Hilton Yala Resort: Fünf-Sterne-Luxus für Safaris in Sri Lanka

Hil­ton hat ein neues Lu­xus-Hidea­way am Rande des be­lieb­ten Yala-Na­tio­nal­parks an der Süd­ost­küste von Sri Lanka er­öff­net: Das von nichts als wil­der Na­tur um­ge­bene Hil­ton Yala Re­sort bie­tet ei­nen er­ha­be­nen Rück­zugs­ort mit ei­nem wei­ten Blick auf den In­di­schen Ozean, der span­nende Sa­fari-Aben­teuer mit er­hol­sa­men Well­ness-Er­leb­nis­sen ver­bin­det.

Die 42 stil­vol­len Zim­mer, Sui­ten und Vil­len ver­fü­gen über ein mo­der­nes In­te­ri­eur in neu­tra­len Tö­nen mit Sa­fari-Chic-Ak­zen­ten und lo­ka­len Kunst­wer­ken. Große Fens­ter len­ken den Blick auf die Um­ge­bung. Die Zim­mer im Erd­ge­schoss ver­fü­gen über pri­vate Pools, die zwi­schen acht und 16 Qua­drat­me­tern groß sind, wäh­rend die Zim­mer im Ober­ge­schoss mit pri­va­ten Whirl­pools aus­ge­stat­tet sind. Da­bei weist schon die güns­tigste Ka­te­go­rie eine Wohn­flä­che von 86 Qua­drat­me­tern auf.

Safari-Erlebnis im Nationalpark

Die Er­leb­nisse der Gäste ge­hen al­ler­dings weit über die Gren­zen des Ho­tel­ge­län­des hin­aus. Das Re­sort bie­tet ein ge­ho­be­nes und um­welt­freund­li­ches Sa­fari-Er­leb­nis mit lo­kal aus­ge­bil­de­ten Ran­gern. Zwei­mal täg­lich la­den die Wild­tier­ex­per­ten zu in­di­vi­du­ell ge­stal­te­ten Pirsch­fahr­ten durch den den rund 1.500 Qua­drat­ki­lo­me­ter gro­ßen Yala-Na­tio­nal­park. Jede Tour ist da­bei dar­auf aus­ge­rich­tet, das Be­wusst­sein und die Wert­schät­zung für die Tier­welt und das Öko­sys­tem zu stär­ken.

Das Schutz­ge­biet ist vor al­lem be­rühmt für seine Sri-Lanka-Leo­par­den, be­hei­ma­tet aber auch eine Viel­zahl an Ele­fan­ten, Axis­hir­schen, Was­ser­büf­feln, Salz­was­ser-Kro­ko­di­len, Af­fen, Lip­pen­bär und Pfauen so­wie rund 200 Vo­gel­ar­ten. Die Chan­cen ste­hen da­her gut, dass man an ei­nem ein­zi­gen Tag ein gan­zes Pan­op­ti­kum wil­der und sel­te­ner Tiere zu Ge­sicht bekommt.Yala-Nationalpark.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt

Hil­ton Yala Re­sort /​ Sri Lanka (c) 2023 Hil­ton

Die Be­wah­rung der Ar­ten­viel­falt in Yala und die öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ste­hen ge­ne­rell im Mit­tel­punkt des Hil­ton Yala Re­sorts, das so kon­zi­piert ist, dass es die Um­welt, das Öko­sys­tem und die lo­ka­len Ge­mein­den so gut wie mög­lich schützt. Hil­ton ar­bei­tet da­bei mit vie­len lo­ka­len Part­nern zu­sam­men, um die Be­mü­hun­gen zur Er­hal­tung und zum Schutz der lo­ka­len Le­bens­räume vor­an­zu­trei­ben.

Mit der Grün­dung von Mi­kro­zu­schüs­sen durch die Un­ter­stüt­zung der Hil­ton Glo­bal Foun­da­tion wurde auch ein Tier­for­schungs­pro­gramm vor Ort ins Le­ben ge­ru­fen. Die­ses stat­tet die Ran­ger mit den neu­es­ten In­for­ma­tio­nen über die Tier­welt und mo­derns­ten Tech­no­lo­gien – wie so­lar­be­trie­be­nen Wet­ter­sen­so­ren und Nacht­sicht-Fern­glä­sern – aus, um die Tier­welt in der Nähe des Re­sorts zu be­ob­ach­ten und die ein­hei­mi­schen Ar­ten bes­ser zu ver­ste­hen und zu schüt­zen.

Küche aus Sri Lanka, Asien und Europa

Hil­ton Yala Re­sort /​ Sri Lanka (c) 2023 Hil­ton

Zu­dem wurde ein Ran­ger-Aka­de­mie­pro­gramm ins Le­ben ge­ru­fen, um den Ta­lente-Pool an qua­li­fi­zier­ten Ran­gern in Sri Lanka zu ver­grö­ßern und den Mit­glie­dern der lo­ka­len Ge­mein­schaft sinn­volle Be­schäf­ti­gungs- und Na­tur­schutz­mög­lich­kei­ten zu bie­ten. Nach dem Ab­schluss des Pro­gramms soll den er­folg­rei­chen Ab­sol­ven­ten eine An­stel­lung im Hil­ton Yala Re­sort an­ge­bo­ten wer­den.

Drei au­ßer­ge­wöhn­li­che Re­stau­rants stel­len die zeit­ge­nös­si­sche sri-lan­ki­sche Kü­che von Chef­koch Je­rome Tis­sera in den Vor­der­grund, die über­wie­gend aus Zu­ta­ten aus der Re­gion zu­be­rei­tet wird. Die Gäste kön­nen die Aro­men des mo­der­nen Asi­ens im ganz­tä­gig ge­öff­ne­ten „Dhira” ent­de­cken, im erst­klas­si­gen „San­dali” eine west­li­che Kü­che ge­nie­ßen oder sich abends im „Vanya” mit Cock­tails ver­wöh­nen las­sen, wäh­rend sie die ma­le­ri­sche Aus­sicht ge­nie­ßen.

Unvergessliche Mahlzeit in der Wildnis

Hil­ton Yala Re­sort /​ Sri Lanka (c) 2023 Hil­ton

Für eine wirk­lich un­ver­gess­li­che Mahl­zeit kön­nen sich die Gäste dar­über hin­aus in die Wild­nis be­ge­ben. Dort war­tet im Re­stau­rant „Lan­t­haaruma” zwi­schen dem üp­pi­gen Dschun­gel und den Wel­len des In­di­schen Oze­ans ein maß­ge­schnei­der­tes Menü mit den fri­sches­ten und hoch­wer­tigs­ten Zu­ta­ten – be­glei­tet von Top-Wei­nen, die von ei­nem Som­me­lier aus­ge­sucht wer­den.

Das Herz­stück des Re­sorts ist der Out­door-Pool. Ein voll aus­ge­stat­te­ter Fit­ness­raum und ein Spa mit ent­span­nen­den Be­hand­lun­gen run­den die Aus­stat­tung ab. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen bis Mitte Juli bei 695 Euro pro Nacht und ab Sep­tem­ber bei 748 Euro – je­weils in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren. Da­zwi­schen wird es deut­lich teu­rer.

www.hilton.com/de/hotels/kdwyahi-hilton-yala-resort