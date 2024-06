Klasse statt Masse: Hotels zum Kuscheln, Wohlfühlen und Genießen

Die vier Mit­glie­der der Ge­nie­ßer­ho­tels in Ti­rol und Vor­arl­berg sind feine, pri­vat ge­führte Hidea­ways mit bes­ter Ku­li­na­rik, die auf Klasse statt Masse set­zen. Den Tag im ku­sche­li­gen Well­ness­be­reich ver­brin­gen und am Abend fein spei­sen – hier ist das kein Pro­blem.

Genießerhotel Post Lermoos

Ge­nie­ßer­ho­tel Post Ler­moos © Gün­ter Standl

Der Blick vom tra­di­ti­ons­rei­chen Ho­tel Post Ler­moos in Ti­rol auf die Zug­spitze – Deutsch­lands höchs­ten Gip­fel des Wet­ter­stein­ge­bir­ges – ist wahr­haft ein­zig­ar­tig. Das Ge­nie­ßer­ho­tel kann aber auch mit der „Post Vi­tal­welt” auf groß­zü­gi­gen 3.000 Qua­drat­me­tern, ed­len Land­haus-Sui­ten und aus­ge­zeich­ne­ter Ku­li­na­rik punk­ten.

Das au­ßer­ge­wöhn­li­che Well­ness­an­ge­bot wurde vom „Re­lax Guide” mit stol­zen drei Li­lien be­lohnt. Den Gäs­ten ste­hen hier groß­zü­gige Pools, die Sauna-Vi­tal­welt und das Zir­ben­holz-Pan­orama-Sau­na­haus mit So­le­pool zur Ver­fü­gung. Im „Post Al­pin Spa” wird mit „Ba­lance Al­pine 1000+” Na­tur­kos­me­tik pur ge­bo­ten.

Genießerhotel Der Bär

Ge­nie­ßer­ho­tel Der Bär © Mi­chael Hu­ber

„Wohl­tu­end ent­spannt“ ist das un­aus­ge­spro­chene Motto im Ge­nie­ßer­ho­tel Der Bär vor der im­po­san­ten Ge­birgs­ku­lisse des Wil­den Kai­sers. Lu­xus wird hier zum Un­der­state­ment mit ei­ner sehr läs­si­gen, spor­ti­ven Note, wel­che die Zim­mer und Sui­ten ebenso prägt wie die Re­stau­rant­be­rei­che. Dort bricht die Lei­den­schaft der Fa­mi­lie Win­disch für al­les Ku­li­na­ri­sche durch.

Ein ab­so­lu­tes High­light des Well­ness­be­reichs ist nicht nur der ganz­jäh­rig mit 31 Grad be­heizte, 20 Me­ter lange In­fi­nity-Pool, son­dern auch das Ba­de­haus mit Hal­len­bad, Sau­na­land­schaft und Ru­he­raum samt Ka­min und Pan­ora­ma­fens­ter. Seit dem Früh­ling 2022 wurde all dies noch um ei­nen be­heiz­ten Out­door-Pool samt Spru­del­sitz­bank und Was­ser­fall er­wei­tert.

Haller’s Genießerhotel

Hal­lers Ge­nie­ßer­ho­tel © Hal­ler /​ Wal­ser Image

Pracht­voll thront das mit über­aus per­sön­li­cher Note ge­führte Haller’s Ge­nie­ßer­ho­tel auf ei­nem Aus­sichts­hü­gel auf 1.220 Me­tern See­höhe. Je­des der mit viel Holz und ed­lem Lo­den be­hag­lich ein­ge­rich­te­ten Zim­mer des Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tels er­öff­net da­bei den Blick auf ein spek­ta­ku­lä­res Na­tur­pan­orama.

Das 1.500 Qua­drat­me­ter große „Al­pin Spa” ver­wöhnt mit ei­nem ganz­jäh­rig be­heiz­ten In­fi­nity-Out­door-Pool, ei­nem In­door-Pool, ei­nem Whirl­pool, ei­nem Gar­ten­haus und ei­ner Wal­ser-Was­ser-Bar. Das Sau­na­haus lädt mit fünf Sau­nen und Ru­he­haus ebenso zum Ent­span­nen ein wie der Pri­vate-Spa-Be­reich mit SWAY-Pen­del­lie­gen und die Luis-Tren­ker- & Zir­ben-Mi­cro­salt-In­fra­rot­ka­bine.

Genießerhotel Der Böglerhof

Ge­nie­ßer­ho­tel Der Bög­ler­hof © Lo­renz Mas­ser

Das be­schau­li­che Alp­bach liegt auf ei­nem son­ni­gen Pla­teau des Alp­bach­ta­les und wurde we­gen sei­nes ein­heit­li­chen und ein­zig­ar­ti­gen Holz­bau­stils so­wie der be­zau­bern­den Blu­men­pracht be­reits zum schöns­ten Dorf Ös­ter­reichs ge­kürt. Das per­fekte Um­feld also für das Ge­nie­ßer­ho­tel Der Bög­ler­hof, dem die Gast­ge­ber­fa­mi­lie Duft­ner den Zu­satz „pure na­ture re­sort“ ver­passt hat.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Zu Recht, denn in und rund um die Ho­tel­an­lage fin­det sich Na­tur pur in Form ge­pfleg­ter Gar­ten­an­la­gen. Dazu gibt es ei­nen haus­ei­ge­nen Ski­lift, ei­nen Ten­nis­platz, eine Hun­de­wiese, idyl­li­sche Spa­zier­wege und eine Ka­pelle, die of­fen für alle Welt­re­li­gio­nen ist.

Die feine Well­ness über­zeugt mit ei­nem ein­la­den­den In- und Out­door-Pool, der kon­stant 32 Grad hält, und bie­tet ei­nen Pan­ora­ma­blick auf die um­lie­gende Gar­ten­pracht und Berg­welt. In Sau­nen und Dampf­bä­dern mit aro­ma­ti­schen Bio-Kräu­ter­düf­ten schwitzt man gut. Eine Aus­wahl an Spa-Tre­at­ments voll­endet das Re­lax-Pro­gramm.

www.genießerhotels.com