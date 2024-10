Los Angeles: Luxus zwischen Shopping, Hotels und Restaurants

Lu­xus­ur­laub ist ein Trend, der sich wei­ter­hin fort­set­zen wird. Wer es sich leis­ten kann, in­ves­tiert in ex­tra­va­gante Rei­sen, die un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse über al­les an­dere stel­len. Los An­ge­les ist hier mit sei­nen viel­fäl­ti­gen Lu­xus-An­ge­bo­ten zwei­fel­los ein per­fek­tes Ziel.

Von ex­klu­si­ven De­si­gner-Shops über Welt­klasse-Ho­tels bis zur höchs­ten An­zahl an aus­ge­zeich­ne­ten Re­stau­rants bei den re­nom­mier­ten „Ja­mes Be­ard Awards” und nicht we­ni­ger als 25 Sterne-Lo­ka­len bie­tet Los An­ge­les den Lu­xus­rei­sen­den al­les, was sie brau­chen, um es sich ein­mal rich­tig gut ge­hen zu las­sen.

Stilvolle Hotels und Erlebnisse

(c) Ho­tel Bel-Air /​ Los An­ge­les

Der kleine Stadt­teil Bel Air ist die ex­klu­sivste und teu­erste Adresse in den USA. Wer nur kurz in der Stadt weilt, fin­det aber eben­falls eine große An­zahl an fei­nen Ho­tels mit spe­zi­el­lem Ser­vice. So kön­nen die Gäste im Fairm­ont Cen­tury Plaza ei­nen Con­cierge en­ga­gie­ren, der ex­qui­site Er­leb­nisse wie ei­nen Hub­schrau­ber­flug zum Ro­cky Oaks Pri­vate Vi­ney­ard Es­tate mit Be­sich­ti­gung und Abend­essen ar­ran­giert.

Im kul­ti­gen Be­verly Hills Ho­tel ge­nie­ßen die Gäste das ex­klu­sive Flair am Pool, der mit Ca­ba­nas, Lie­gen und Son­nen­schir­men in Rosa er­strahlt. Das Con­rad Los An­ge­les Ho­tel in Down­town LA ist das neu­este Fünf-Sterne-Ho­tel in der Ge­gend und be­hei­ma­tet in ei­nem 20-stö­cki­gen Turm fünf Re­stau­rants – zwei da­von un­ter der Ägide des be­rühm­ten Kü­chen­chefs José And­res und der Think­Food­Group.

Zu den re­nom­mier­tes­ten Gour­met-Tem­peln in Los An­ge­les zählt auch „The Re­stau­rant” im Ho­tel Bel Air – ei­ner der no­bels­ten Her­ber­gen der Stadt. Kü­chen­chef Con­nor McVay hat hier mit in­no­va­ti­ven, von der ka­li­for­ni­schen und me­di­ter­ra­nen Kü­che in­spi­rier­ten Ge­rich­ten eine neue Ära ein­ge­läu­tet, de­ren Er­leb­nis aber bei den Gäs­ten auch ein ent­spre­chen­des Bud­get vor­aus­setzt.

Speisen wie die Stars

Los An­ge­les konnte bei den re­nom­mier­ten „Ja­mes Be­ard Awards 2023” die meis­ten Aus­zeich­nun­gen ein­heim­sen. Ei­ner der Ge­win­ner, den man un­be­dingt be­su­chen sollte, ist die „Mar­ga­rita Manz­kes Re­pu­bli­que” - eine der bes­ten Bä­cke­reien in den USA. Sie be­fin­det sich in ei­nem Ge­bäude, das 1929 von Char­lie Chap­lin er­rich­tet wurde.

Au­ßer­dem lo­cken sage und schreibe 25 Sterne-Re­stau­rants – dar­un­ter das „Kato” in Down­town L.A. mit sei­nem erst­klas­si­gen Bar-De­gus­ta­ti­ons­menü und ei­nem alt­mo­di­schen Ka­valan-Bar­wa­gen, auf dem die Cock­tails di­rekt am Tisch zu­be­rei­tet wer­den. Das „Kato” bie­tet zu­dem die beste al­ko­hol­freie Ge­trän­ke­be­glei­tung der Stadt und sein Bar­pro­gramm wurde kürz­lich mit ei­nem „Mi­che­lin Cock­tail Award” aus­ge­zeich­net.

Mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen ist auch das „n/​naka” eine gute Wahl, denn das ja­pa­ni­sche De­gus­ta­ti­ons­menü von Chef­kö­chin Niki Na­ka­yama über­zeugt durch Kunst­fer­tig­keit und Prä­zi­sion. In ih­ren ku­li­na­ri­schen Krea­tio­nen ver­bin­det sie naht­los tra­di­tio­nelle ja­pa­ni­sche Tech­ni­ken mit ei­nem mo­der­nen, in­no­va­ti­ven An­satz. Le­ge­rer, aber qua­li­ta­tiv äu­ßerst hoch­wer­tig, geht es im Schwes­ter­re­stau­rant „n/​soto” zu.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Ma­libu Farm Cafe (c) Los An­ge­les Vi­si­tor and Con­ven­tion Bu­reau

Pro­mi­nente lie­ben die „Gucci Os­te­ria”, denn sie ist mit dem Kult-Mo­de­haus ver­bun­den. Mit ei­nem Mi­che­lin-Stern prä­miert, ist das Lo­kal in Be­verly Hills eine Au­ßen­stelle des be­rühm­ten Flagg­schiffs in Flo­renz und bie­tet ei­nen herr­li­chen Blick auf den be­leb­ten Ro­deo Drive. Auch im „Nobu Ma­libu”, wo erst­klas­si­ges Su­shi war­tet, kann man den ei­nen oder an­de­ren Promi er­spä­hen.

Ex-US-Prä­si­dent Ba­rack Obama war be­reits im „Ha­ma­s­aku” zu Gast, wo Chef­koch Eli Hi­ro­yo­shi ein her­vor­ra­gen­des Ni­giri-Menü und ein Oma­kase für 125 US-Dol­lar ser­viert. Au­ßer­dem hat das be­liebte Re­stau­rant 30 ver­schie­dene Su­shi-Rol­len im An­ge­bot und ver­mit­telt au­then­ti­sches ja­pa­ni­sches Flair, ob­wohl es in ei­nem Ein­kaufs­zen­trum liegt.

Eben­falls be­gehrt ist das „Mo­ther Wolf” – eine gas­tro­no­mi­sche In­sti­tu­tion von Chef­koch Evan Funke, in die Pro­mi­nente we­gen der Holz­ofen­piz­zen und der tra­di­tio­nel­len haus­ge­mach­ten Pasta pil­gern. In luf­ti­ger Höhe und mit un­schlag­ba­rem Blick auf die Sky­line der Stadt liegt das Dach­re­stau­rant „Perch”. Ein wei­te­rer Hot­spot in Down­town LA ist das „Da­mian”, ein ka­li­for­nisch-me­xi­ka­ni­sches Re­stau­rant von Chef­koch En­ri­que Ol­vera, dem auch das be­rühmte Re­stau­rant „Cosme” in New York City ge­hört.

Weltberühmte Shoppingmeilen

Ab­bot Kin­ney (c) Los An­ge­les Tou­rism and Con­ven­tion Board

Nur we­nige Mi­nu­ten vom Ve­nice Beach ent­fernt fin­den Shop­a­ho­lics auf dem Ab­bot Kin­ney Bou­le­vard die neu­este Mode – un­ter an­de­rem bei „Farm Rio”, „Avia­tor Na­tion” oder „Salt & Straw”. Aber auch Kunst und gas­tro­no­mi­sche An­ge­bote wie das re­nom­mierte Re­stau­rant „Fe­lix” sind hier zu fin­den.

Die Mel­rose Ave­nue wie­derum lockt mit Bou­ti­quen und Ca­fés wie „John Var­va­tos”, „Paul Smith”, „Fred Segal” und dem „Urth Caffé”, das durch Mark Wahl­bergs Er­folgs­se­rie „En­tou­rage“ be­kannt wurde. Von „In­ter­mix” bis zu „Lau­ren Mo­shi” und „Alt­man Brot­hers Re­alty” ist auch der Ro­bert­son Bou­le­vard ein an­ge­sag­tes Ziel mit den bei Pro­mi­nen­ten be­lieb­ten Re­stau­rants „The Ivy” und „The Henry” gleich in der Nähe.

Eine Reise nach Los An­ge­les wäre nicht kom­plett ohne ei­nen Spa­zier­gang über den be­rühm­ten Ro­deo Drive in Be­verly Hills. Er ist als eine der teu­ers­ten Stra­ßen der Welt be­kannt und um­fasst drei Blocks, wo mehr als hun­dert der welt­weit füh­ren­den in­ter­na­tio­na­len Mar­ken ver­tre­ten sind.

Exklusive Erlebnisse, die es nur in L.A. gibt

War­ner Bros. Stu­dios (c) Los An­ge­les Tou­rism Con­ven­tion Bu­reau

Wer den Zau­ber Hol­ly­woods er­le­ben möchte, kann mit ei­ner Lu­xus­va­ri­ante der War­ner Bros. Stu­dio Tour hin­ter die Ku­lis­sen schauen. Die Film­stu­dios fei­ern 2024 ihr hun­dert­jäh­ri­ges Be­stehen. Auch las­sen sich in der Stadt zahl­rei­che Dreh­orte von be­rühm­ten Fil­men er­kun­den, wie bei­spiels­weise das Los An­ge­les Theatre, wo „Pres­tige: Meis­ter der Ma­gie“ und „Der Mond­mann“ ge­filmt wur­den.

Sze­nen aus „Na­tür­lich Blond“ und „Sa­ving Mr. Banks“ ent­stan­den im He­ri­tage Square Mu­seum in Down­town LA. Auch das Ge­lände des Ar­bo­re­tum & Bo­ta­nic Gar­den wurde für un­zäh­lige Film­auf­nah­men ge­nutzt – von den „Tarzan“-Filmen in den 1930er-Jah­ren bis zu „Brau­talarm“.

Im Por­sche Ex­pe­ri­ence Cen­ter Los An­ge­les in der South Bay er­le­ben Au­to­fans den Ner­ven­kit­zel ei­ner ad­re­na­lin­ge­la­de­nen Fahrt in ei­nem neuen Por­sche-Mo­dell. Für alle, die sich nicht selbst ans Steuer und auf die zwei Ki­lo­me­ter lange Rund­stre­cke trauen, steht ein Por­sche Drive Coach zur Ver­fü­gung.

Her­mosa Beach (c) Los An­ge­les Vi­si­tor and Con­ven­tion Bu­reau

Da­nach bie­tet sich eine von Ex­pe­ri­ence­First ku­ra­tierte „Ma­libu Wi­ne­ries Pri­vate Tour” an, die die Gäste mit dem Auto zu den bes­ten Wein­gü­tern von Ma­libu bringt und von ei­nem Ex­per­ten be­glei­tet wird. Das neue SoFi-Sta­dion bie­tet eben­falls ei­nige lu­xu­riöse Er­leb­nisse. Wer ein Sport- oder Mu­sik­e­vent be­sucht, kann ver­schie­denste Lu­xus­sui­ten mie­ten – dar­un­ter Ca­ba­nas am Spiel­feld­rand, die „Google Cloud Suite” und die „Co­rona Club Deck Suite”.

Für die be­queme An- und Ab­reise nach Los An­ge­les bie­tet der Los An­ge­les World Air­port (LAX) ein ganz be­son­de­res VIP-An­ge­bot na­mens „PS”. Von ei­nem pri­va­ten Ter­mi­nal ge­lan­gen die Gäste durch ei­nen Hin­ter­ein­gang zum Flug­zeug, pas­sie­ren eine pri­vate Si­cher­heits- und Zoll­ab­fer­ti­gung und er­le­ben lu­xu­riöse Räum­lich­kei­ten und erst­klas­si­gen Ser­vice vor und nach dem Flug.

DiscoverLosAngeles.com