San Francisco: Amerikas erste Fähre mit Wasserstoff-Antrieb

In San Fran­cisco wurde so­eben Ame­ri­kas erste voll­stän­dig mit Was­ser­stoff be­trie­bene Fähre für Pas­sa­giere in Dienst ge­stellt. Die MV Sea Ch­ange wird zu 100 Pro­zent von emis­si­ons­freien Was­ser­stoff-Brenn­stoff­zel­len an­ge­trie­ben und ver­kehrt kos­ten­los.

Das neu­este Flot­ten­mit­glied der San Fran­cisco Bay Ferry ist zwi­schen Pier 41, Fisherman’s Wharf und dem Down­town San Fran­cisco Ferry Ter­mi­nal un­ter­wegs. In ei­ner ers­ten Test­phase kommt die Fähre frei­tags, sams­tags und sonn­tags in der Zeit von 9 und 16 Uhr bis zu acht­mal täg­lich zum Ein­satz. Die Fahrt dau­ert rund zehn Mi­nu­ten.

Sea Ch­ange in San Fran­cisco (c) San Fran­cisco Bay Ferry Sea Ch­ange

Die In­dienst­stel­lung der ers­ten mit Was­ser­stoff be­trie­be­nen Fähre ist Teil des Vor­ha­bens der Stadt San Fran­cisco, die­sel­be­trie­bene Schiffe suk­zes­sive aus dem Ver­kehr zu zie­hen und da­durch die CO2-Emis­sio­nen wei­ter zu re­du­zie­ren. Gleich­zei­tig ist die MV Sea Ch­ange ein be­deu­ten­der Mei­len­stein auf dem Weg zur De­kar­bo­ni­sie­rung der ma­ri­ti­men In­dus­trie.

Da­für ist die Fähre mit mo­derns­ter Tech­nik aus­ge­stat­tet – ei­nem Was­ser­stoff-An­triebs­sys­tem von Zero Emis­sion In­dus­tries mit 360 kW Brenn­stoff­zel­len, ei­nem 100 kWh Bat­te­rie­spei­cher und ei­nem 600 kW Elek­tro­mo­tor­an­trieb. Die MV Sea Ch­ange stößt zu­dem nur Was­ser­dampf aus, von dem ein Teil re­mi­ne­ra­li­siert und an Bord als Trink­was­ser wie­der­ver­wen­det wird. Da­mit ist sie das ein­zige Schiff der Welt mit trink­ba­ren Emis­sio­nen, wie der Her­stel­ler be­tont.

Sea Ch­ange Cap­tain (c) San Fran­cisco Bay Ferry Sea Ch­ange

Switch Ma­ri­time LCC hat die in­no­va­tive Fähre ent­wi­ckelt. Das Un­ter­neh­men mit Sitz in San Fran­cisco wurde im Jahr 2018 ge­grün­det und ar­bei­tet seit­her am Bau der ers­ten koh­len­stoff­freien Schiffe in den USA, die zu 100 Pro­zent mit Was­ser­stoff-Brenn­stoff­zel­len und ‑Bat­te­rien be­trie­ben wer­den.

Die MV Sea Ch­ange ist nun das erste Schiff in Ame­rika, das sei­nen kom­mer­zi­el­len Be­trieb auf­nimmt. Die Fähre ist 21 Me­ter lang und bie­tet Platz für ma­xi­mal 75 Pas­sa­giere. Bei ei­ner Höchst­ge­schwin­dig­keit von 15 Kno­ten – rund 27,7 km/​h – kann sie rund 300 See­mei­len zu­rück­le­gen und 16 Stun­den lang in Be­trieb sein, be­vor sie wie­der auf­ge­tankt wer­den muss.

„Ka­li­for­nien ist welt­weit füh­rend im Kampf ge­gen die Kli­ma­krise und leis­tet Pio­nier­ar­beit bei neuen Tech­no­lo­gien, um mit sau­be­rer En­er­gie die Um­welt­ver­schmut­zung zu re­du­zie­ren – des­halb ist die emis­si­ons­freie MV Sea Ch­ange so wich­tig." Ga­vin Newsom, Gou­ver­neur von Ka­li­for­nien

Jim Wun­der­man, Vor­sit­zen­der des San Fran­cisco Bay Ferry Board of Di­rec­tors, be­tont, dass man zu­sam­men mit den Part­nern hart daran ge­ar­bei­tet habe, diese zu­kunfts­wei­sende Fähre Wirk­lich­keit wer­den zu las­sen. Aber es wür­den erst die Pas­sa­giere sein, die sie zum Le­ben er­we­cken. Das re­gio­nale öf­fent­li­che Ver­kehrs­un­ter­neh­men be­treibt Fähr­rou­ten, die die Städte Al­a­meda, Oak­land, Rich­mond, San Fran­cisco, South San Fran­cisco und Val­lejo ver­bin­den.

www.sftravel.com