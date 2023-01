Oberösterreich: „Zum Goldenen Hirschen“ wird ein Boutique-Hotel

Seit knapp 400 Jah­ren ist der Gast­hof „Zum Gol­de­nen Hir­schen“ ein be­lieb­ter Treff­punkt in Gmun­den am At­ter­see im ober­ös­ter­rei­chi­schen Salz­kam­mer­gut. Die re­nom­mierte Ar­chi­tek­tin Inge Krebs-Hin­ter­wirth hat nun den Be­trieb über­nom­men und in ein fei­nes Bou­tique-Ho­tel ver­wan­delt.

18 Mo­nate lang dau­erte der Um­bau des be­reits im Jahr 1624 er­rich­te­ten Hau­ses. Mit Weit­blick und Sinn für das Schöne ver­wan­delte das Hin­ter­wirth Ar­chi­tek­ten-Team das Ge­bäude in ein wah­res Kleinod mit 21 in­di­vi­du­el­len Zim­mern.

Zum Gol­de­nen Hir­schen /​ Ke­ra­mik­stüberl (c) Chris­toph J. Hein­zel

Im ge­sam­ten Haus sind der Re­spekt ge­gen­über dem Be­stehen­den und die Liebe zum De­tail spür­bar, aber auch hu­mor­volle De­tails kom­men nicht zu kurz. Die Kom­bi­na­tion aus Vin­tage, Mo­derne und An­ti­qui­tä­ten ist ein­zig­ar­tig. Die groß­zü­gi­gen Bä­der die­nen als pri­vate Well­ness­oa­sen und jede Suite ist ein in­di­vi­du­el­les Hi­dea­way – vom „Jun­gen Wil­den“ über den „Ge­weih­trä­ger“ und den „Platz­hir­schen” bis zum „Gol­de­nen Loft“.

In der Wirts­stube sor­gen hei­mi­sche, hand­ge­webte Stoffe und Gmund­ner Ke­ra­mik für eine be­son­dere Ess­kul­tur. Klas­sisch und ku­sche­lig ist das Am­bi­ente mit Ka­chel­ofen und den ty­pi­schen Wirts­haus­ti­schen der Re­gion. Der Kü­chen­stil ver­bin­det ös­ter­rei­chi­sche Ku­li­na­rik mit in­ter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen – spe­zi­ell aus Ita­lien. Schließ­lich kennt Kü­chen­chef Gio­vanni die bes­ten Re­zep­tu­ren aus sei­ner Hei­mat Tos­kana.

Zum Gol­de­nen Hir­schen /​ Kü­chen­team (c) Lena Zotti Hai­der

Für Fei­er­lich­kei­ten ste­hen das Ke­ra­mik­stüberl, der Hir­schen­saal und der Wein­kel­ler zur Ver­fü­gung. Den bes­ten Aus­blick gibt es von der Dach­ter­rasse. Hier war­ten Sauna und Day­beds zur Ent­span­nung. Der Pri­vat­coach bie­tet Yoga und Me­di­ta­tion, Lauf­band und Han­teln sor­gen für den Ex­tra-En­er­gie­kick.

„Mit dem Um­bau des Gol­de­nen Hir­schen ha­ben wir ein zeit­lo­ses und gleich­zei­tig mi­ni­ma­lis­ti­sches Bou­tique-Ho­tel ge­schaf­fen, wo die Qua­li­tät in je­dem De­tail im Mit­tel­punkt steht.“ Be­sit­ze­rin Inge Krebs-Hin­ter­wirth

Mit­ten im Stadt­ge­sche­hen und den­noch mit viel Ruhe er­le­ben die Gäste den Gast­gar­ten im his­to­ri­schen In­nen­hof un­ter der 100 Jahre al­ten Linde. Der Rat­haus­platz so­wie der idyl­li­sche Traun­see lie­gen vor der Ho­tel­türe.

Zum Gol­de­nen Hir­schen /​ Ur­ban Rooms Die Jun­gen Wil­den (c) Chris­toph J. Hein­zel /​ Out­line Pic­tures

www.hirschengmunden.at