Myconian Collection eröffnet ihr zehntes Hotel auf Mykonos

„Pan­op­tis Es­cape“ nennt sich das zehnte Ho­tel der My­co­nian Collec­tion Ho­tels & Re­sorts, das im Som­mer auf My­ko­nos er­öff­nen wird. Der Name soll auch gleich Pro­gramm sein, denn „Pan­op­tis“ be­deu­tet über­setzt „wo der Mensch seine Göt­ter trifft“. Je­den­falls ist das neue Hi­dea­way be­reits Mit­glied der „Small Lu­xury Ho­tels of the World“.

Dank sei­ner ex­klu­si­ven Lage auf ei­nem Hü­gel über­bli­cken die le­dig­lich sechs Bou­­tique-Vil­­len des Pan­op­tis Es­cape die tür­kis­far­bene Ägäis und die ru­hige Weite des Elia Be­ach an der Süd­küste von My­ko­nos. Die sanfte Mee­res­brise, eine atem­be­rau­bende Aus­sicht, fas­zi­nie­rende Son­nen­un­ter­gänge und ein Ser­vice, der so­wohl herz­lich und per­sön­lich als auch lo­cker und dis­kret ist, ver­spre­chen ab­so­lute Ge­las­sen­heit in je­der Hin­sicht.

Die sechs lu­xu­riö­sen Vil­len sind alle mit ei­nem pri­va­ten In­fi­nity Pool aus­ge­stat­tet. Ein­zig die kleinste Villa be­sitzt „nur“ ei­nen Whirl­pool. Ein ei­ge­ner But­ler und ein In-House-Chef sind Stan­dard. Die In­nen­ein­rich­tung ver­bin­det die klas­si­sche ky­kla­di­sche Ar­chi­tek­tur mit mo­der­nen De­si­gnele­men­ten zu ei­ner ganz spe­zi­el­len De­fi­ni­tion von „we­ni­ger ist mehr“.

Ab­so­lut ein­zig­ar­tig ist die „Pan­op­tis Es­cape Villa“ mit sa­gen­haf­ten 21 Schlaf­zim­mern für bis zu 69 Per­so­nen ganz oben auf dem Hü­gel. Auf 1.900 Qua­drat­me­tern Wohn- und 2.500 Qua­drat­me­tern Au­ßen­flä­che bie­tet sie zwölf (!) In­fi­nity Pools, meh­rere Wohn­zim­mer und Bä­der, eine voll aus­ge­stat­tete Kü­che, eine Open-Air-Kü­che mit Grill, ei­nen pri­va­ten Lan­de­platz für bis zu drei Hub­schrau­ber und ein ei­ge­nes Spa.

Die fünf wei­te­ren Vil­len war­ten mit ei­nem bis drei Schlaf­zim­mern und ei­ner Wohn­flä­che von 46 bis 230 Qua­drat­me­tern auf. Die Gäste kön­nen am ei­ge­nen Pool ih­rer Un­ter­kunft oder an ei­nem son­ni­gen Platz am fei­nen, gol­de­nen Sand­strand des Elia Be­ach ent­span­nen – und wer lie­ber ak­tiv sein möchte, ent­deckt die Land­schaft auf dem Pfer­de­rü­cken oder er­kun­det die Küste mit ei­ner pri­va­ten Yacht.

Die fa­mi­li­en­geführte „My­co­nian Collec­tion“ be­steht ak­tu­ell aus neun Lu­xus­ho­tels auf My­ko­nos. Je­des Haus be­sticht mit ei­ge­ner Per­sön­lich­keit, in­di­vi­du­el­lem De­sign und Life­style so­wie un­ter­schied­li­chen Zimmer‑, Sui­­ten- und Vil­len­kon­zep­ten. 1979 von Ge­orge und Eleft­he­ria Dak­ty­li­des ge­grün­det, wird das Un­ter­neh­men heute von ih­ren vier Söh­nen Pa­nos, Mar­cos, Van­ge­lis und Ma­rios ge­lei­tet, die ganz auf au­then­ti­sche Gast­freund­schaft, ho­hen Stan­dard und ky­kla­di­sches De­sign bauen.

