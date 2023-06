Florida Keys: „Hemingway Days“ in Key West suchen Look-Alike

Der be­rühmte ame­ri­ka­ni­sche Schrift­stel­ler Er­nest He­ming­way ist auf den Flo­rida Keys om­ni­prä­sent – vor al­lem in Key West, wo er den Groß­teil der 1930er-Jahre ver­brachte. Die jähr­li­chen „He­ming­way Days“ wür­di­gen das Ver­mächt­nis des No­bel­preis­trä­gers.

In die­sem Jahr fei­ert die tro­pi­sche In­sel­gruppe im Sü­den von Flo­rida die li­te­ra­ri­schen Leis­tun­gen und den Le­bens­stil des 1961 ver­stor­be­nen Au­tors von 18. bis 23. Juli. Viele sei­ner be­kann­tes­ten Werke ent­stan­den in sei­nem Wohn­haus in Key West, das heute un­ter Denk­mal­schutz steht und als Mu­seum für die Öf­fent­lich­keit zu­gäng­lich ist.

Double von Ernest Hemingway

Jon Au­vil, Ge­win­ner des He­ming­way Look-Alike Con­test 2022 (c) Andy New­man /​ Flo­rida Keys News Bu­reau

Das High­light der Fei­er­lich­kei­ten bil­det die 42. Auf­lage des „He­ming­way Look-Alike Con­test“ im „Sloppy Joe‘s” – der Lieb­lings­bar des Schrift­stel­lers. Da­bei wäh­len die Ge­win­ner der letz­ten Jahre aus mehr als 125 bär­ti­gen Teil­neh­mern ei­nen wür­di­gen He­ming­way-Dop­pel­gän­ger zu ih­rem Nach­fol­ger.

Am Mitt­woch­abend dür­fen In­ter­es­sierte be­reits die Mit­wir­ken­den in ih­ren ty­pi­schen He­ming­way-Out­fits mit Kha­ki­ho­sen, Sa­fari-Klei­dung oder ei­nem Roll­kra­gen­pull­over bei ei­nem „Meet and Greet” ken­nen­ler­nen, be­vor am Don­ners­tag- und Frei­tag-Abend die Vor­run­den des Wett­be­werbs star­ten und je­weils zwölf Fi­na­lis­ten aus­er­wählt wer­den.

He­ming­way House (c) Flo­rida Keys & Key West

Am Sams­tag­mit­tag ste­hen die Dop­pel­gän­ger im Mit­tel­punkt des „Run­ning of the Bulls“ ‑ei­ner Par­odie auf den be­kann­ten Stier­lauf in Pam­plona. Er­nest He­ming­way er­lebte das Er­eig­nis auf den Stra­ßen der nord­spa­ni­schen Stadt im Jahr 1923 und be­rich­tete dar­über in sei­nem drei Jahre spä­ter er­schie­ne­nen Ro­man „Fi­esta“ (Ori­gi­nal­ti­tel: „The Sun also Ri­ses“), mit dem ihm sein Durch­bruch ge­lang.

Die End­runde des Look-Alike-Con­tests, bei dem der beste Er­nest-He­ming­way-Dop­pel­gän­ger ge­kürt wird, fin­det am Sams­tag­abend statt. Au­ßer­dem ha­ben alle Be­tei­lig­ten die Chance auf ei­nen der zahl­rei­chen Ge­winne, zu de­nen un­ter an­de­rem eine „Cuervo y So­bri­nos He­ming­way Uhr”, drei Über­nach­tun­gen im The Gates Ho­tel Key West so­wie Wert­gut­scheine für die „Sloppy Joe’s Bar” ge­hö­ren.

Sechs Tage mit Feierlichkeiten

Sloppy Joe’s (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Zu den Pro­gramm­punk­ten der „He­ming­way Days“ ge­hö­ren Prosa- und Ge­dicht­le­sun­gen sei­ner we­ni­ger be­kann­ten Werke, Prä­sen­ta­tio­nen über He­ming­way und eine Ge­denk­feier zu sei­nem 124. Ge­burts­tag am 21. Juli 2023.

Eine wei­tere At­trak­tion ist das drei­tä­gige „Key West Mar­lin Tour­na­ment“, das an He­ming­ways Lei­den­schaft für die Hoch­see­fi­sche­rei auf den Flo­rida Keys er­in­nert. Das An­gel­tur­nier fin­det von Mitt­woch bis Sams­tag statt. Die Teil­neh­mer kön­nen da­bei Mar­lins, Schwert­fi­sche, Se­gel­fi­sche, Tun­fi­sche oder Gold­ma­kre­len fan­gen und sich Geld­preise im Wert von 50.000 US-Dol­lar si­chern.

Af­ri­can Queen /​ Key Largo (c) Flo­rida Keys News Bu­reau /​ Andy New­man

Nach­wuchs­schrift­stel­ler kön­nen auch an der „Lo­rian He­ming­way Short Story Com­pe­ti­tion“ teil­neh­men, die von Lo­rian He­ming­way – der En­ke­lin von Er­nest He­ming­way und eben­falls Au­torin – aus­ge­rich­tet wird. Der Kurz­ge­schich­ten-Wett­be­werb mit Ein­sen­dun­gen aus der gan­zen Welt hat sich in den letz­ten vier Jahr­zehn­ten zu ei­nem der pres­ti­ge­träch­tigs­ten li­te­ra­ri­schen Ver­an­stal­tun­gen in Ame­rika ent­wi­ckelt.

Auf die Be­su­cher war­ten wäh­rend der Fest­tage au­ßer­dem be­son­dere Aus­stel­lun­gen, Stra­ßen­feste und Stadt­füh­run­gen zu Se­hens­wür­dig­kei­ten in Key West, die mit dem Li­te­ra­ten in Ver­bin­dung ste­hen.

www.fla-keys.com