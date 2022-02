Lignano Sabbiadoro: Start in den Frühling mit der „Festa delle cape“

Nach zwei Jah­ren Pause fin­det 2022 in Li­gnano Sab­bia­doro wie­der die be­liebte „Festa delle cape“ rund um tra­di­tio­nelle Fisch­re­zepte der Obe­ren Adria statt. Die Wo­chen­en­den vom 5. bis 6. März und vom 12. bis 13. März ste­hen ganz im Zei­chen von Sar­di­nen, Tin­ten­fisch, Ca­pe­lunghe, Pe­ver­asse und an­de­ren lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten.

Sei­nen Na­men ver­dankt das Fest dem köst­li­chen Scha­len­tier „ca­pa­lunga“ oder „can­no­lic­chio“, das ge­bra­ten, ge­füllt oder in Fisch­sup­pen her­vor­ra­gend schmeckt. Es ist aber nicht die ein­zige Mee­res­frucht, die bei der „Festa delle cape“ auf den Tel­ler kommt.

Auf dem Spei­se­plan steht näm­lich der ganze Reich­tum an Fi­schen und Mee­res­früch­ten des Ge­biets von Li­gnano, der dem gu­ten Ge­sund­heits­zu­stand des Mee­res in die­sem Teil der fri­au­li­schen Küste und der Ein­zig­ar­tig­keit des aqua­ti­schen Mi­kro­kos­mos in der La­gune von Ma­rano zu ver­dan­ken ist.

Zu den lo­ka­len Spe­zia­li­tä­ten ge­hö­ren „Pe­ver­asse” (die fri­au­li­sche Be­zeich­nung für Ve­nus­mu­scheln), Sar­di­nen in ver­schie­de­nen Zu­be­rei­tungs­ar­ten (wie die be­rühm­ten „Sarde in Saor“), ge­düns­tete Tin­ten­fi­sche und Ca­la­mari, aber auch die Flun­der, die der See­zunge äh­nelt, und die Gold­barbe – ein we­ni­ger be­kann­ter Fisch mit fes­tem, schmack­haf­tem und be­kömm­li­chem Fleisch, das reich an Omega-3-Fett­säu­ren ist.

Or­ga­ni­siert wird die „Festa delle cape“ in Li­gnano Sab­bia­doro vom Fi­sche­rei­ver­band „Al mare“ zu wohl­tä­ti­gen Zwe­cken. Auf der Piazza Mar­cello d’Olivo kann so­wohl mit­tags als auch abends ge­schlemmt wer­den – um­rahmt von Live-Mu­sik und DJ-Sets.

Be­glei­tet wird das gas­tro­no­mi­sche An­ge­bot von ei­ner friu­la­ni­schen Wei­nen aus den um­lie­gen­den Kel­le­reien, wie etwa Friu­lano, Ri­bolla Gi­alla und Sau­vi­gnon. Das Ge­biet um Li­gnano ver­fügt über ein sehr in­ter­es­san­tes Ter­roir – und die Nähe zu Meer und La­gune hebt die wür­zi­gen No­ten der Weine be­son­ders her­vor. Also eine ideale Ei­gen­schaft, um Fisch­ge­richte zu be­glei­ten.

