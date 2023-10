Florida Keys und Key West: Die wichtigsten Neuigkeiten für die Wintersaison

Die Flo­rida Keys und Key West mel­den neue und frisch re­no­vierte Ho­tels, die recht­zei­tig für die kom­mende Win­ter­sai­son be­reit ste­hen wer­den. Ebenso wird das Flug­an­ge­bot zum Key West In­ter­na­tio­nal Air­port aus­ge­baut.

Vogelforschung im Casa Morada Resort

Casa Mo­rada /​ Flo­rida Keys (c) Casa Mo­rada

In Islamo­rada kann man wäh­rend des Ho­tel­auf­ent­halts die Ar­ten­viel­falt der ein­hei­mi­schen Vö­gel auf der tro­pi­schen In­sel­gruppe haut­nah er­le­ben. Das Casa Mo­rada Re­sort – Teil der En­thu­si­ast Ho­tel Coll­ec­tion – star­tet da­für eine Part­ner­schaft mit dem be­kann­ten Cor­nell Lab of Or­ni­tho­logy, das sich auf den Er­halt und die Er­for­schung der Vo­gel­ar­ten spe­zia­li­siert hat. Ex­per­ten er­läu­tern das Brut- und Sied­lungs­ver­hal­ten der ver­schie­de­nen Vo­gel­ar­ten und dar­über hin­aus la­den Lehr­pfade zur per­sön­li­chen Er­kun­dung ein. Das Casa Mo­rada Ho­tel be­grüßt Gäste ab 16 Jah­ren.

Übernachten mit Blick auf den Leuchtturm

Faro Blanco Re­sort mit Leucht­turm /​ Flo­rida Keys (c) Faro Blanco Re­sort

Nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung wird das Faro Blanco Re­sort mit sei­nen 125 Zim­mern ge­gen Ende 2023 als Teil der Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton in neuem Glanz er­strah­len. Ne­ben dem his­to­ri­schen Leucht­turm aus den 1950er-Jah­ren bie­tet die An­lage mit ei­ner 1.200 Qua­drat­me­ter gro­ßen In­door-Mee­ting­flä­che, ei­nem Be­reich für Out­door-Events, Ca­ba­nas und ei­ner neuen Bar ein ganz be­son­de­res Am­bi­ente.

Neuer Glanz im Casa Marina Key West

Casa Ma­rina Re­sort /​ Key West (c) Casa Mo­rada

Das Casa Ma­rina Key West aus der Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton prä­sen­tiert sich ab Ende 2023 nach ei­ner Re­no­vie­rung eben­falls in neuem Ge­wand. Die Gäste dür­fen sich auf 311 neu ge­stal­tete Zim­mer – dar­un­ter 63 Sui­ten – so­wie Re­stau­rants, Bars und eine 5.000 Qua­drat­me­ter große Ver­an­stal­tungs­flä­che di­rekt am Strand freuen. Die ins­ge­samt neun Even­träume fas­sen zehn bis 500 Per­so­nen. Der mo­der­ni­sierte Strand­ab­schnitt lädt zu Was­ser­sport­ak­ti­vi­tä­ten wie Jet­ski-Fahr­ten oder Schnor­cheln ein.

Neuer Campingplatz in Sugarloaf Key

(c) Sun Out­door Su­gar­loaf Key /​ Flo­rida Keys

Mit 73 voll aus­ge­stat­te­ten Stell­plät­zen für Wohn­mo­bile er­öff­net der Sun Out­door Su­gar­loaf Key Cam­ping­platz im Ok­to­ber 2023. Die Stell­plätze bie­ten 20‑, 30- und 50-Am­pere-Strom­an­schlüsse, kos­ten­freies WLAN, Pick­nick-Mo­bi­liar, ei­nen be­heiz­ten Pool so­wie ei­nen Steg am Meer und eine Feu­er­stelle. Dar­über hin­aus ste­hen 19 Glam­ping-Bun­ga­lows für Gäste be­reit, die ohne Wohn­mo­bil an­rei­sen.

Erweitertes Flugangebot nach Key West

Key West (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Neue Ver­bin­dun­gen der Flug­ge­sell­schaf­ten United Air­lines, Ame­ri­can Air­lines, Delta Air Li­nes und Jet­Blue Air­ways er­wei­tern das An­ge­bot für eine An­reise nach Key West. Neu sind da­bei Non­stop­flüge zum Key West In­ter­na­tio­nal Air­port ab Bos­ton, Chi­cago, Hous­ton, New York und Wa­shing­ton, D.C. Von Eu­ropa mit nur ei­nem Zwi­schen­stopp di­rekt auf die Keys zu flie­gen, wird da­mit noch ein­fa­cher.

www.fla-keys.de