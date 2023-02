Island: Verliebte Tage und Romantik pur im The Retreat at Blue Lagoon

Seit 2018 steht hier mit dem The Retreat at Blue La­goon Ice­land auch ein welt­weit ein­zig­ar­ti­ges Lu­xus­ho­tel be­reit, das be­reits in die Liste der „World’s 100 Grea­test Places“ des Time Ma­ga­zine auf­ge­nom­men wurde. Auf die Gäste war­ten 62 Zim­mer und Sui­ten, ein un­ter­ir­di­sches Spa, eine mi­ne­ral­rei­che La­gune und zwei Re­stau­rants.

(c) The Retreat at Blue La­goon Ice­land