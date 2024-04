Florida Keys: Neues Leben für einen historischen Leuchtturm

1873 wurde das Al­li­ga­tor Reef Light­house in Be­trieb ge­nom­men, um Schif­fen den Weg zu wei­sen. Seit­her galt der Leucht­turm als Wahr­zei­chen vor der Küste von Islamo­rada auf den Flo­rida Keys. Bis 2013 brannte das Licht im his­to­ri­schen Leucht­turm, doch dann er­losch es in der bau­fäl­li­gen Stahl­kon­struk­tion.

Nach mehr als ei­nem Jahr­zehnt er­strahlt das Al­li­ga­tor Reef Light­house nun wie­der mit Hilfe von so­lar­be­trie­be­nen Lich­tern und LED-Tech­nik im La­ter­nen­raum. Zu ver­dan­ken ist das der Bür­ger­initia­tive „Save Al­li­ga­tor Light­house” aus Islamo­rada, die vor drei Jah­ren die Ei­gen­tums­rechte an dem Leucht­turm er­warb und seit­dem an ei­nem fünf Mil­lio­nen US-Dol­lar teu­ren Re­stau­rie­rungs­pro­jekt ar­bei­tet.

Name mit überraschender Geschichte

Al­li­ga­tor Light­house (c) Pe­ter Pry­har­ski via Un­s­plash

An­ders, als es der Name des Al­li­ga­tor Reef Light­hou­ses ver­mu­ten lässt, liegt der Ur­sprung nicht etwa an der Viel­zahl von Al­li­ga­to­ren rund um den Leucht­turm. Denn diese Tiere le­ben vor­wie­gend in Süß­was­ser­ge­bie­ten – und so­mit nicht in den Ge­wäs­sern um die Flo­rida Keys.

Der Name des Stahl­bau­werks geht viel­mehr auf die USS Al­li­ga­tor zu­rück – ein Se­gel­schiff der US Navy, das 1822 auf ei­nem Riff auf­lief und an­schlie­ßend sank. In­fol­ge­des­sen wur­den sechs Leucht­türme ent­lang der Flo­rida Keys er­rich­tet – dar­un­ter das Al­li­ga­tor Reef Light­house. Diese dien­ten über viele Jahr­zehnte hin­weg als wich­tige Na­vi­ga­ti­ons­hil­fen für See­fah­rer aus al­ler Welt, bis mo­derne Sa­tel­li­ten­na­vi­ga­tion die Türme ob­so­let machte.

Einsatz für das historische Erbe

Swim for Al­li­ga­tor Light­house (c) Bob Care /​ Flo­rida Keys News Bu­reau

Larry Herlth, der Grün­der der In­itia­tive, er­zählt, dass er in Islamo­rada auf­ge­wach­sen ist und sich die­sen Ort ohne die Se­hens­wür­dig­keit auf dem Was­ser nicht vor­stel­len kann. Vie­len an­de­ren Ein­hei­mi­schen geht es ge­nauso, denn der Leucht­turm ist de­fi­ni­tiv ein emo­tio­na­ler Teil ih­rer Ge­schichte.

Zur Samm­lung von wei­te­ren Spen­den­gel­dern hat Larry Herlth vor mehr als zehn Jah­ren den acht Mei­len lan­gen Schwimm­wett­be­werb „Swim for Al­li­ga­tor Light­house“ ins Le­ben ge­ru­fen. So­wohl Ein­zel­per­so­nen als auch Zweier‑, Dreier- und Vie­rer-Teams le­gen da­bei eine fast 13 Ki­lo­me­ter lange Rund­stre­cke zum Leucht­turm zu­rück. Durch den jähr­lich statt­fin­den­den Wett­be­werb und die fi­nan­zi­elle Un­ter­stüt­zung durch das Flo­rida Keys Tou­rism Coun­cil konn­ten be­reits 500.000 US-Dol­lar für die Re­stau­rie­rung des Turms ge­sam­melt wer­den.

