Italien: Was die Gäste im Sommer 2023 in Lignano erwartet

Nach den bun­ten Ver­an­stal­tun­gen im Früh­ling – wie der „Festa delle Cape”, der „Boat Show” und „Li­gnano in Fiore” – hat Li­gnano auch für den Som­mer 2023 neue An­ge­bote vor­be­rei­tet. Gleich­zei­tig war­ten span­nende Mög­lich­kei­ten zur Ent­de­ckung der Um­ge­bung.

Li­gnano Sab­bia­doro hat vor kur­zem sein 120-jäh­ri­ges Be­stehen mit ei­nem fei­er­li­chen Fest­akt be­gan­gen. Das Wahr­zei­chen des tra­di­ti­ons­rei­chen Ba­de­or­tes an der Obe­ren Adria – die „Ter­razza a Mare” – wurde da­bei für ei­nige Stun­den zur Bühne für eine Zeit­reise in die An­fänge des 20. Jahr­hun­derts.

120 Jahre Lignano Sabbiadoro

Fest zum 120-jäh­ru­gen Be­stehen (c) Li­gnano Sab­bia­doro

120 Jahre sind seit dem für Li­gnano wahr­lich ge­schichts­träch­ti­gen 15. April 1903 ver­gan­gen. An die­sem Tag machte sich eine Gruppe von Ärz­ten – be­glei­tet vom Bür­ger­meis­ter des na­hen Fi­scher­städt­chens Ma­rano Lag­unare und Per­sön­lich­kei­ten der Re­gion – mit dem Boot auf den Weg auf die Halb­in­sel, die da­mals nur auf dem Was­ser­weg zu er­rei­chen war. Der ge­sund­heits­för­dernde Ef­fekt ei­nes Auf­ent­hal­tes am Meer war da­mals be­reits er­wie­sen. So be­gann man um­ge­hend mit dem Bau der ers­ten Ba­de­an­stalt, die den Grund­stein ei­ner gro­ßen tou­ris­ti­schen Er­folgs­ge­schichte legte.

Zur Er­öff­nung der dies­jäh­ri­gen Ba­de­sai­son wurde nun in ei­nem fei­er­li­chen Fest­akt der Ur­sprünge ge­dacht, bei dem Schau­spie­ler in his­to­ri­schen Kos­tü­men den 15. April 1903 zum Le­ben er­weck­ten. Heute ist Li­gnano eine pul­sie­rende Ur­laubs­de­sti­na­tion am Meer, die sich vor al­lem bei deutsch­spra­chi­gen Gäs­ten höchs­ter Be­liebt­heit er­freut – dank ge­pfleg­ter Sand­strände, ei­ner aus­ge­zeich­ne­ten Was­ser­qua­li­tät und ei­nem brei­ten An­ge­bot für Spaß am, im und auf dem Was­ser. Da­bei hat sich die De­sti­na­tion auch für die Sai­son 2023 wie­der Neues und Ver­gnüg­li­ches aus­ge­dacht.

Sportliches Angebot in Lignano

Ganz neu ist, dass In­ter­es­sierte in die­sem Som­mer in Li­gnano drei­mal pro Wo­che an ei­nem ge­führ­ten Leucht­turm- und La­gu­nen­aus­flug auf Elek­tro-SUPs teil­neh­men kön­nen. Die elek­trisch an­ge­trie­be­nen Stand-Up-Pad­del­boards sind groß ge­nug, um auch zwei Per­so­nen Platz zu bie­ten. Dank der grö­ße­ren Flä­che lie­gen sie sehr sta­bil am Was­ser.

Ein Ken­tern ist prak­tisch un­mög­lich und der Elek­tro-An­trieb ga­ran­tiert ein ver­gnüg­li­ches Flit­zen übe das Was­ser ohne kör­per­li­che An­stren­gung. Die Tou­ren sind Teil des kos­ten­lo­sen Aus­flugs­pro­gramms des Strand­be­trei­bers Li.Sa.Gest und fin­den von Juni bis Sep­tem­ber re­gel­mä­ßig statt. Eine An­mel­dung, Voll­jäh­rig­keit und gute Schwimm­kennt­nisse rei­chen für die Teil­nahme aus.

Lignano Summer-Live-Festival

Ab­so­lut loh­nens­wert ist es, Li­gnano ab­seits des Stran­des mit dem Rad zu ent­de­cken. Mitt­ler­weile sor­gen mehr als 30 Ki­lo­me­ter Rad­wege auf der Halb­in­sel da­für, dass sich alle, die möch­ten, ein­fach, be­quem und um­welt­freund­lich auf zwei Rä­dern fort­be­we­gen kön­nen. Eine im­mer grö­ßer wer­dende An­zahl an ge­führ­ten Rad­aus­flü­gen bie­tet un­er­war­tete Ein­bli­cke in den Ort selbst, die Re­gion, Gas­tro­no­mie, Wein, Na­tur, Kunst und Ar­chi­tek­tur.

Auch kul­tu­rell bie­tet Li­gnano in die­sem Som­mer viel Ab­wechs­lung. So wer­den die Ur­lau­ber beim „Li­gnano Sum­mer-Live-Fes­ti­val” in den Mo­na­ten Juli und Au­gust mit gleich acht kos­ten­lo­sen Kon­zer­ten am Strand ver­wöhnt. Aus­tra­gungs­orte sind das Beach Arena Vil­lage in Li­gnano Sab­bia­doro und die Piazza Mar­cello D’O­livo in Li­gnano Pi­neta.

Water Nordic Walking

Wer lie­ber et­was für seine Aus­dauer tun möchte, nutzt den Strand für den Trend­sport Nor­dic Wal­king. Je­den Diens­tag­mor­gen lädt Trai­ner Paolo De Nardo die Gäste zu ei­ner Tour ein, die vom Strand über die Kelch-Pro­me­nade in den küh­len Pi­ni­en­wald und wie­der zu­rück führt. Wer will, greift zu spe­zi­el­len Stö­cken für das Was­ser und kann da­mit sei­nen Lieb­lings­sport mit „Wa­ter Nor­dic Wal­king” auf ein neues Le­vel brin­gen.

Erst­mals bie­tet Li­gnano von Juni bis Sep­tem­ber auch den kos­ten­lo­sen Aus­flug „Bike & Hike”. Je­den Mitt­woch-Nach­mit­tag zei­gen Gui­des per Rad und zu Fuß die Na­tur, von der Li­gnano um­ge­ben ist. Pi­ni­en­wäl­der, Dü­nen und die Mün­dung des Ta­glia­mento wer­den er­ra­delt und er­wan­dert. Eine ent­schleu­ni­gende und über­aus er­hol­same Aus­zeit mit ga­ran­tier­ten Über­ra­schungs­mo­men­ten…

Waldbaden als ganzheitlicher Genuss

Wer Lust auf Ba­den hat, kann sich eben­falls in den Pi­ni­en­wald be­ge­ben. Beim Wald­ba­den kon­zen­triert man sich mit al­len Sin­nen ganz be­wusst auf die Um­ge­bung und die Na­tur. Der ge­führte Spa­zier­gang durch den Pi­ni­en­wald soll po­si­tive Aus­wir­kun­gen auf den Kör­per und Geist brin­gen, wo­bei die Rück­be­sin­nung zur Na­tur und das in­ten­sive Er­le­ben im Fo­kus ste­hen.

Die Na­deln rie­chen, den Bo­den spü­ren, dem In­sek­ten­kon­zert lau­schen und die schö­nen Far­ben wahr­neh­men: Das Wald­ba­den ist ein ganz­heit­li­cher Ge­nuss. Die po­si­ti­ven Ne­ben­ef­fekte sind un­ter an­de­rem eine bes­sere Schlaf­qua­li­tät, der Ab­bau von Stress und Ängs­ten so­wie ein Ge­winn an Krea­ti­vi­tät und En­er­gie. Von Mitte Juni bis Au­gust wer­den je­den Mitt­woch die Pi­ni­en­wäl­der kos­ten­frei be­gan­gen und be­ba­det.

www.lignanosabbiadoro.it