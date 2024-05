Hotel Alpenstern: Wellness und Genuss auf 1.600 Metern Seehöhe

Für die Gast­ge­ber­fa­mi­lien Bi­schof und Stein­feld ist das Ge­nie­ßer- und Pan­ora­ma­ho­tel Al­pen­s­tern ihr Zu­hause und der Bre­gen­zer­wald in Vor­arl­berg ihre Hei­mat – in­mit­ten der Da­mül­ser Berg­welt mit plät­schern­den Bä­chen, saf­ti­gen Alm­wie­sen und kris­tall­kla­ren Berg­seen.

Eine völ­lig neue Di­men­sion be­kommt der Be­griff „Weit­blick”, mit dem man im Ge­nie­ßer- und Pan­ora­ma­ho­tel Al­pen­s­tern et­was ober­halb der Ort­schaft Da­müls aus al­len Zim­mern und Sui­ten be­lohnt wird. Auf knapp 1.600 Me­tern See­höhe zwi­schen den Zwei­tau­sen­dern um Ober­da­müls ge­winnt der Gast spie­le­risch den nö­ti­gen Ab­stand zum All­tag.

Bau­lich er­folgte der Pau­ken­schlag im „Al­pen­s­tern“ be­reits im Jahr 2020: Mit hel­lem Holz – mi­ni­ma­lis­tisch und zu­gleich ge­müt­lich – prä­sen­tiert sich das von Star-Ar­chi­tekt Jo­han­nes Kauf­mann und In­te­ri­eur-De­si­gner Ste­fan Glett­ler kon­zi­pierte Vier-Sterne-Su­pe­rior-Haus seit­her als Pa­ra­de­bei­spiel für eine in­no­va­tive Ho­tel­le­rie in den Al­pen mit di­rek­tem An­schluss an das Wan­der- und Ski­ge­biet.

Einladung zum Outdoor-Vergnügen

Na­tur­ver­bun­den­heit und die Sehn­sucht nach ei­ner ech­ten Aus­zeit sind gute Vor­aus­set­zun­gen, um die Be­son­der­hei­ten die­ses Hau­ses rich­tig ge­nie­ßen zu kön­nen. Wer gerne wan­dert, ist hier bes­tens auf­ge­ho­ben, denn das Ho­tel Al­pen­s­tern liegt di­rekt am Wan­der­we­ge­netz von Da­müls. Ob Spa­zier­gän­ger oder Klet­te­rer: Für alle fin­det sich der pas­sende Weg.

Von Da­müls aus er­reicht man die um­lie­gen­den Gip­fel auf ver­schie­de­nen Pfa­den – über stei­lere An­stiege für die Berg­pro­fis ebenso wie über we­ni­ger an­stren­gende Wege für Wan­de­run­gen mit der Fa­mi­lie. Auf Wunsch kann man zwei­mal wö­chent­lich mit Wan­der­füh­rer Lutz die Berge be­zwin­gen, ein Berg­früh­stück nach der Son­nen­auf­gangs­wan­de­rung ge­nie­ßen oder auf ei­nem Blu­men­lehr­pfad mit Bio­loge Gün­ter Bi­schof un­ter­wegs sein.

Wellness und Berggipfel

Es gibt kaum et­was Schö­ne­res, als nach ei­nem ak­ti­ven Tag zu ent­span­nen – sei es bei ei­ner wohl­tu­en­den Mas­sage, ei­ner Kos­me­tik­be­hand­lung oder beim Sau­nie­ren. Mög­lich­kei­ten gibt es da­für viele im „Him­mel­reich-Spa” des „Al­pen­sterns” – wie etwa die fin­ni­sche Sauna, die Bio­sauna und das Dampf­bad (alle nur für Er­wach­sene) oder die Tex­til­sauna für die Fa­mi­lien.

Au­ßer­dem la­den der In­door-Pool und der ganz­jäh­rig be­heizte In­fi­nity-Pool, von dem man die traum­haft schöne Berg­welt von Da­müls-Mel­lau ge­nie­ßen kann, zum Schwim­men ein. Ru­he­räume und Lie­gen im Freien run­den die Aus­stat­tung ab. Kein Wun­der also, dass der Well­ness­be­reich mit dem „Lea­ding Spa Award“ aus­ge­zeich­net wurde.

Kulinarische Reise von Österreich in die Welt

Re­stau­rant Löf­fel­spitze

Ku­li­na­risch ver­wöhnt das Team rund um Gast­ge­ber Pe­ter Bi­schof und Kü­chen­chef San­dro Abel die Gäste des Ge­nie­ßer- und Pan­ora­ma­ho­tels. Bi­schof ließ sich auf sei­nen vie­len Rei­sen in­spi­rie­ren. Seit­her ex­pe­ri­men­tiert er gerne mit Ge­wür­zen und Aro­men und kom­bi­niert da­bei Alt­be­währ­tes mit Neuem, wor­aus dann ein voll­kom­men neues Ge­richt ent­steht.

Zwar gibt es auch hier keine Ba­na­nen ohne Jet­lag, doch ste­hen die re­gio­na­len Le­bens­mit­tel ganz klar im Vor­der­grund. Eine Vor­liebe für die ös­ter­rei­chi­sche Kü­che kann nicht ab­ge­spro­chen wer­den. Die mehr­gän­gi­gen Me­nüs neh­men den Gast abends aber auch gerne auf eine Reise durch die ganze Welt mit.

Fa­mi­lie Bi­schof und Fa­mi­lie Stein­feld

Als Be­glei­tung der krea­ti­ven Koch­kunst mit ih­ren be­son­de­ren Tex­tu­ren wählt der Gast im Fine-Di­ning-Re­stau­rant „Löf­fel­spitze” bei je­dem der acht Gänge ei­nen Trop­fen aus den 1.300 Po­si­tio­nen im Wein­kel­ler, der von den Gast­ge­ber-Som­me­liers Co­rina und Ma­xi­mi­lian Stein­feld be­treut wird.

Bei den re­gel­mä­ßig statt­fin­den­den Wein­ver­kos­tun­gen ver­ra­ten die Gast­ge­ber ihr In­si­der­wis­sen und ge­ben Tipps zu La­ge­rung oder Trink­ver­hal­ten. Im Pan­ora­ma­re­stau­rant wer­den so­wohl die Halb­pen­sion als auch À‑la-carte-Spei­sen ein­ge­nom­men. Der Aus­blick von der süd­sei­tig aus­ge­rich­te­ten Ter­rasse auf das Da­mül­ser Horn, Zit­ter­klap­fen und Za­fern­horn ist schlicht­weg traum­haft.

Kreative Drink Couture

Bar No­vum

Spek­ta­ku­lär prä­sen­tiert sich die Ge­trän­ke­karte der Bar „No­vum”, die sich er­fri­schend an­ders liest – näm­lich wie eine Zei­tung – und auch op­tisch so ei­ni­ges her­gibt. Bar­chef Oli­ver Pols­ter und sein Team ser­vie­ren fan­ta­sie­voll kre­ierte Cock­tails und au­ßer­ge­wöhn­li­che Drinks aus selbst an­ge­setz­ten Zu­ta­ten und le­gen­däre Wein-Ra­ri­tä­ten in ex­klu­si­ver At­mo­sphäre.

Pols­ter liebt es da­bei, Zu­ta­ten zu kom­bi­nie­ren, die man sonst nie ver­bin­den würde, aber ge­rade dann oft­mals am bes­ten pas­sen. Die Freude ist groß, wenn er so ein völ­lig neues und an­de­res Ge­schmacks­pro­fil ent­wi­ckelt hat. So ist ge­rade auch der ja­pa­ni­sche Whisky, mit dem span­nende Ge­schmacks­va­ria­tio­nen kre­iert wer­den, nicht mehr weg­zu­den­ken. Von „Rol­ling Pin” wurde die Bar da­für auch zu ei­ner der „50 Best Bars Aus­tria 2024“ ge­kürt.

