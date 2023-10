Die besten Tipps für Sparfüchse: Kostenlos durch San Francisco

In Ka­li­for­ni­ens Me­tro­pole San Fran­cisco sind im­mer mehr frei­wil­lige Hobby-Stadt­füh­rer un­ter­wegs, die ihr Know-how mit den Be­su­chern auf ganz be­son­de­ren Sight­see­ing-Rund­gän­gen tei­len – und das so­gar kom­plett kos­ten­los. Sie füh­ren zum Teil durch be­kannte Vier­tel, aber auch an viele ver­steckte Plätze.

Mission District und „Italian Love Tour”

Mis­sion Do­lo­res Park San Fran­cisco (c) SFTra­vel /​ Ali­son Yin Pho­to­gra­phy

Das Team von Free SF Tour be­steht aus ört­li­chen Frei­wil­li­gen, die Be­su­cher auf ver­schie­dene Spa­zier­gänge durch die Stadt mit­neh­men. Täg­lich um 10 Uhr fin­det die „Mor­ning SF Tour statt”. Diese deckt den größ­ten Teil der In­nen­stadt ab – vom Union Square über Chi­na­town, den Fi­nan­cial Dis­trict und Em­bar­ca­dero bis zum Ferry Ter­mi­nal.

Die Be­su­cher kön­nen sich auf viele un­ter­halt­same Fak­ten und ei­nen sehr kurz­wei­li­gen Spa­zier­gang freuen, auf dem es um Ge­schich­ten über Orte, Men­schen so­wie his­to­ri­sche und ak­tu­elle Er­eig­nisse geht. Der Guide be­rich­tet da­bei auch über Schiffe, die un­ter den heu­ti­gen Wol­ken­krat­zern ver­gra­ben sind, ein­fluss­rei­che Frauen und die Zeit der Gold­grä­ber.

Ferry Buil­ding San Fran­cisco (c) Nat and Cody Gantz

Zwei be­liebte Stadt­teile San Fran­cis­cos ste­hen im Mit­tel­punkt der „Mission/​Castro Hid­den Sto­ries Tour”, die don­ners­tags, frei­tags und sams­tags um 14 Uhr an­ge­bo­ten wird. So­wohl der Mis­sion Dis­trict als auch Cas­tro ha­ben sich in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten stark ver­än­dert. Beide Stadt­teile bie­ten da­her ge­nü­gend Ge­sprächs­stoff über den voll­zo­ge­nen Wan­del zu dem, was sie jetzt sind – ab­so­lute Trend-Vier­tel.

Ein er­fah­re­ner Guide bringt die Gäste an Orte, die bei Ein­hei­mi­schen be­liebt sind, aber viele Be­su­cher nicht ken­nen – dar­un­ter den Mis­sion Do­lo­res Park, das Cas­tro Theatre und die Cla­rion Mu­ral Al­ley. Treff­punkt ist die Mis­sion Do­lo­res Ba­si­lica, Ziel die Cas­tro Me­tro Sta­tion.

San Fran­cisco Ca­ble Car /​ Hyde Street Al­ca­traz (c) Mi­chael Vic­tor the415guy

Im­mer mitt­wochs um 14 Uhr steht die „Ita­lian Love Tour” auf dem Pro­gramm. Sie führt von der St. Pe­ter and Paul Ca­the­dral durch das ita­lie­nisch ge­prägte Vier­tel North Beach und en­det am Powell & Hyde Ca­ble Car Turn­about. Hö­he­punkt die­ses Rund­gangs ist das Er­klim­men der Lom­bard Street – San Fran­cis­cos be­kann­ter Zick­zack-Straße im Vier­tel Rus­sian Hill.

Die „Vice Tour” taucht in die ver­rück­tes­ten und span­nends­ten Kri­mi­nal­ge­schich­ten der Stadt ein. Hier geht es um Ku­rio­ses wie ei­nen Kampf um Eier und den höf­lichs­ten Ban­di­ten, aber auch darum, warum San Fran­cisco eine Straße nach ei­ner fal­schen Per­son be­nannt hat und wel­che be­liebte Se­hens­wür­dig­keit mit ge­stoh­le­nem Geld er­rich­tet wurde. Der Spa­zier­gang star­tet je­den Frei­tag um 18 Uhr am Union Square, führt durch Chi­na­town und en­det in North Beach.

Alle Tou­ren dau­ern etwa zwei bis zwei­ein­halb Stun­den. Wer si­cher­ge­hen will, dass sein Wunsch­ter­min ver­füg­bar ist, sollte vorab on­line bu­chen. Der An­bie­ter wird von kei­ner Or­ga­ni­sa­tion un­ter­stützt. Alle Gui­des ver­die­nen aus­schließ­lich an den frei­wil­li­gen Trink­gel­dern der Be­su­cher.

Chinatown und das italienische Viertel

Chi­na­town San Fran­cisco (c) San Fran­cisco Tra­vel As­so­cia­tion

Free Tours by Foot ar­bei­tet mit er­fah­re­nen lo­ka­len Stadt­füh­rern zu­sam­men und bie­tet mehr­mals täg­lich Tou­ren durch San Fran­cisco an. Ei­ner da­von ist „All in One” – ein rund fünf­stün­di­ger Spa­zier­gang, der due Be­su­cher zu den be­rühm­tes­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten der Stadt bringt.

Die zwei­stün­dige Tour „Ori­gi­nal San Fran­cisco” führt durch die äl­teste Chi­na­town Ame­ri­kas, zu Ca­fés im ita­lie­ni­schen Vier­tel North Beach und durch den Fi­nan­cial Dis­trict mit sei­nen mo­der­nen Wol­ken­krat­zern. An­dere Tou­ren kon­zen­trie­ren sich auf die Lom­bard Street, Fisherman’s Wharf und Cas­tro und dau­ern zwi­schen ein­ein­halb und drei Stun­den. Eine Bu­chung im Vor­aus wird drin­gend emp­foh­len.

Ranger Talks und Gärtner auf Alcatraz

NPS Ran­ger /​ Camp­fire Cir­cle Pre­si­dio Tun­nel Tops (c) My­leen Hol­lero

Zu den ge­führ­ten Ak­ti­vi­tä­ten der Gol­den Gate Na­tio­nal Parks Con­ser­vancy ge­hö­ren kos­ten­lose Ver­an­stal­tun­gen wie die „Park Ran­ger Camp­fire Talks” an den Pre­si­dio Tun­nel Tops, die frei­tags bis mon­tags im­mer um 16 Uhr statt­fin­den. Die­ser neu er­rich­tete Park bie­tet gran­diose Aus­sich­ten auf die Gol­den Gate Bridge.

Be­su­cher von San Fran­cisco kön­nen sich aber auch am Mitt­woch- oder Don­ners­tag-Mor­gen ei­nem Team von Frei­wil­li­gen bei der Pflege der his­to­ri­schen Gär­ten von Al­ca­traz an­schlie­ßen – eine Ak­ti­vi­tät, die eben­falls vom Gol­den Gate Na­tio­nal Parks Con­ser­vancy or­ga­ni­siert wird.

Guru Walks mit Fokus auf Food & History

Chi­na­town (c) San Fran­cisco Tra­vel As­so­cia­tion

Die Gu­ru­Walk-Tou­ren wer­den von „Gu­rus“ ge­lei­tet – auf­ge­schlos­se­nen, auf­merk­sa­men und lus­ti­gen Men­schen mit gro­ßen Kennt­nis­sen der Stadt. Sie ha­ben sich un­ter an­de­rem auf eine drei­stün­dige „Food & History Tour” durch Chi­na­town und den zwei­stün­di­gen Spa­zier­gang „Hid­den Stair­ways of San Fran­cisco” spe­zia­li­siert. Eine Vor­anmel­dung ist er­for­der­lich. Ei­nige Gu­rus bie­ten ihre Gra­tis-Tou­ren auch in deut­scher Spra­che an.

Der reiche Stadtteil Pacific Heights

(c) Haas-Li­li­en­thal House

Die Be­sich­ti­gung des his­to­ri­schen Haas-Li­li­en­thal House in der Frank­lin Street ist kos­ten­pflich­tig, lohnt sich aber in je­dem Fall. Denn das Wohn­haus im vik­to­ria­ni­schen Stil, das der baye­ri­sche Kauf­mann Wil­liam Haas im Jahr 1886 er­rich­ten ließ, ist heute als Mu­seum das ein­zige Ge­bäude aus die­ser Zeit in San Fran­cisco, das noch im Ori­gi­nal-Zu­stand und mit dem Ori­gi­nal-Mo­bi­liar für Be­su­cher zu­gäng­lich ist.

Das Haus über­stand das ver­hee­rende Erd­be­ben im Jahr 1906 und den an­schlie­ßen­den Brand. Alice Li­li­en­thal – die Toch­ter des Kauf­manns – be­wohnte es bis 1972. Da­nach wurde es in ein Mu­seum ver­wan­delt, das von der „Foun­da­tion for San Fran­cisco Ar­chi­tec­tu­ral He­ri­tage” ver­wal­tet wird.

Die Foun­da­tion, die sich die Be­wah­rung des ar­chi­tek­to­ni­schen Er­bes der Stadt zum Ziel ge­setzt hat, bie­tet aber auch kos­ten­lose ge­führte Rund­gänge durch Pa­ci­fic Heights an, die die Viel­falt der Ar­chi­tek­tur und Kul­tur des Vier­tels her­vor­he­ben. Pa­ci­fic Heights ist ei­ner der wohl­ha­bends­ten Stadt­teile von San Fran­cisco. Die 90-mi­nü­ti­gen Füh­run­gen be­gin­nen im­mer sonn­tags um 12.30 Uhr.

Das James R. Browning United States Courthouse

San Fran­cisco Ca­ble Car /​ Ca­li­for­nia Street (c) Mi­chael Vic­tor the415guy

Das Ja­mes R. Brow­ning United Sta­tes Court­house in der Se­venth Street in SoMa ist ein na­tio­na­les his­to­ri­sches Wahr­zei­chen der USA, aber im­mer noch Sitz des Be­ru­fungs­ge­richts der Ver­ei­nig­ten Staa­ten für den neun­ten Be­zirk. Münd­li­che Ver­hand­lun­gen sind für die Öf­fent­lich­keit zu­gäng­lich.

Das Court­house bie­tet aber auch kos­ten­lose Füh­run­gen an, die die Lobby des al­ten Post­amts und aus­ge­wählte Ge­richts­säle um­fas­sen. Für diese ein­stün­di­gen Be­sich­ti­gun­gen, die an aus­ge­wähl­ten Diens­ta­gen um 13 Uhr statt­fin­den, ist keine Re­ser­vie­rung er­for­der­lich.

Musik, Geschichte und Architektur

Gol­den Gate Bridge (c) San Fran­cisco Tra­vel As­so­cia­tion

Die Ge­schichte der San Fran­cisco City Gui­des be­gann im Jahr 1976 mit Bi­blio­the­kar-Füh­run­gen durch das Rat­haus. Mitt­ler­weile um­fasst die Or­ga­ni­sa­tion rund 275 eh­ren­amt­li­che Gui­des, die mehr als 70 ver­schie­dene Tou­ren an­bie­ten.

Von Aus­flü­gen, die sich auf die High­lights von San Fran­cisco kon­zen­trie­ren – wie die „Pain­ted La­dies” und die Gol­den Gate Bridge – bis hin zu the­men­be­zo­ge­nen Spa­zier­gän­gen rund um Mu­sik, Ge­schichte und Ar­chi­tek­tur gibt es täg­lich eine Tour für je­den Ge­schmack.

Besichtigung der San Francisco City Hall

San Fran­cisco City Hall (c) San Fran­cisco Tra­vel As­so­cia­tion /​ Moon­cri­cket Films LLC

Kun­dige Gui­des bie­ten im Rat­haus von San Fran­cisco je­den Frei­tag um 11 und 13 Uhr kos­ten­lose Füh­run­gen durch das his­to­ri­sche Wahr­zei­chen an. Die Be­sich­ti­gun­gen dau­ern etwa eine Stunde und be­leuch­ten die Ar­chi­tek­tur und Ge­schichte der City Hall. In­ter­es­sierte kön­nen sich am Tag der Tour in der Lobby an­mel­den.

Rundgang mit Laienschauspielern

Hid­den San Fran­cisco Wal­king Tours (c) Yerba Buena Com­mu­nity Be­ne­fit Dis­trict

Hö­he­punkt der kos­ten­lo­sen 90-mi­nü­ti­gen Rund­gänge, die vom Yerba Buena Com­mu­nity Be­ne­fit Dis­trict or­ga­ni­siert wer­den, sind kleine Auf­füh­run­gen zwi­schen­durch. Lai­en­schau­spie­ler stel­len da­bei be­deu­tende Per­sön­lich­kei­ten dar und er­we­cken die Ge­schichte des Vier­tels Yerba Buena zum Le­ben. Die „Hid­den San Fran­cisco Wal­king Tours” fin­den ein­mal im Mo­nat frei­tags statt und be­gin­nen um 14 Uhr an der Kreu­zung der New Mont­go­mery mit der Mar­ket Street.

Freier Eintritt in Museen und Attraktionen

de Young Mu­seum (c) San Fran­cisco Tra­vel As­so­cia­tion

Nicht zu­letzt öff­nen viele be­kannte Mu­seen und At­trak­tio­nen in San Fran­cisco ihre Tü­ren für in­ter­na­tio­nale Be­su­cher min­des­tens ein­mal im Mo­nat kos­ten­los. Dazu zäh­len das M. H. de Young Mu­seum, das Kunst­mu­seum Le­gion of Ho­nor und das Con­ser­va­tory of Flowers (alle am ers­ten Diens­tag im Mo­nat), das Con­tem­po­rary Je­wish Mu­seum (am ers­ten Frei­tag im Mo­nat), das Mu­seum of the Af­ri­can Dia­spora (am zwei­ten Sams­tag im Mo­nat) und das Asian Art Mu­seum (am ers­ten Sonn­tag im Mo­nat).

Das San Fran­cisco Mu­seum of Mo­dern Art bie­tet auf fast 6.000 Qua­drat­me­tern dau­er­haft frei zu­gäng­li­che Kunst­werke. Auch die Aus­stel­lun­gen im Ca­li­for­nia Sci­ence Cen­ter sind in­klu­sive Be­sich­ti­gung des Space Shut­tle En­dea­vour je­der­zeit frei zu­gäng­lich. Eben­falls im­mer freien Ein­tritt ha­ben die Be­su­cher des In­sti­tute of Con­tem­po­rary Art San Fran­cisco, des San Fran­cisco Ca­ble Car Mu­seum, des Ha­mon Ob­ser­va­tion Tower im de Young Mu­seum und des his­to­ri­schen Pa­lace of Fine Arts.

