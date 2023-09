Rome EDITION: Luxushotel mit Garten im Innenhof und Rooftop-Pool

In Rom hat in die­sem Som­mer ein neues Lu­xus-Bou­ti­que­ho­tel er­öff­net, das ei­nen neuen Stan­dard in der „Ewi­gen Stadt” setzt. Das in­time Rome EDITION mit sei­nen 91 Zim­mern und Sui­ten be­ein­druckt vor al­lem mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen De­sign, kann aber auch mit sei­ner ex­zel­len­ten Lage punk­ten – nur we­nige Schritte von der be­rühm­ten Via Ve­neto ent­fernt.

Das in den 1940er-Jah­ren er­baute Ge­bäude, das frü­her von ei­ner gro­ßen ita­lie­ni­schen Bank ge­nutzt wurde, ist ein mar­kan­tes Bei­spiel für den ra­tio­na­lis­ti­schen Stil und wurde von Ce­sare Pas­co­letti in Zu­sam­men­ar­beit mit dem Ar­chi­tek­ten Mar­cello Pia­cen­tini ge­schaf­fen. Die zen­trale Treppe aus sel­te­nem Ci­pol­lino-Mar­mor zeugt von ih­rem Ge­nie. Die ur­sprüng­li­chen Merk­male sind über­all er­hal­ten ge­blie­ben – ein­schließ­lich der Sta­tuen und Lam­pen.

Das Herz­stück des Ho­tels bil­det der Gar­ten im In­nen­hof – eine ab­so­lute Sel­ten­heit in Rom. Auf der ei­nen Seite fin­det sich eine Ter­rasse, die bis zum spä­ten Abend leichte Ge­richte und mo­der­nis­ti­sche Cock­tail-Krea­tio­nen bie­tet, wäh­rend die an­dere Seite als Au­ßen­be­reich des Re­stau­rants „Anima” dient. Hier ser­viert Chef­kö­chin Paola Co­lucci tra­di­tio­nelle ita­lie­ni­sche Ge­richte mit mo­der­nem Touch – zu­be­rei­tet nach Re­zep­ten, die über Ge­ne­ra­tio­nen in ih­rer Fa­mi­lie wei­ter­ge­ge­ben wur­den.

Co­lucci kam erst spät zum Ko­chen: Nach­dem sie 20 Jahre im Fi­nanz­we­sen ver­bracht hatte, ver­ließ sie die Bran­che und er­öff­nete vor neun Jah­ren mit dem „Pia­nost­rada” ihr ers­tes Re­stau­rant in Rom. Heute ist sie als eine der bes­ten und in­tui­tivs­ten Kö­chin­nen der Stadt be­kannt . Ne­ben ih­rer bes­ten Freun­din und Ge­schäfts­part­ne­rin Chiara Maglioc­chetti bil­den ihre Töch­ter Alice und Fla­mi­nia Spo­gnetta das von Frauen ge­führte Kü­chen­team.

In der atem­be­rau­ben­den Lobby des Rome EDITION wer­den die Gäste von sie­ben Me­ter ho­hen De­cken und po­rö­sen Tra­ver­tin­bö­den und ‑wän­den be­grüßt. Weiße Stoff­so­fas und Couch­ti­sche, die von Ma­nuel Col­tri in­spi­riert sind, wer­den von Bei­stell­ti­schen und Steh­lam­pen aus ver­stei­ner­tem Holz flan­kiert. Ein Ort, um zu se­hen und ge­se­hen zu wer­den – oder eine Par­tie Bil­lard auf dem maß­ge­fer­tig­ten Tisch zu spie­len.

Im Erd­ge­schoss be­fin­den sich zu­dem zwei ein­zig­ar­tige Bars. „The Punch Room” – das cha­rak­te­ris­ti­sche, von Flüs­ter­knei­pen in­spi­rierte Bar­kon­zept von EDITION – lässt sich von tra­di­tio­nel­len Re­zep­ten in­spi­rie­ren und ist der per­fekte Ort, um sich auf den Samt­so­fas zwi­schen dunk­lem Wal­nuss­holz und ei­nem Ka­min aus Rosso Le­vanto-Mar­mor zu­rück­zu­leh­nen und bei ge­dämpf­tem Licht zu ent­span­nen.

Die „Jade Bar” ist wie­derum eine in­time Mixolo­gie-De­sti­na­tion, die echte Ken­ner und Lieb­ha­ber an­zie­hen soll. Fort­schritt­li­che Tech­ni­ken kre­ieren ein Ka­lei­do­skop von Cock­tails aus ei­ner be­grenz­ten Aus­wahl an Spi­ri­tuo­sen und sai­so­na­len Zu­ta­ten. Raum­ho­her grü­ner Mar­mor mit Ak­zen­ten aus sa­ti­nier­tem Mes­sing und Gold und sma­ragd­grüne Samt­bänke schaf­fen ein ganz be­son­de­res Am­bi­ente.

Die Lounge auf dem Dach im sie­ben­ten Stock des Ho­tels bie­tet ei­nen un­ge­hin­der­ten Blick über die Sky­line der Stadt und Se­hens­wür­dig­kei­ten wie das Pan­theon, den Ac­qua Paola-Brun­nen und die Ba­si­lika San­t’An­drea della Valle. Hier ste­hen eine Bar und ein Tauch­be­cken aus Tra­ver­tin be­reit, das von Ta­ges­bet­ten aus mas­si­vem, ge­öl­tem Teak­holz um­ge­ben ist.

Die 91 Zim­mer und Sui­ten be­sit­zen alle De­sign­ele­mente, für die die Marke EDITION be­kannt ist – ge­dämpfte Töne, Ak­zente von Wal­nuss­holz und in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Mö­bel. Die be­que­men Bet­ten sind maß­ge­fer­tigt aus hel­lem Ca­na­letto-Wal­nuss­holz. Pe­pe­rino-Stein und maß­ge­fer­tigte Nacht­ti­sche ste­hen ne­ben ein­zig­ar­ti­gen ita­lie­ni­schen Kunst­wer­ken, die die Wände schmü­cken.

Je­des Zim­mer ver­fügt au­ßer­dem über ei­nen Stuhl aus beige­far­be­nem Le­der so­wie Fisch­grä­ten­bö­den aus Wal­nuss­holz und ist mit ei­nem 55-Zoll-Fern­se­her aus­ge­stat­tet. Im Ba­de­zim­mer fin­den die Gäste ein maß­ge­fer­tig­tes Wasch­be­cken aus Car­rara-Mar­mor, das von Wal­nuss­holz ge­stützt wird, Ar­ma­tu­ren aus ge­bürs­te­tem Mes­sing so­wie die cha­rak­te­ris­ti­schen An­nehm­lich­kei­ten der „EDITION Le Labo”.

Ein Well­ness­be­reich mit Fit­ness­raum run­det die Aus­stat­tung des Rome EDITION ab. Im Ok­to­ber un­ter­schei­den sich die Ra­ten je nach Ter­min deut­lich: An man­chen Ta­gen ist das güns­tigste Zim­mer schon ab 512 Euro buch­bar, an vie­len an­de­ren Ta­gen aber erst ab 1.014 Euro. Im No­vem­ber lie­gen die nied­rigs­ten Preise dann aber fast durch­gän­gig bei 607 und ab De­zem­ber so­gar bei nur 439 Euro.

www.editionhotels.com/rome/