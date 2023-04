Iceland Parliament Hotel: Neue Top-Adresse mitten in Reykjavik

Top-Ho­tels sind in Reykja­vik noch im­mer Man­gel­ware. Mit dem kürz­lich er­öff­ne­ten Ice­land Par­lia­ment Ho­tel bie­tet sich nun aber eine Al­ter­na­tive an. Das Ho­tel mit sei­nen 163 Zim­mern be­fin­det sich in ei­nem Kom­plex aus sie­ben um­ge­bau­ten und neuen Ge­bäu­den di­rekt beim is­län­di­schen Par­la­ment „Alþingi“ und ist Teil der Cu­rio Coll­ec­tion by Hil­ton.

Um­ge­ben von drei be­leb­ten Plät­zen und nur we­nige Schritte von der Ka­the­drale von Reykja­vik, der Kon­zert­halle „Harpa”, dem Rat­haus und dem tren­di­gen Ha­fen­vier­tel ent­fernt, be­fin­det sich das Ice­land Par­lia­ment Ho­tel in bes­ter Lage in der be­kann­tes­ten Ge­gend der Stadt. Dar­über hin­aus bie­tet der nahe ge­le­gene alte Ha­fen spek­ta­ku­läre Sze­nen mit den Nord­lich­tern im Win­ter und der Mit­ter­nachts­sonne im Hoch­som­mer. (c) 2023 Hil­ton

Für das Ho­tel wur­den gleich meh­rere his­to­risch be­deu­tende Ge­bäude sorg­fäl­tig re­stau­riert und für den neuen Zweck ad­ap­tiert – von der In­de­pen­dance Hall über die eins­tige La­dies School bis zum al­ten Land­sí­mahú­sið, das den klas­si­schen ar­chi­tek­to­ni­schen Stil des Aus­tur­völ­lur-Plat­zes wi­der­spie­gelt. In die ehe­ma­lige Zen­trale von Ice­land Te­le­com sind wie­derum die „Te­le­bar” und das Re­stau­rant „Hjá Jóni” ein­ge­zo­gen. (c) 2023 Hil­ton

Mit 163 Gäs­te­zim­mern, Fa­mi­li­en­zim­mern und Sui­ten – alle mit 55-Zoll-HD-Fern­se­her, Es­pres­so­ma­schine und Mini-Kühl­schrank aus­ge­stat­tet – ist das Ho­tel ein Meis­ter­werk des De­signs. Dar­über hin­aus ist hier ein Teil der größ­ten Kunst­samm­lung des Lan­des in Pri­vat­be­sitz aus­ge­stellt, die den Gäs­ten ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Zu­gang zu re­nom­mier­ter is­län­di­scher Kunst er­mög­licht. (c) 2023 Hil­ton



Das Re­stau­rant „Hjá Jóni” ser­viert lo­kale Köst­lich­kei­ten mit in­ter­na­tio­na­lem Flair und ver­fügt über große Fens­ter mit Blick auf den zen­tra­len Platz von Aus­tur­völ­lur und die Sta­tue von Jón Si­gurds­son – dem Grün­der­va­ter der is­län­di­schen Un­ab­hän­gig­keit im 19. Jahr­hun­dert. Der Name be­deu­tet über­setzt „Bei Jo­han­nes” und er­in­nert an den Na­tio­nal­hel­den und seine Rolle bei der Ent­wick­lung der mo­der­nen De­mo­kra­tie in Is­land. (c) 2023 Hil­ton

Die „Te­le­bar” ist mit dem Re­stau­rant ver­bun­den und bie­tet eine reiz­volle Kom­bi­na­tion aus ru­hi­gem Rück­zugs­ort und leb­haf­ter Ge­sel­lig­keit. Das Ho­tel ver­fügt zu­dem über ei­nen schö­nen Spa-Be­reich mit tra­di­tio­nel­len geo­ther­mi­schen Whirl­pools, ei­ner Sauna, Dampf­bä­dern und Mas­sage- und Well­ness­be­hand­lun­gen. Der Fit­ness­be­reich steht den Gäs­ten rund um die Uhr of­fen. (c) 2023 Hil­ton

Als füh­ren­der Kon­fe­renz­ort in Reykja­vik bie­tet das Ice­land Par­lia­ment Ho­tel ver­schie­dene Ver­an­stal­tungs­räume und ‑flä­chen. Die neu re­no­vierte „In­de­pen­dence Hall” ist ei­ner der ele­gan­tes­ten und präch­tigs­ten Ban­kett­säle der Stadt und bie­tet Platz für bis zu 200 Gäste. Als wei­te­rer Ver­an­stal­tungs­raum steht die „La­dies School” be­reit – ein per­fek­ter Rah­men für for­melle und in­for­melle Ver­an­stal­tun­gen mit ei­ner Ka­pa­zi­tät für bis zu 100 Gäste. (c) 2023 Hil­ton

Die fle­xi­blen Ra­ten mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen im Mai bei 490 Euro und von Juni bis Au­gust bei 560 Euro – je­weils in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren. Das Ice­land Par­lia­ment Ho­tel ist auch Teil von „Hil­ton Ho­nors” – dem Loya­li­täts­pro­gramm für die 18 Ho­tel­mar­ken von Hil­ton. Mit­glie­der, die di­rekt bu­chen, ha­ben Zu­gang zu so­for­ti­gen Vor­tei­len. Zu­dem kann man mit dem „Points Ex­plo­rer Tool” auch Punkte ein­lö­sen. (c) 2023 Hil­ton

https://www.hilton.com