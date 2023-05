Island: Neueröffnungen von einzigartigen Hotels und heißen Quellen

Die Aus­wahl an Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten in Is­land wird grö­ßer und viel­fäl­ti­ger: 2023 ge­hen gleich drei neue Ho­tels an den Start. Ei­nes da­von hat so­eben er­öff­net. Spa- und Ba­de­lieb­ha­ber kön­nen sich zu­dem an den neuen hei­ßen Quel­len von Hvamms­vík er­freuen.

Höfði Lodge – Luxushotel im hohen Norden

Höfði Lodge (c) Höfði Lodge

Am Ey­ja­f­jörður in der Klein­stadt Gre­ni­vík ist für Ende 2023 die Er­öff­nung der Höfði Lodge ge­plant. Auf den Klip­pen über dem längs­ten Fjord Is­lands ge­le­gen, soll das neue Fünf-Sterne-Ho­tel ei­nen fried­li­chen Rück­zugs­ort mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht bie­ten – nur 25 Mi­nu­ten von Akureyri – der Haupt­stadt Nor­dis­lands – ent­fernt.

Die Aus­stat­tung um­fasst 40 Zim­mer, ein Spa mit In­nen- und Au­ßen­pools, ei­nen Stall für 16 Pferde, zwei Hub­schrau­ber­lan­de­plätze für Ski­fah­ren ab­seits der Pis­ten, ei­nen Golf-Si­mu­la­tor, zwei Kon­fe­renz­räume, eine Ro­of­top-Bar und ei­nen Wein­kel­ler. Von He­lis­ki­ing und Berg­stei­gen bis zu Wal­be­ob­ach­tung und Rei­ten kön­nen die Gäste so­mit in ei­nem der bes­ten Ho­tels von Is­land eine breite Pa­lette von Ak­ti­vi­tä­ten und Aben­teu­ern er­le­ben.

Kerlingarfjöll – die neue Highland Base

Vor­aus­sicht­lich im Juli 2023 wird im Ker­lin­garf­jöll-Ge­birge das erste ganz­jäh­rig ge­öff­nete Berg­re­sort in Is­lands in­ne­rem Hoch­land an den Start ge­hen. Das auf 700 Me­tern Höhe ge­le­gene al­pine Vul­kan­ge­biet in­mit­ten des Lan­des mit sei­nen hei­ßen Quel­len ist seit lan­gem ein be­lieb­tes Ziel für Wan­de­run­gen und Ski­fahr­ten.

Die neue An­lage na­mens High­land Base Ker­lin­garf­jöll um­fasst 156 Ein­hei­ten, die von hoch­wer­ti­gen Lodges über Glam­ping bis zu stil­vol­len Hüt­ten-Schlaf­sä­len rei­chen. Die Sie­ben-Mil­lio­nen-Euro-In­ves­ti­tion wird zum Teil von Ís­lens­kar heil­sul­in­dir – dem zweit­größ­ten Ei­gen­tü­mer der My­vatn Na­ture Baths – fi­nan­ziert und um­fasst auch den Bau ei­ner künst­li­chen La­gune für Ta­ges­gäste. travel4news hat hier be­reits aus­führ­lich über das Pro­jekt be­rich­tet.

Iceland Parliament Hotel – Hilton in Reykjavík

Ice­land Par­lia­ment Ho­tel, Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton /​ Reykja­vik (c) 2023 Hil­ton

Be­reits seit ei­ni­gen Wo­chen ge­öff­net ist das neue Ice­land Par­lia­ment Ho­tel aus der „Marke „Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton”. Die 163 Zim­mer ver­tei­len sich auf ei­nen Kom­plex aus sie­ben um­ge­bau­ten und neuen Ge­bäu­den di­rekt beim is­län­di­schen Par­la­ment „Alþingi“ am Aus­tur­völ­lur-Platz in Reykja­vík – nur we­nige Schritte von der Ka­the­drale, der Kon­zert­halle „Harpa”, dem Rat­haus und dem tren­di­gen Ha­fen­vier­tel ent­fernt.

Für das Ho­tel wur­den gleich meh­rere his­to­risch be­deu­tende Ge­bäude sorg­fäl­tig re­stau­riert und für den neuen Zweck ad­ap­tiert – von der In­de­pen­dance Hall über die eins­tige La­dies School bis zum al­ten Land­sí­mahú­sið, das den klas­si­schen ar­chi­tek­to­ni­schen Stil des Aus­tur­völ­lur-Plat­zes wi­der­spie­gelt. In die ehe­ma­lige Zen­trale von Ice­land Te­le­com sind wie­derum die „Te­le­bar” und das Re­stau­rant „Hjá Jóni” ein­ge­zo­gen. Auch über die­ses Ho­tel ha­ben wir hier be­reits be­rich­tet.

Ein Bad in den heißen Quellen von Hvammsvík

Hvamms­vik (c) Saga Sig

Nur 45 Mi­nu­ten von Is­lands Haupt­stadt Reykja­vik ent­fernt, er­öff­nete be­reits im Som­mer 2022 ein neues geo­ther­ma­les Bad. In der Bucht von Hvamms­vík in West­is­land lädt das Hvamms­vik Hot Springs mit acht na­tür­li­chen, un­ter­schied­lich tem­pe­rier­ten Quel­len zur Ent­span­nung ein. Das Be­son­dere ist da­bei, dass hier geo­ther­mi­sches Quell­was­ser und Meer­was­ser aus dem At­lan­tik zu ei­nem wohl­tu­en­den Ba­de­er­leb­nis zu­sam­men kom­men.

Das Was­ser der acht hei­ßen Be­cken stammt aus ei­ner 1.400 Me­ter un­ter der Erde flie­ßen­den Quelle. Die Tem­pe­ra­tu­ren in den ver­schie­de­nen Be­cken er­rei­chen da­her bis zu 42 Grad, schwan­ken je­doch so wie der Was­ser­stand mit den Ge­zei­ten des Oze­ans. Das ga­ran­tiert ein ein­zig­ar­ti­ges Er­leb­nis bei je­dem Be­such.

Hvamms­vik Hot Springs (c) Si­gur­jón Rag­nar

www.visiticeland.com