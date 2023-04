Genießerhotel Alpin: Vier Hauben für einen Geheimtipp am Achensee

Seit nun­mehr 24 Jah­ren sind Ar­min und Alex­an­der Gründ­ler ein Team in der Kü­che. Sie ha­ben ge­mein­sam pro­biert, ge­irrt, ins Schwarze ge­trof­fen und tri­um­phiert – und das Ti­ro­ler Ge­nie­ßer­ho­tel so in be­hut­sa­men Schrit­ten zu ei­ner Top-Adresse für Fein­schme­cker ge­macht. Kein Wun­der also, dass Alex­an­der Gründ­ler mitt­ler­weile auch Mit­glied der eu­ro­päi­schen Spit­zen­kö­che-Ver­ei­ni­gung JRE ist,

Ge­nie­ßer­ho­tel Al­pin /​ Ar­min und Alex­an­der Gründ­ler (c) Jo­han­nes Kern­mayer