain” in Va­len­cia mit ei­ni­gen der schnells­ten Ach­ter­bah­nen des Lan­des be­su­chen. Auch das Ro­nald Rea­gan Pre­si­den­tial Li­brary and Mu­seum in Simi Val­ley ist se­hens­wert.

Spek­ta­ku­läre Aus­bli­cke auf das Val­ley ge­nie­ßen die Rei­sen­den auf der acht Ki­lo­me­ter lan­gen Stre­cke des „Mul­hol­land Drive” zwi­schen Be­verly Glen und Fry­man Can­yon, beim Wan­dern im Top­anga State Park und bei ei­ner Fahrt auf dem „Top­anga Can­yon Bou­le­vard”.

Dort emp­fiehlt sich ein Stopp bei „La Chin­gona Ta­cos at Froggy’s”, wo man auf der Ter­rasse un­be­dingt Aus­schau nach Ko­li­bris hal­ten sollte, so­wie bei „Hid­den Tre­asu­res”, das schi­cke Vin­tage-Klei­dung ver­kauft. Ei­nen lu­xu­riö­sen Auf­ent­halt ga­ran­tiert das Four Sea­sons Ho­tel West­lake Vil­lage mit ei­nem herr­li­chen Cove-Pool und ei­nem haus­ei­ge­nen Spa.

DiscoverLosAngeles.com