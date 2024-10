Genuss für alle Sinne: Tipps für den Luxusurlaub in Florida

Von Vil­len, Ho­tels und Re­sorts in traum­haf­ter Lage di­rekt am Was­ser bis zu ku­li­na­ri­schen High­lights in preis­ge­krön­ten Re­stau­rants: Flo­rida bie­tet al­les, was die Her­zen von lu­xus­ver­wöhn­ten Gäs­ten hö­her­schla­gen lässt. Wir ha­ben hier ein paar Bei­spiele zu­sam­men­ge­stellt.

St. Pete – Clearwater

The Vi­noy Re­sort and Golf Club (c) Vi­sit Flo­rida

The Vi­noy Re­sort & Golf Club in St. Pete-Cle­ar­wa­ter an der West­küste von Flo­rida ist be­kannt für seine iko­ni­sche rosa Fas­sade und lädt die Rei­sen­den ein, sich vom Charme und der hun­dert­jäh­ri­gen Tra­di­tion die­ses alt­ehr­wür­di­gen Hau­ses ver­zau­bern zu las­sen. Bei ei­nem ein­stün­di­gen Rund­gang durch das kürz­lich re­no­vierte Ho­tel kön­nen sich die Gäste in die Ver­gan­gen­heit zu­rück­ver­set­zen las­sen und in das jahr­hun­der­te­alte Am­bi­ente ein­tau­chen.

Eben­falls im ele­gan­ten rosa Ge­wand zeigt sich das Don Ce­Sar Re­sort. Der „Pink Pa­lace“ im Gatsby-Stil ist stolze 95 Jahre alt und ver­bin­det kul­ti­gen Charme mit zeit­ge­nös­si­schem Kom­fort. Im Welt­klasse-Spa „Oce­ana” kön­nen sich die Gäste mit ver­jün­gen­den Ge­sichts­be­hand­lun­gen, be­ru­hi­gen­den Ganz­kör­per-Aroma-The­ra­pie-Mas­sa­gen und fach­kun­di­ger Ma­ni­küre und Pe­di­küre ver­wöh­nen las­sen.

Ein wei­te­res High­light für Lu­xus­rei­sende in St. Pete-Cle­ar­wa­ter ist das Opal Sands Re­sort & Spa, in dem alle Zim­mer und Sui­ten ei­nen ma­le­ri­schen Blick auf das Meer ga­ran­tie­ren. Das Re­sort liegt di­rekt am Cle­ar­wa­ter Beach und ist nur ei­nen Ki­lo­me­ter vom Pier 60 ent­fernt. Zu den An­nehm­lich­kei­ten ge­hö­ren ein ho­tel­ei­ge­nes Spa und meh­rere ge­ho­bene Gas­tro­no­mie-An­ge­bote.

Naples

Na­p­les, Flo­rida (c) Pas­qu­alino Ca­po­bi­anco via Un­s­plash

Na­p­les bie­tet ne­ben herr­li­chen Strän­den auch ein ele­gan­tes, aber an­ge­nehm ent­spann­tes Stadt­zen­trum mit be­ein­dru­cken­den Vil­len. Ent­lang der Fifth Ave­nue South und der Third Street South fin­den die Be­su­cher in den von Pal­men ge­säum­ten Stra­ßen zahl­rei­che Shops der be­kann­tes­ten Lu­xus­mar­ken und kön­nen auf den Ter­ras­sen von Fine-Di­ning-Re­stau­rants atem­be­rau­bende Son­nen­un­ter­gänge vor dem tür­kis­blauen Was­ser be­stau­nen.

Lu­xus auf höchs­tem Ni­veau fin­det sich über­all in der Stadt – wie etwa das erst­klas­sige The Ritz-Carl­ton Na­p­les Ti­burón, das erst im ver­gan­ge­nen Jahr weit­rei­chend um­ge­stal­tet wurde. Das kul­tige Re­sort be­ein­druckt un­ter an­de­rem mit der größ­ten „Ritz Carl­ton Club Lounge„der Welt. Un­ter Kris­tall­pen­del­leuch­ten kön­nen die Gäste hier an ei­ner mit Mar­mor ver­klei­de­ten Bar in ei­ner ele­gant-läs­si­gen At­mo­sphäre ihre Cock­tails ge­nie­ßen.

Für Kunst­lieb­ha­ber ist Na­p­les fast schon Pflicht, denn „Ar­tis-Na­p­les” be­her­bergt mit dem Baker Mu­seum und der Phil­har­mo­nie von Na­p­les gleich zwei hoch­ka­rä­tige In­sti­tu­tio­nen. Das Baker Mu­seum ist ei­nes der be­deu­tends­ten Kunst­mu­seen im Süd­wes­ten von Flo­rida, das sich auf mo­derne und zeit­ge­nös­si­sche Kunst kon­zen­triert und jähr­lich auch meh­rere Wan­der­aus­stel­lun­gen or­ga­ni­siert.

Indian River County

Costa d’Este Beach Re­sort and Spa (c) Vi­sit Flo­rida

Das Costa d’Este Beach Re­sort & Spa liegt ma­le­risch an den Strän­den von Vero Beach im In­dian Ri­ver County zwi­schen dem blau­grü­nen At­lan­tik und der In­dian Ri­ver La­goon – auf hal­bem Weg zwi­schen Cape Ca­na­ve­ral und Palm Beach. Die Zim­mer und Sui­ten bie­ten ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf das Meer. Die Gäste kön­nen sich am Pri­vat­strand in Ruhe ent­span­nen oder ein er­fri­schen­des Bad im In­fi­nity-Pool ge­nie­ßen.

In Vero Beach be­fin­det sich auch das Kimp­ton Vero Beach Ho­tel & Spa, das mit raf­fi­nier­ter Ele­ganz und Küs­ten-Charme ver­zau­bert. Beim Be­tre­ten der Zim­mer und Sui­ten wer­den die Gäste von stil­vol­len Mö­beln und ei­nem atem­be­rau­ben­den Blick auf den Ozean be­grüßt. Mit sei­nem an­spruchs­vol­len De­sign, der ge­ho­be­nen Kü­che und dem un­ver­gleich­li­chen Ser­vice setzt das Ho­tel den Stan­dard für Lu­xus in die­sem Teil von Flo­ri­das Ost­küste.

Florida Keys und Key West

Little Palm Is­land Re­sort and Spa (c) Vi­sit Flo­rida

In den Flo­rida Keys war­tet das Little Palm Is­land Re­sort & Spa als Nord­ame­ri­kas ein­zi­ges pri­va­tes In­sel­re­sort mit ei­nem ganz be­son­de­ren Lu­xus­er­leb­nis auf. Hier steht ein ei­ge­ner „Ce­les­tial Con­cierge” be­reit, der lu­xu­riöse Ster­nen­be­ob­ach­tun­gen für zwei Per­so­nen plant. Eine Nacht in ei­ner stroh­ge­deck­ten Bun­ga­low-Suite mit High­tech-Te­le­skop und ein zwei­stün­di­ger Yacht-Aus­flug un­ter dem Ster­nen­him­mel sind nur zwei Bei­spiele für ein­zig­ar­tige Er­fah­run­gen, die Lu­xus­rei­sende hier sam­meln kön­nen.

Eine wei­tere ele­gante Un­ter­kunft ist das Ocean Key Re­sort & Spa. Das mehr­fach preis­ge­krönte Haus am Meer im Her­zen von Key West hat seine be­liebte Pent­house-Suite mit zwei Schlaf­zim­mern neu ge­stal­tet und nennt sie nun „Fla­mingo Royale Suite”. Auf die Gäste war­ten hier ein ei­ge­ner Bal­kon mit Meer­blick, ein ge­räu­mi­ges In­te­ri­eur und ein far­ben­fro­hes De­sign.

