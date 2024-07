Florida: Das sind die schönsten Strände in St. Pete-Clearwater

Pu­der­fei­ner Sand und tür­kis­far­be­nes Meer: Mit ih­ren mehr als 56 Ki­lo­me­tern feins­ter Strände hat die Re­gion St. Pete-Cle­ar­wa­ter in Flo­rida viel zu bie­ten. Da­bei gibt es für je­den Rei­sen­den den per­fek­ten Spot am Meer – egal, ob Na­tur­lieb­ha­ber, Re­tro-Fan, Ang­ler, Hun­de­be­sit­zer oder Shop­a­ho­lic.

Pancakes direkt am Meer

Pass-a-Grille Beach (c) Ca­me­ron Cress via Un­s­plash

Mit den Fü­ßen im Sand, vor sich das Meer in Azur­blau und dazu fri­sche Pan­ca­kes: Der Pass-a-Grille Beach klingt nach ei­nem per­fek­ten Som­mer­tag und ist auch ein rich­tig schö­ner Ort, um ei­nen ge­chill­ten Tag zu be­gin­nen. Ein biss­chen Hip­pie, ge­chillte Beach-Vi­bes, re­laxt und un­ge­zwun­gen: Hier ist al­les ein we­nig fried­li­cher als an an­de­ren Or­ten, was viele Be­su­cher und Ein­woh­ner zu schät­zen wis­sen.

An Wo­chen­ta­gen au­ßer­halb der Sai­son hat so man­cher so­gar den ki­lo­me­ter­lan­gen, fei­nen Sand­strand ganz für sich al­lein. Der kleine Ort ent­lang des Stran­des lädt mit sei­nen Ge­schäf­ten, Ca­fés und Re­stau­rants zum Bum­meln ein. Auch mit dem Fahr­rad lässt sich die idyl­li­sche Ge­gend in St. Pete-Cle­ar­wa­ter sehr gut er­kun­den.

Paddeln durch Mangrovenwälder

Ein­mal in der Stunde fährt die Fähre zur Cala­desi Is­land , die mit weit mehr als fei­nem Sand­strand be­zau­bert. Na­tur­lieb­ha­bern bie­tet sie die Op­tion, den Strand­tag mit Er­kun­dungs­tou­ren in die Man­gro­ven­wäl­der der In­sel zu kom­bi­nie­ren. Wer sehr sport­lich un­ter­wegs ist, kann mit ei­nem Ka­jak vom Fest­land hin­über pad­deln. Der Vor­teil: Man kann an­schlie­ßend mit dem Ka­jak auch gleich durch die Man­gro­ven pad­deln. So er­kun­den Was­ser­sport­ler das Öko­sys­tem der Küste haut­nah.

Der schönste Strand der USA

Cle­ar­wa­ter Beach (c) Visitstpeteclearwater.com

Der be­rühmte Cle­ar­wa­ter Beach wurde meh­rere Jahre in Folge zum bes­ten Strand der USA ge­wählt und ist ganz klar „the place to be“. Der Strand lockt mit vie­len Ak­ti­vi­tä­ten so­wie klei­nen Shops und Re­stau­rants. Be­son­ders be­liebt ist ein Be­such im „Frenchy’s Rocka­way Grill”. Dort ge­nie­ßen die Gäste nur we­nige Schritte vom Meer ent­fernt das be­rühmte „Grou­per Sand­wich” ge­mein­sam mit ei­nem Craft-Beer aus der Re­gion.

Eben­falls be­liebt sind Beach-Vol­ley­ball und Jet­ski. Die Strand­pro­me­nade ist bunt und strahlt ei­nen be­son­ders le­bens­fro­hen und ak­ti­ven Vibe aus. Am Abend er­wacht das „Pier 60” dann mit ei­nem täg­li­chen „Sun­set Fes­ti­val” zum Le­ben. Die ma­gi­schen Son­nen­un­ter­gänge am Cle­ar­wa­ter Beach wer­den hier je­den Tag zu ei­nem Event – un­ter­malt von Mu­sik­ein­la­gen und Auf­trit­ten von Künst­lern und Akro­ba­ten.

Für Angler und Seafood-Liebhaber

Ma­deira Beach (c) Visitstpeteclearwater.com

Wer wis­sen möchte, wie es frü­her in ei­nem Fi­scher­ort an der Küste Flo­ri­das aus­ge­se­hen ha­ben mag, sollte un­be­dingt das „John’s Pass Vil­lage and Board­walk” in Ma­deira Beach be­su­chen. Die pit­to­res­ken Holz­häu­ser sind über Stege di­rekt am Was­ser ver­bun­den. Zahl­rei­che kleine Ge­schäfte la­den zum Stö­bern ein. Erst­klas­si­ges Sea­food ist hier in den un­ter­schied­lichs­ten Va­ria­tio­nen zu ha­ben. Wer Lust hat, selbst fi­schen zu ge­hen, kann mit ei­nem Boot hin­aus­fah­ren und sein Glück ver­su­chen. Mit da­bei sind bei den Char­ter­tou­ren selbst­ver­ständ­lich er­fah­rene Ang­ler, die mit Rat und Tat zur Seite ste­hen.

Baden wie Marilyn Monroe und Joe DiMaggio

Re­ding­ton Shores (c) Visitstpeteclearwater.com

Die gla­mou­röse Schau­spie­le­rin Ma­ri­lyn Mon­roe und der be­rühmte Base­ball-Spie­ler Joe DiM­ag­gio lieb­ten Re­ding­ton Shores. Die­ser Ort wird aber auch gerne von Fa­mi­lien mit klei­nen Kin­dern auf­ge­sucht, da der Sand­strand sehr seicht ins Meer über­geht. So müs­sen die El­tern keine Angst ha­ben, dass ihr Nach­wuchs von ho­hen Wel­len um­ge­ris­sen wer­den könnte. Das re­laxte Fe­ri­en­le­ben be­deu­tet, Was­ser­vö­gel und Del­fine zu be­ob­ach­ten und lange Strand­spa­zier­gänge zu un­ter­neh­men – und all das in ei­nem Teil von St. Pete/​Clearwater.

Quality-Time für den Hund

Ho­ney­moon Beach (c) Visitstpeteclearwater.com

Hunde-Fans fin­den ih­ren Hot­spot auf Ho­ney­moon Is­land, denn dort gibt es ei­nen ei­ge­nen Hun­de­strand. Die In­sel hat ih­ren Na­men da­bei ei­ner Mar­ke­ting-Ak­tion zu ver­dan­ken: Bei ei­nem Mit­tag­essen mit ei­nem Freund, der Her­aus­ge­ber ei­nes Ma­ga­zins war, meinte Clin­ton Wa­shb­urn vor mehr als 80 Jah­ren, dass die In­sel doch ein op­ti­ma­ler Ort für Frisch­ver­mählte sei. Ge­sagt, ge­tan: Am 8. Mai 1940 ka­men die ers­ten Hoch­zeits­paare auf die In­sel – und diese hatte ih­ren neuen Na­men. Heute kom­men noch im­mer Paare, um auf hier Zeit zu ver­brin­gen.

www.VisitStPeteClearwater.com