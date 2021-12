Vorarlberg: Max Natmessnig ist der „Koch des Jahres 2022“

Hoch hin­aus wollte er schon im­mer – und das nicht nur mit 1.510 Hö­hen­me­tern in Lech am Arl­berg. Nun wurde Max Na­t­mess­nig vom Gault Mil­lau zum „Koch des Jah­res 2022“ ge­kürt und hat da­mit für sich und den „Rote Wand Chef’s Ta­ble” im Schu­al­hus des Rote Wand Gour­met Ho­tels ei­nen der be­gehr­tes­ten Ti­tel der Gour­met­szene er­obert.

Ein Traum hat sich da­mit auch für Joschi und Na­ta­scha Walch er­füllt. Die Gast­ge­ber des Rote Wand Gour­met Ho­tels ha­ben mit dem Rote Wand Chef’s Ta­ble im Schu­al­hus ei­nes der spek­ta­ku­lärs­ten Re­stau­rants im ge­sam­ten Al­pen­raum ge­schaf­fen. In­spi­riert vom Chef’s Ta­ble at Brook­lyn Fare in New York, aber in­ter­pre­tiert in ei­ner spek­ta­ku­lä­ren, al­pi­nen Vi­sion ist er ein his­to­ri­sches, ganz in al­tem Holz er­bau­tes Mi­nia­tur-Schul­haus als be­hut­sam ins Heute ge­ret­tete Bühne.

Wo einst die Groß­el­tern le­sen und schrei­ben lern­ten, prägt nun ein läs­sig de­sign­ter High-Tech Chef’s Ta­ble von Vier-Hau­ben-Koch und nun­meh­ri­gen Gault Mil­lau-Koch 2022 Max Na­t­mess­nig das Am­bi­ente. Es ist ein Re­fu­gium der krea­ti­ven al­pi­nen Kü­che, die den Reich­tum an Le­bens­mit­teln und Pro­duk­ten des Al­pen­bo­gens in den Mit­tel­punkt stellt, pu­ris­tisch und glei­cher­ma­ßen auf den Ge­schmack fo­kus­siert, re­gio­nal, aber mit welt­wei­tem Blick über den Tel­ler­rand. Ins­ge­samt 19 Tas­ting Tel­ler, die Na­t­mess­nigs Frau Be­kah als Somm­lière mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Wei­nen und Säf­ten be­glei­tet.

Die Sta­tio­nen des ge­bür­ti­gen Nie­der­ös­ter­rei­chers le­sen sich wie ein Who-is-who der Ku­li­na­rik­welt. Na­t­mess­nig lernte im­mer bei den al­ler­bes­ten Künst­lern am Herd. Von Ser­gio Her­mann vom Oud Sluis in Sluis in den Nie­der­lan­den bis Heinz Reit­bauer vom Stei­rer­eck in Wien, von Da­niel Humm vom Ele­ven Ma­di­son Park in New York bis Cé­sar Ra­mi­rez. Letz­te­rer führte zu die­sem Zeit­punkt das an­ge­sag­teste und beste Re­stau­rant im Big Ap­ple, den Chef’s Ta­ble at Brook­lyn Fare, wo ihn vor vier Jah­ren Joschi Walch über­re­dete, an den Arl­berg zu über­sie­deln. Der Rest ist er­freu­li­cher­weise ös­ter­rei­chi­sche Gour­met­ge­schichte.

Ein we­nig ins Hin­ter­tref­fen ge­rät bei die­sem Er­folg bei­nahe noch die Leis­tung des Kü­chen­teams um Flo­rian Arm­brus­ter. Denn auch im Zweit­re­stau­rant der Fa­mi­lie Walch, der Rote Wand Stu­ben, ge­rie­ten die Gault Mil­lau-Tes­ter ins Schwär­men und ver­lie­hen be­mer­kens­werte drei Hau­ben bei 15 Punk­ten. Wo­mit die dies­jäh­rige Aus­zeich­nung des Fal­staff-Gui­des ein­drucks­voll be­stä­tigt wurde. Der kürte die Rote Wand mit dem Zi­tat „Hi­dea­way von Welt­for­mat“ zum „Gour­met­ho­tel des Jah­res 2021“.

