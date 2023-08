Der Gipfel des Luxus: Suiten und Villen mit privaten Pools in Mitteleuropa

Eine Suite oder eine Villa mit ei­nem pri­va­ten Pool, den man ganz für sich al­leine hat – am bes­ten noch mit Blick auf eine spek­ta­ku­läre Na­tur­ku­lisse: Wer nach solch ex­klu­si­ven Un­ter­künf­ten sucht, muss nicht ans Mit­tel­meer oder noch wei­ter flie­gen. Es gibt sie auch in Mit­tel­eu­ropa. Wir ha­ben sechs be­son­dere Tipps.

LaPosch /​ Tirol

LaPosch (c) Jenny Hai­merl

Der Be­griff „Berga­way” be­schreibt die LaPosch Cha­lets wohl am bes­ten. Ein­ge­bet­tet in die Ti­ro­ler Berg­land­schaft am Fuße der Zug­spitze, ist das Adults-Only-Cha­let-Dorf das beste Ver­steck vor All­tags­stress und Stadt­lärm. Statt gro­ßer Spa-Land­schaf­ten war­ten hier ganz per­sön­li­che Well­ness-Mo­mente auf die Gäste. Denn je­des Cha­let ist mit ei­nem ei­ge­nen „Pri­vate Spa” aus­ge­stat­tet, Mas­sa­gen gibt es auf Wunsch im neuen, ge­müt­li­chen Mas­sage-Stadl.

Aber nir­gends las­sen sich heiße Som­mer­tage so gut aus­kos­ten, wie in den lu­xu­riö­sen Pool-Vil­len mit pri­va­tem In­fi­nity-Pool, auf des­sen glas­kla­rer Was­ser­ober­flä­che sich das Berg­pan­orama spie­gelt. Mit Blick auf die im­po­sante Zug­spitze ge­nie­ßen die Gäste den mor­gend­li­chen Kaf­fee im Ba­de­man­tel, be­vor die ers­ten, un­ge­stör­ten Run­den im pri­va­ten Pool ge­schwom­men wer­den – ganz ge­müt­lich, im ei­ge­nen Ur­laubs­zu­hause.

Rieser Achensee Resort /​ Tirol

Rie­ser Sky­l­oft (c) 3D.Manufaktur Er­ler & Ceo­lan GnbR

Seit mehr als 60 Jah­ren füh­ren die Rie­sers mit viel Herz­blut das Rie­ser Achen­see Re­sort in Per­tisau, das sich erst kürz­lich neu er­fun­den hat. Ne­ben neuen lu­xu­riö­sen Bä­ren­kopf-Sui­ten be­her­bergt das Haus am Achen­see nun mit dem ex­klu­si­ven „Sky-Loft” auch die erste und bis­lang ein­zige Ho­tel-Suite Ti­rols mit pri­va­tem Pan­orama-Pool.

Drei Schlaf­zim­mer und ein of­fe­nes Wohn­zim­mer mit Kü­che sor­gen für ein ein­zig­ar­ti­ges Wohl­fühl­klima mit Ver­län­ge­rung un­ter freiem Him­mel. Denn auf der 115 Qua­drat­me­ter gro­ßen Out­door-Ter­rasse mit Weit­blick über den See war­tet nicht nur eine fin­ni­sche Sauna, son­dern auch ein Pool mit In­fi­nity-Fee­ling, des­sen spie­gel­glatte Was­ser­ober­flä­che so­fort zum Ein­tau­chen und Ent­span­nen ver­führt.

Senhoog Luxury Holiday Homes /​ Salzburg

Die un­ge­zwun­gene At­mo­sphäre ei­ner Pri­vat­un­ter­kunft mit dem Ser­vice ei­nes erst­klas­si­gen Ho­tels ge­nie­ßen die Gäste der Sen­hoog Lu­xury Ho­li­day Ho­mes auf knapp 1.000 Me­tern See­höhe in Leo­gang im Salz­bur­ger Land. „Ab­so­lute Frei­heit ohne for­male Zwänge spü­ren“ ist die ge­lebte Phi­lo­so­phie der Sen­hoog-Gast­ge­ber Edel­traud und Lutz Sperr.

Die High­lights der bei­den Pri­vat­cha­lets „Gip­fel­Kreuz­Liebe” mit 250 Qua­drat­me­tern und „Berg­Wärts­Geist” mit 180 Qua­drat­me­tern in­mit­ten der Na­tur am Sonn­berg bil­den die pri­va­ten, be­heiz­ten In­fi­nity-Pools auf den groß­zü­gi­gen Ter­ras­sen mit Blick auf das Stei­nerne Meer und die Leo­g­an­ger Stein­berge. Hier wird auf Wunsch auch gleich das Früh­stück ser­viert – oder ein Glas Cham­pa­gner als Kör­nung des Ur­laubs­ta­ges.

Palazzo di Varignana /​ Bologna

Villa Co­lom­bara (c) Pa­lazzo di Va­rign­ana

Der Pa­lazzo di Va­rign­ana mit sei­nen sechs pri­va­ten Vil­len vor den To­ren von Bo­lo­gna steht für die Liebe zum Schö­nen. Ganz un­ter­schied­lich, aber im­mer ele­gant, gibt es hier für je­den Ge­schmack die pas­sende Un­ter­kunft – von der „Villa Santa Ma­ria Mad­da­lena” in ei­ner be­hut­sam re­no­vier­ten Kir­che aus dem 14. Jahr­hun­dert bis zur klas­si­schen Land­re­si­denz in der „Villa Co­lom­bara”.

Je­des Haus ver­fügt über den Lu­xus ei­nes pri­va­ten Pools mit Blick auf die dicht be­wach­se­nen Hü­gel rings­herum. Mit ei­nem Glas des haus­ei­ge­nen Wei­nes in der Hand die Ze­hen­spit­zen ins kühle Nass tau­chen oder im Schat­ten der mit Klet­ter­pflan­zen be­wach­se­nen Stein­mau­ern schwim­men: Be­glei­tet vom Sound­track der Zi­ka­den, ge­nie­ßen die Gäste hier in idyl­li­scher Ab­ge­schie­den­heit ihre ganz ei­gene ita­lie­ni­sche Som­mer­ro­manze.

Quellenhof See Lodge /​ Südtirol

See Villa De­luxe (c) Quel­len­hof Lu­xury Re­sort La­zise

Ent­spannt in der Hän­ge­matte schau­keln, wäh­rend der Blick über das tür­kis­blaue Was­ser schweift, das ei­nen um­ringt: In der „See Villa De­luxe” der Quel­len­hof See Lodge nahe Me­ran fühlt sich der Gast wie der Be­sit­zer ei­ner ei­ge­nen klei­nen In­sel auf den Ma­le­di­ven – und das stimmt auch fast, denn die 280 Qua­drat­me­ter auf zwei Eta­gen ge­hö­ren ganz den Gäs­ten die­ser ein­ma­li­gen Un­ter­kunft.

An­statt weit weg im In­di­schen Ozean be­fin­det sich das Fünf-Sterne-Ho­tel je­doch ein­ge­bet­tet in die Na­tur des Pas­sei­er­tals. Von der ge­müt­li­chen Ter­rasse geht es di­rekt in den pri­va­ten Pool mit in­te­grier­tem Whirl­pool, in die Spa-Area mit fin­ni­scher Sauna in­klu­sive Re­la­xe­cke oder eben in den See aus wohl­tem­pe­rier­tem Was­ser, der die Villa um­gibt. Es ist das per­fekte pri­vate Spa-Hidea­way mit Ma­le­di­ven-Fee­ling – nur eben viel nä­her.

Chalet Mirabell /​ Südtirol

Vom ers­ten Au­gen­blick am Mor­gen bis zum Son­nen­un­ter­gang se­hen die Gäste hier nur ei­nes – das im­po­sante Berg­pan­orama der Süd­ti­ro­ler Al­pen. Die vier ex­klu­si­ven Berg­vil­len des Cha­let Mi­ra­bell thro­nen am Hoch­pla­teau von Haf­ling bei Me­ran und bie­ten ein Höchst­maß an Pri­vat­sphäre – auf den 303 Qua­drat­me­tern der „Pre­mium Fo­rest Villa” am Wald­rand ebenso wie in der „Pre­mi­um­villa” und den mit­ein­an­der ver­bun­de­nen „Mas­ter­vil­len” mit 220 bzw. 190 Qua­drat­me­tern.

Aus­ge­stat­tet mit je­weils ei­nem neun mal vier Me­ter gro­ßen Pool und ei­ner fin­ni­schen Sauna, er­mög­li­chen die Cha­lets un­ge­störte Tage, ohne dass die Gäste auf die An­nehm­lich­kei­ten ei­nes Ho­tels ver­zich­ten zu müs­sen. Früh­stü­cken kön­nen sie in al­ler Ruhe auf der Ter­rasse – und am Abend war­tet dann ein köst­li­ches, mehr­gän­gi­ges Menü im na­hen Fünf-Sterne-Ho­tel Cha­let Mi­ra­bell.

Auch der 6.000 Qua­drat­me­ter große Spa-Be­reich des Hau­ses steht den Berg­vil­len-Gäs­ten je­der­zeit zur Ver­fü­gung. Wenn diese dann spät abends nach ei­nem lan­gen Tag in ihr Ur­laubs­zu­hause zu­rück­keh­ren, war­ten dort be­reits ein ech­ter Ka­min, eine groß­zü­gige Lounge und ein gut be­füll­ter Wein­schrank – eine Ru­he­oase für Kör­per und Seele eben.