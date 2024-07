Key West feiert den 125. Geburtstag von Ernest Hemingway

Er schrieb zeit­lose Ro­mank­las­si­ker und an­gelte ma­jes­tä­ti­sche Mar­line und Schwert­fi­sche: Er­nest He­ming­way hatte in den 1930er-Jah­ren auf Key West im äu­ßers­ten Sü­den von Flo­rida eine be­son­ders schöp­fe­ri­sche Phase in sei­nem Le­ben.

Be­wun­de­rer des No­bel­preis­trä­gers kön­nen sein li­te­ra­ri­sches Erbe und sei­nen 125. Ge­burts­tag in die­sem Jahr wäh­rend der tra­di­tio­nel­len He­ming­way Days von 16. bis 21. Juli 2024 am süd­li­chen Ende der tro­pi­schen In­sel­kette der Flo­rida Keys fei­ern. Die Fest­tage bie­ten wie­der ein breit­ge­fä­cher­tes Pro­gramm – vom Dop­pel­gän­ger-Wett­be­werb über eine Stier­lauf-Par­odie bis zu ei­nem Stra­ßen­fest und ei­nem mehr­tä­gi­gen Mar­lin-An­gel­tur­nier.

150 Vollbart-Träger und ein Stierlauf

Jon Au­vil, Ge­win­ner des He­ming­way Look-Alike Con­test 2022 (c) Andy New­man /​ Flo­rida Keys News Bu­reau

Rund 150 voll­bär­tige Dop­pel­gän­ger wer­den beim „He­ming­way Look-Alike Con­test” im „Sloppy Joe’s” – der Lieb­lings­bar der Li­te­ra­tu­rikone – auf der be­rühm­ten Du­val Street mit­ten in Key West er­war­tet. Frü­here Ge­win­ner des Wett­be­werbs wäh­len die Fi­na­lis­ten wäh­rend der Vor­run­den am 18. und 19. Juli, je­weils um 18:30 Uhr, aus. Der Sie­ger wird dann beim gro­ßen Fi­nale eben­falls um 18:30 Uhr am 20. Juli ge­kürt.

Die Dop­pel­gän­ger sind am Sams­tag auch die Stars des „Run­ning of the Bulls“ – ei­ner Par­odie auf den Stier­lauf im spa­ni­schen Pam­plona. Die­ser un­ter­halt­same Event fin­det auf der Greene Street di­rekt ne­ben dem „Sloppy Joe’s” statt und be­ginnt um 12 Uhr.

Am 21. Juli – dem ei­gent­li­chen Ge­burts­tag von Er­nest He­ming­way – fei­ern Fans und Gäste ab 9 Uhr in der Bar beim „Papa Bir­th­day Bash“. Fo­tos mit dem Ge­win­ner des He­ming­way-Dop­pel­gän­ger-Wett­be­werbs ge­hö­ren ebenso zum Pro­gramm wie ein the­ma­tisch pas­sen­der Ge­burts­tags­ku­chen, der zur Mit­tags­zeit ser­viert wird.

Geschichten aus den 1930er-Jahren

Sloppy Joe’s (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Key West war in den 1930er-Jah­ren nicht nur der Le­bens­mit­tel­punkt von Er­nest He­ming­way, son­dern auch Schau­platz sei­nes Ro­mans „Ha­ben und Nicht­ha­ben“. Li­te­ra­tur­freunde wer­den ihre Freude ha­ben, wenn Cori Con­ver­tito, His­to­ri­ke­rin und Ku­ra­to­rin der Key West Art & His­to­ri­cal So­ciety, diese Ära in ei­ner Happy-Hour-Prä­sen­ta­tion am Nach­mit­tag des 21. Juli zum Le­ben er­weckt.

Zum Fes­ti­val­an­ge­bot ge­hö­ren auch zwei Mu­se­ums­tage, bei de­nen sel­tene He­ming­way-Aus­stel­lungs­stü­cke ge­zeigt wer­den. Das Key West Mu­seum of Art & History at the Cus­tom House prä­sen­tiert un­ter an­de­rem die Uni­form, die der große Ge­schich­ten­er­zäh­ler als Kran­ken­wa­gen­fah­rer im Ers­ten Welt­krieg ge­tra­gen hat, so­wie 59 Skiz­zen von Guy Har­vey, die den welt­be­kann­ten Ro­man „Der alte Mann und das Meer“ il­lus­trie­ren.

Sportfischer und Schriftsteller

Sloppy Joe’s (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Ein wei­te­rer Hö­he­punkt ist das drei­tä­gige „Key West Mar­lin Tour­na­ment“ von 17. bis 20. Juli. Bei die­sem An­gel­tur­nier wett­ei­fern die Teil­neh­mer um den Fang von im­po­san­ten Mar­lins, Schwert­fi­schen, Fä­cher­fi­schen oder Gold­ma­kre­len und kön­nen sich da­bei Geld­preise im Wert von 50.000 US-Dol­lar si­chern.

We­ni­ger an Sport­fi­scher, aber da­für mehr an Nach­wuchs­schrift­stel­ler rich­tet sich die re­nom­mierte „Lo­rian He­ming­way Short Story Com­pe­ti­tion“. Die­ser pres­ti­ge­träch­tige Li­te­ra­tur­wett­be­werb wird je­des Jahr von der En­ke­lin von Er­nest He­ming­way aus­ge­rich­tet und prä­miert Kurz­ge­schich­ten von Ein­sen­dern aus der gan­zen Welt.

Be­su­cher und Fans kön­nen sich noch auf wei­tere At­trak­tio­nen des Fes­ti­vals freuen. Dazu ge­hö­ren un­ter an­de­rem das fünf Ki­lo­me­ter lange „Sun­set Run & Padd­le­board Race“, das far­ben­frohe ka­ri­bi­sche Stra­ßen­fest auf der Du­val Street und eine Auk­tion zur Un­ter­stüt­zung von Stu­den­ten, die auf den Flo­rida Keys ein Sti­pen­dium er­hal­ten.

www.fla-keys.de