Vorarlberg: Montafoner Tradition in den AMRAI Suites in Schruns

In den bei­den Well­ness­be­rei­chen tau­chen die Gäste in die Mon­ta­fo­ner Na­tur und Berg­welt ein. „AM­RAIs Stólla” ist eine Hom­mage an den re­gio­na­len Berg­bau, in dem jahr­hun­der­te­lang Kup­fer ge­won­nen wurde. Das orange-röt­lich schim­mernde Ma­te­rial ist hier all­ge­gen­wär­tig – vom Kup­fer­bad-Pool bis zur Sauna.

Stólla-Spa (c) Alp­stein Ar­chi­tek­ten