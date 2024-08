USA: Neuigkeiten von den Hotels auf den Florida Keys

Von nach­hal­ti­gen In­itia­ti­ven wie ei­nem ho­tel­ei­ge­nen Ge­müse- und Blu­men­gar­ten über die Re­no­vie­rung ei­ner Ho­tel­le­gende auf Key West bis zur Er­öff­nung ei­nes neuen Re­sorts mit ei­ge­nem Yacht­ha­fen und Sand­strand: Von den tro­pi­schen In­seln der Flo­rida Keys gibt es die­sen Som­mer viel Neues zu be­rich­ten.

Frische Zutaten aus eigenem Dachgarten

Baker’s Cay Re­sort Dry Rocks (c) Flo­rida Keys News Bu­reau

Das Baker’s Cay Re­sort in Key Largo mit sei­nen 200 stil­voll ein­ge­rich­te­ten Ho­tel­zim­mern über­zeugt be­reits seit Jah­ren mit sei­nen Nach­hal­tig­keits­in­itia­ti­ven. So wird un­ter an­de­rem auf Ein­weg­kunst­stoffe ver­zich­tet und die Gäste er­hal­ten beim Check-in eine re­cy­cel­bare Was­ser­fla­sche, die an Was­ser­spen­dern wie­der auf­ge­füllt wer­den kann.

Au­ßer­dem or­ga­ni­siert das Re­sort mo­nat­li­che Ak­tio­nen, um Müll von den Strän­den zu ent­fer­nen. Ein Dach­gar­ten mit fri­schen Kräu­tern, ess­ba­ren Blu­men, To­ma­ten, Gur­ken und an­de­ren Ge­mü­se­sor­ten er­gänzt schon bald die­ses En­ga­ge­ment. Die Ernte des „Chef’s Gar­den” dient dazu, die Ge­richte mit sai­so­na­len und fri­schen Pro­duk­ten zu ver­edeln und den Gäs­ten neue Ge­schmacks­wel­ten zu er­öff­nen.

Neues Resort mit Yachthafen auf Islamorada

Th­ree Wa­ter Re­sort /​ Pool (c) Flo­rida Keys News Bu­reau

Im Sep­tem­ber 2024 nimmt die Islamo­rada Re­sort Coll­ec­tion ein wei­te­res Ho­tel in ihr Port­fo­lio auf. Das Th­ree Wa­ters Re­sort & Ma­rina über­zeugt mit 214 mo­der­nen Ho­tel­zim­mern, ei­nem von Pal­men um­ge­be­nen Pool, neun gas­tro­no­mi­schen Er­leb­nis­sen und ei­nem Sand­strand.

Der ho­tel­ei­gene Yacht­ha­fen lädt zu Boots­tou­ren ein, um zu schnor­cheln, zu tau­chen oder ein­fach nur die An­gel aus­zu­wer­fen. Da­für bie­tet sich auch kaum ein bes­se­rer Ort auf den Flo­rida Keys an, denn Islamo­rada wird auch als „Sport Fi­shing Ca­pi­tal of the World“ be­zeich­net.

Frischer Glanz für ein historisches Hoteljuwel

La Con­cha Key West /​ Suite (c) Flo­rida Keys News Bu­reau.

Di­rekt im Zen­trum von Key West – mit­ten auf der be­rühm­ten Du­val Street – be­fin­det sich das le­gen­däre, be­reits im Jahr 1926 er­öff­nete La Con­cha Key West, das nach um­fang­rei­chen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten nun ein Teil der „Au­to­graph Coll­ec­tion” von Mar­riott wird.

Die 160 Zim­mer und 14 Sui­ten wur­den be­reits um­ge­stal­tet. Jetzt ste­hen nur noch die letz­ten Mo­der­ni­sie­rungs­maß­nah­men in der Lobby, an der Fas­sade, am Ro­of­top-Pool und in den Re­stau­rants an. Künf­tig kön­nen sich die Gäste ku­li­na­risch im ku­ba­nisch in­spi­rier­ten „Perla” ver­wöh­nen las­sen, ei­nen Kaf­fee im „El Dom” ge­nie­ßen oder ei­nen Cock­tail in der Bar „Tro­pi­cado” schlür­fen.

www.fla-keys.de

