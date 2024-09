Genuss in San Francisco: Michelin-Sterne für 28 Restaurants

Mit der zweit­höchs­ten Dichte an mit Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­ne­ten Re­stau­rants in den USA ist und bleibt die ka­li­for­ni­sche Me­tro­pole San Fran­cisco ein Pa­ra­dies für Gour­mets. Das be­weist nicht zu­letzt der neu er­schie­nene „Guide Mi­che­lin 2024”.

Ins­ge­samt gibt es in San Fran­cisco nun­mehr 28 Mi­che­lin-Ster­ne­re­stau­rants. Drei Gour­met-Tem­pel er­hiel­ten so­gar die nur ganz sel­ten ver­ge­bene Höchst­wer­tung von drei Ster­nen. Sechs Re­stau­rants wur­den zu­dem mit zwei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­net.

Drei Newcomer in diesem Jahr

Do­mi­ni­que Crenn (c) Ate­lier Crenn

Do­mi­ni­que Crenn, Corey Lee und Mi­chael Tusk sind die ge­fei­er­ten Kö­che in den mit je­weils drei Mi­che­lin-Ster­nen aus­ge­zeich­ne­ten Re­stau­rants „Ate­lier Crenn“, „Benu“ und „Quince“. Dazu ge­sel­len sich auf­stre­bende Ta­lente wie John Wes­ley, der mit dem „Young Chef Award“ des „Guide Mi­che­lin” aus­ge­zeich­net wurde. Sein Re­stau­rant „Kiln“ er­hielt so­eben den ers­ten Mi­che­lin-Stern – nur ein Jahr nach der Er­öff­nung im Mai 2023.

Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem ein Koch aus San Fran­cisco den „Young Chef Award“ über­reicht be­kommt. John Wes­ley tritt da­bei in die Fuß­stap­fen von Chef­koch Da­vid Yo­shi­mura, des­sen „Nisei“ mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­net wurde, und Chef­koch Har­ri­son Che­ney, des­sen „Sons & Daugh­ters“ sich in die­sem Jahr über sei­nen zwei­ten Mi­che­lin-Stern freut.

7 Adams /​ San Fran­cisco (c) Tara Ru­dolph

Ne­ben dem „Kiln“ er­hiel­ten auch die New­co­mer „7 Adams“ und „Hilda and Jesse“ ih­ren ers­ten Stern. Das „7 Adams“ von Chef­koch Da­vid Fi­sher und Chef­kö­chin Se­rena Chow Fi­sher, das erste Ende 2023 öff­nete, wurde für seine cha­rak­te­ris­ti­schen, ma­gi­schen Ge­richte ge­lobt.

Das Ende 2021 von den Chef­kö­chen Kris­tina Lie­d­ags Comp­ton und Ra­chel Sill­cocks er­öff­nete „Hilda and Jesse“ punk­tet wie­derum mit ei­nem Feu­er­werk an Aro­men – ge­mischt mit her­vor­ra­gen­den Zu­ta­ten – und wurde au­ßer­dem mit dem „Out­stan­ding Ser­vice Award“ ge­ehrt. Dar­über hin­aus er­hielt Tre­vin Hitchins – Head Di­stil­ler und Bar Di­rec­tor des mit ei­nem Stern aus­ge­zeich­ne­ten „Apho­tic“ – den „Ex­cep­tio­nal Cock­tails Award“.

Erstklassiges Reiseziel für Feinschmecker

Hilda and Jesse /​ San Fran­cisco (c) Ni­cole Mor­ri­son

Bei ei­ner Flä­che von nur 121 Qua­drat­ki­lo­me­tern ver­fügt San Fran­cisco über die zweit­höchste An­zahl von Re­stau­rants mit Mi­che­lin-Ster­nen in Ame­rika. Nur New York bie­tet mehr. Die Kö­che und Re­stau­rant­be­sit­zer von San Fran­cisco ha­ben zu­dem im letz­ten Jahr­zehnt wie­der­holt Ge­schichte ge­schrie­ben:

Das „Corey Lee‘s Benu“ war 2014 das erste Re­stau­rant in San Fran­cisco, das drei Mi­che­lin-Sterne er­hielt – eine Be­wer­tung, die es nun­mehr seit zehn Jah­ren in­ne­hat. Lee war auch der erste ko­rea­ni­sche Koch, der sich über drei Mi­che­lin-Sterne freuen durfte.

war 2014 das erste Re­stau­rant in San Fran­cisco, das drei Mi­che­lin-Sterne er­hielt – eine Be­wer­tung, die es nun­mehr seit zehn Jah­ren in­ne­hat. Lee war auch der erste ko­rea­ni­sche Koch, der sich über drei Mi­che­lin-Sterne freuen durfte. Das „Ac­que­rello“ hat seine Zwei-Sterne-Be­wer­tung eben­falls schon seit 2014. Su­zette Gre­s­ham war zu die­sem Zeit­punkt eine von nur drei weib­li­chen Kö­chen in den USA, die zwei Sterne be­sa­ßen.

hat seine Zwei-Sterne-Be­wer­tung eben­falls schon seit 2014. Su­zette Gre­s­ham war zu die­sem Zeit­punkt eine von nur drei weib­li­chen Kö­chen in den USA, die zwei Sterne be­sa­ßen. Das „Ca­li­for­nios“ war das erste me­xi­ka­ni­sche Re­stau­rant in den USA, das zwei Mi­che­lin-Sterne er­hielt – sei­nen ers­ten im Jahr 2015 und sei­nen zwei­ten zwei Jahre spä­ter.

war das erste me­xi­ka­ni­sche Re­stau­rant in den USA, das zwei Mi­che­lin-Sterne er­hielt – sei­nen ers­ten im Jahr 2015 und sei­nen zwei­ten zwei Jahre spä­ter. Das „Mis­ter Jiu’s“ ist das ein­zige chi­ne­si­sche Re­stau­rant in den USA, das ei­nen Mi­che­lin-Stern be­sitzt.

ist das ein­zige chi­ne­si­sche Re­stau­rant in den USA, das ei­nen Mi­che­lin-Stern be­sitzt. Im Jahr 2018 er­hielt Do­mi­ni­que Crenn für das „Ate­lier Crenn“ als erste weib­li­che Chef­kö­chin in den USA drei Mi­che­lin-Sterne.

