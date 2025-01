Geld sparen in Florida mit dem „FunShine Savings Passport“

St. Pete-Cle­ar­wa­ter kann ab so­fort mit dem neuen „FunS­hine Sa­vings Pass­port“ er­kun­det wer­den. Mit die­sem kos­ten­lo­sen, di­gi­ta­len Rei­se­pass kann man viel Geld spa­ren in Flo­rida, denn er bie­tet Er­mä­ßi­gun­gen und Gra­tis­leis­tun­gen in rund 70 Mu­seen und Re­stau­rants so­wie bei Tou­ren und an­de­ren tou­ris­ti­schen At­trak­tio­nen.

Für den „FunS­hine Sa­vings Pass­port“ ist keine App-In­stal­la­tion er­for­der­lich: Die Be­su­cher von St. Pete-Cle­ar­wa­ter kön­nen sich ein­fach mit dem Smart­phone auf der Web­site FunShineSavings.com an­mel­den und da­nach beim Sight­see­ing so­fort von at­trak­ti­ven An­ge­bo­ten pro­fi­tie­ren.

Rund 70 At­trak­tio­nen und Re­stau­rants bie­ten den Nut­zern die­ses di­gi­ta­len Rei­se­pas­ses ex­klu­sive Ver­güns­ti­gun­gen und Er­spar­nisse, wie Steve Gri­mes – Mar­ke­ting­lei­ter von Vi­sit St. Pete-Cle­ar­wa­ter – er­klärt: „Der FunS­hine Sa­vings Pass­port soll un­sere Be­su­cher dazu er­mu­ti­gen, die lo­kale Kü­che, Ak­ti­vi­tä­ten und Aben­teuer in der Re­gion zu er­kun­den. Wir ha­ben so viele er­schwing­li­che Op­tio­nen für Be­su­cher – und die­ser Pass bie­tet wei­tere Mög­lich­kei­ten, ein paar ‚Sand-Dol­lar‘ zu spa­ren.“

Mög­lich ist das an vie­len Top-At­trak­tio­nen und Ge­heim­tipps in St. Pete, in Cle­ar­wa­ter, an den Strän­den so­wie in den um­lie­gen­den Or­ten bis Tar­pon Springs. Das Cle­ar­wa­ter Ma­rine Aqua­rium bie­tet bei­spiels­weise 30 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf den Ein­tritts­preis. Das Dali Mu­seum und das Mu­seum of Fine Arts ge­wäh­ren fünf US-Dol­lar Er­mä­ßi­gung – und im Ima­gine Mu­seum, im Great Ex­plo­ra­ti­ons Children’s Mu­seum und im Bo­ta­ni­schen Gar­ten – den „Sun­ken Gar­dens“ – er­hält man für jede Ein­tritts­karte eine zweite gra­tis dazu.

Angebote für Touren und Restaurants

Bei den Del­fin- und Son­nen­un­ter­gang­fahr­ten von „The Tro­pics Boat Tours” und bei ei­ni­gen Din­ner-Crui­ses er­hält man mit dem Pass­port 25 Pro­zent Ra­batt. Wei­tere Boots­tou­ren sind vier bis fünf US-Dol­lar güns­ti­ger. 20 Pro­zent las­sen sich bei „Get Up And Go Kay­a­king” und bei „Si­lent Slayer Ghost Tours” in Safety Har­bor spa­ren. Die ku­li­na­ri­schen Füh­run­gen von „Tampa Bay Food Tours” sind um zehn US-Dol­lar güns­ti­ger und der „Down­town Cle­ar­wa­ter Pu­blic Art Walk“ der Cle­ar­wa­ter Arts Al­li­ance um fünf US-Dol­lar.

Die teil­neh­men­den Re­stau­rants bie­ten oft kos­ten­freie Vor­spei­sen oder Ge­tränke. Bei „Caddy’s Wa­ter­front Di­ning” in Tre­asure Is­land und Ma­deira Beach kann man Strand­stühle mit Son­nen­schirm kos­ten­frei nut­zen und dort seine BOGO-Ge­tränke ge­nie­ßen, wo­bei BOGO für „buy one get one“ steht – also 50 Pro­zent Ra­batt. Ein lus­ti­ges Mit­bring­sel sind kos­ten­lose Son­nen­bril­len, die man in al­len Han­dels­kam­mern er­hält.

So kommt der Passport auf das Handy

Dali Mu­seum /​ St. Pete (c) Vi­sit Flo­rida

Der di­gi­tale Rei­se­pass ist auf Ap­ple- und An­droid-Han­dys so­wie an­de­ren Mo­bil­ge­rä­ten ab­ruf­bar, in­dem man im In­ter­net-Brow­ser die Seite www.funshinesavings.com auf­ruft und auf „Sign up“ klickt. Nach Ein­gabe we­ni­ger Da­ten – wie Name, Land, Post­leit­zahl, E‑­Mail-Adresse und op­tio­nal die Han­dy­num­mer – er­hält man um­ge­hend per E‑Mail oder Text­nach­richt eine Be­stä­ti­gung mit dem Link zum di­gi­ta­len Rei­se­pass. Mit ei­nem Klick auf „View Pass­port“ wird die­ser im Brow­ser an­ge­zeigt. Jede Per­son be­nö­tigt da­bei eine ei­gene Re­gis­trie­rung. Eine App muss nicht in­stal­liert wer­den.

Um Er­mä­ßi­gun­gen oder Gra­tis­leis­tun­gen zu er­hal­ten, löst man die pas­sen­den di­gi­ta­len Cou­pons im „FunS­hine Sa­vings Pass­port“ di­rekt vor Ort ein. In­ter­na­tio­nale Rei­sende, die kein US-Da­ten­pa­ket für ihr Handy ha­ben, kön­nen dies kos­ten­los über die WLAN-Netz­werke nut­zen, die viele tou­ris­ti­sche Un­ter­neh­men be­reit­stel­len. Da­für ein­fach im „Pass­port“ per Such­funk­tion das Un­ter­neh­men su­chen, zum Bei­spiel das Re­stau­rant oder das Mu­seum, an dem man sich ge­rade be­fin­det, den Cou­pon an­kli­cken und dann be­stä­ti­gen. Je­der Cou­pon kann nur ein­mal ge­nutzt wer­den. Der „FunS­hine Sa­vings Pass­port“ gilt bis zum 31. Juli 2025.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz­be­stim­mun­gen. Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

St. Pete Beach Ok­to­ber­fest (c) visitstpeteclearwater.com

Üb­ri­gens nutzt der „FunS­hine Sa­vings Pass­port“ die glei­che Tech­no­lo­gie wie der „Gulp Co­ast Craft Bre­wery Pass­port“ von St. Pete-Cle­ar­wa­ter. Die­ser kos­ten­lose Braue­rei-Pass wurde 2021 ein­ge­führt und hatte al­lein 2023 mehr als 10.000 Nut­zer. Die Be­su­cher kön­nen bei mehr als 45 Braue­reien in der Re­gion di­gi­tale Stem­pel sam­meln und pro­fi­tie­ren von spe­zi­el­len An­ge­bo­ten und Er­mä­ßi­gun­gen. Der Braue­rei-Pass ist noch bis 1. März 2025 gül­tig.

www.VisitStPeteClearwater.com