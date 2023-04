Romantik Hotel Almtalhof: Einzigartige Gastlichkeit in Oberösterreich

Das Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof in Grünau im Alm­tal eig­net sich per­fekt für Ent­de­ckungs­rei­sen rund um Bad Ischl – Eu­ro­pas Kul­tur­haupt­stadt 2024. Was in die­sem fa­mi­li­en­ge­führten Haus in ei­ner der schöns­ten Ecken Ober­ös­ter­reichs seit mehr als 100 Jah­ren an Gast­freund­schaft ge­bo­ten wird, ist viel mehr, als mit vier Ster­nen um­schrie­ben wer­den kann.

Die Gast­lich­keit im Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof in Grünau im Alm­tal könnte au­then­ti­scher nicht sein – ein Am­bi­ente, das mär­chen­haft schön in eine an­dere Welt ent­führt. Auch Erz­her­zog Jo­hann wäre ge­wiss von der Pracht der Bau­ern­mö­bel, den ge­müt­li­chen Oh­ren­ses­seln, dem of­fe­nen Ka­min, der Samm­lung his­to­ri­scher Pup­pen, der Bau­ern­stube und der Bar mit länd­li­cher Holz­ge­müt­lich­keit be­geis­tert. (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Dass die Gäste heute umso mehr be­geis­tert sind, liegt aber auch am Spa und der Sau­na­land­schaft, dem weit­läu­fi­gen Gar­ten des Ho­tels und der Gour­met-Kü­che, die Haus­herr Jörg Leit­h­ner als Gast­ge­ber in drit­ter Ge­ne­ra­tion per­sön­lich lei­tet. Jörg Leit­h­ner in der Kü­che (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Die Zim­mer bie­ten Land­haus­ro­man­tik pur. Groß­zü­gig und auf Wunsch mit Him­mel­bett und Win­ter­gar­ten, la­den sie ein, sich wie ein Kai­ser in ei­nem der schöns­ten Tä­ler Ös­ter­reichs zu füh­len. Dass hier al­les echt ist, be­wei­sen auch die Ka­chel­öfen in vie­len der 23 Zim­mer, die selbst be­heizt wer­den kön­nen. Zim­mer (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Die Ge­schichte nahm 1911 ih­ren An­fang. Kurz zu­vor hatte die Ei­sen­bahn das Alm­tal er­obert. Opa Karl und Oma Frieda be­her­berg­ten die ers­ten Som­mer­frisch­ler, der Alm­tal­hof wuchs. Be­reits 1975 zog die „Ro­man­tik” in den Na­men ein. Se­ni­or­che­fin Ul­rike Leit­h­ner er­kannte die Chance von Ko­ope­ra­tio­nen und machte das Haus zu ei­nem der ös­ter­rei­chi­schen Grün­dungs­mit­glie­der der Ro­man­tik­ho­tels – ei­ner Ver­ei­ni­gung, der heute mehr als 200 Ho­tels in elf Län­dern an­ge­hö­ren. Fa­mi­lie Leit­h­ner (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Heute gibt Jörg Leit­h­ner dem Haus sei­nen Cha­rak­ter – und das nicht nur auf der Spei­se­karte mit gut­bür­ger­li­cher, re­gio­na­ler und sai­so­na­ler Kü­che für Ho­tel- und ex­terne Gäste. Na­tür­lich gibt es hier Klas­si­ker wie Rinds­rou­la­den, Rost­bra­ten und Kalbs­schnit­zel. Aber auch bei Wild und Fisch läuft das Kü­chen­team zur Höchst­form auf. Re­stau­rant (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Aus der Ei­gen­jagd Wach­stei­ner mit 129 Hektar, die der­zeit an ei­nen Stamm­gast ver­pach­tet ist, kom­men zum Bei­spiel der rosa ge­bra­tene Reh­schlögl oder der Reh­rü­cken. Die Fo­rel­len lie­fert Mi­chael Eh­ren­leit­ner vom Na­tur­hof Kro­na­wit­ter aus Scharn­stein und das Fleisch kommt von Rein­hold Stad­ler aus Grünau, der aus­schließ­lich bei re­gio­na­len Bau­ern kauft. Bar (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Die Kör­ner stam­men vom Kam­mer­leit­h­ner Hof aus Pet­ten­bach. Sehr zur Freude von Veggie-Fans, wer­den sie etwa zu Braun­hirse-Souf­flé mit Mokka-Eis und Hol­ler­blü­ten­schaum ver­edelt. Milch und Jo­ghurt kom­men vom Wolm­leit­hen-Hof von Ma­ri­anne und Fritz Wall­ner in Scharn­stein, die sich auf die rare, be­son­ders leicht ver­dau­li­che „A2-Milch“ spe­zia­li­siert ha­ben. Alm­tal­hof /​ Hal­len­bad (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Jörg Leit­h­ner ist ein Gast­ge­ber, der das Alm­tal im Blut hat. Er be­sitzt nicht nur eine Le­der­hose, son­dern gleich zwölf. Dass hier Gast­ge­ber­schaft mehr be­deu­tet als an­derswo, be­weist auch die Er­fül­lung spe­zi­el­ler Wün­sche. So brachte etwa ein Stamm­gast, der Hob­by­jä­ger ist, seine Lieb­ling­s­tro­phäe mit. Die hängt seit­her über des­sen Stamm­platz als Dau­er­leih­gabe an der Wand. Im Alm­tal­hof ist eben vie­les mög­lich. Die Alm­tal­bahn gibt es üb­ri­gens heute noch. Ei­ner um­welt­freund­lich-ent­spann­ten An­reise steht also nichts im Wege. Alm­see (c) Ro­man­tik Ho­tel Alm­tal­hof

Im Jahr 2024 wird Bad Ischl im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut den Ti­tel „Kul­tur­haupt­stadt Eu­ro­pas” tra­gen. Ins­ge­samt 23 Ge­mein­den zwi­schen Roit­ham am Traun­fall und Bad Mit­tern­dorf sind Teil der Kul­tur­haupt­stadt-Re­gion, die da­mit erst­mals in der Ge­schichte im in­ner­al­pi­nen Raum zu fin­den sein wird. Bad Ischl (c) pix­a­bay

