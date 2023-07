Domes eröffnet ein neues Adults-only-Hotel auf Mykonos

Die re­nom­mierte grie­chi­sche Lu­xus-Life­style-Marke Do­mes hat ein neues Ho­tel nur für Er­wach­sene auf der Party-In­sel My­ko­nos er­öff­net. Das Do­mes No­ruz My­ko­nos liegt über der fel­si­gen Küste in Agios Ste­pha­nos und ver­fügt über le­dig­lich 38 Sui­ten.

Die grie­chi­schen Ar­chi­tek­ten von Ur­ban Soul Pro­jects lie­ßen sich bei der Ge­stal­tung des Re­sorts von der Na­tur und dem cha­rak­te­ris­ti­schen Charme der Ky­kla­den in­spi­rie­ren. Das In­te­rior bie­tet da­her eine har­mo­ni­sche Mi­schung aus weiß ge­tünch­ten und er­di­gen Tö­nen – er­gänzt durch Ele­mente aus Rat­tan, Na­tur­holz, leich­ten Stof­fen und küh­lem Stein.

Viele der Sui­ten des Do­mes No­ruz My­ko­nos sind mit Ter­ras­sen aus­ge­stat­tet und ei­nige auch mit pri­va­ten Pools, die durch hohe Mau­ern vor neu­gie­ri­gen Bli­cken ge­schützt wer­den. Das Herz­stück des Re­sorts bil­det aber der Pool, der mit ei­nem ein­ma­li­gen Blick über das Ägäi­sche Meer be­geis­tert.

Well­ness-En­thu­si­as­ten kön­nen sich im re­nom­mier­ten „Soma Spa” ver­wöh­nen las­sen – ei­ner Oase der Ruhe, in der mo­derne Tech­ni­ken auf an­tike grie­chi­sche Ri­tuale tref­fen. Ne­ben ei­nem Open-Air-Fit­ness­stu­dio wer­den zu­dem Yoga-Ses­si­ons zum Son­nen­un­ter­gang an­ge­bo­ten.

Die ku­li­na­ri­schen Er­leb­nisse ste­hen im Mit­tel­punkt der Marke „No­ruz” – und das Do­mes No­ruz

My­ko­nos bil­det da keine Aus­nahme. Das Si­gna­ture-Re­stau­rant „To­pos” un­ter der Lei­tung von Exe­cu­tive Chef Dio­ny­sios Pli­atsikas ver­wöhnt die Gäste mit ei­nem Schwer­punkt auf lo­ka­len Mee­res­früch­ten und Fisch, wäh­rend in der mon­dä­nen „Raw Gas­tro Bar” eine ex­qui­site Aus­wahl an Cham­pa­gner, Cock­tails und Snacks aus der kal­ten Kü­che lockt.

Die leb­hafte „The N Bar” war­tet mit ei­ner um­fang­rei­chen Wein­karte auf und in der „No­ruz Sym­po­sium Bar” ge­nie­ßen die Gäste erst­klas­sige lo­kale Weine und sai­so­nal in­spi­rierte

Cock­tails, die von an­ti­ken grie­chi­schen Re­zep­ten be­ein­flusst sind. Dazu gibt es De­li­ka­tes­sen der au­then­ti­schen grie­chi­schen Kü­che, die nach Göt­tern und ih­ren My­then be­nannt sind.

DJ-Ses­si­ons zum Son­nen­un­ter­gang, mit­rei­ßende Live-Mu­sik und fas­zi­nie­rende Mixology-Shows ver­hin­dern jede Lan­ge­weile. Wenn der Wunsch nach Er­kun­dung der In­sel auf­kommt, steht das Con­cierge-Team je­der­zeit zur Ver­fü­gung, um au­ßer­ge­wöhn­li­che Er­leb­nisse zu or­ga­ni­sie­ren – bei­spiels­weise die Re­ser­vie­rung be­gehr­ter Ti­sche in Strand­clubs und Re­stau­rants. My­ko­nos-Stadt ist schließ­lich keine zehn Au­to­mi­nu­ten ent­fernt.

Das Port­fo­lio von Do­mes um­fasst der­zeit fünf fa­mi­li­en­freund­li­che Ho­tels und fünf „Adults-only“-Resorts an hand­ver­le­se­nen Strand­des­ti­na­tio­nen auf den grie­chi­schen In­seln und an der Al­garve in Por­tu­gal. Die güns­tigste Suite im Do­mes No­ruz My­ko­nos ist im Au­gust ab 711 Euro, im Sep­tem­ber ab 553 Euro und im Ok­to­ber ab 352 Euro pro Nacht buch­bar – je­weils mit Früh­stück für zwei Per­so­nen. Die Sai­son 2023 en­det am 15. Ok­to­ber.

domesresorts.com/domesnoruzmykonos