Thermalhotel Aqualux: Wellness mit gutem Gewissen am Gardasee

Sa­fran ist reich an Vit­amin A und C, im kos­me­ti­schen Ein­satz be­kämpft seine an­ti­oxi­da­tive Wir­kung freie Ra­di­kale und beugt Haut­al­te­rung vor. Ge­rade ein­mal zwei Wo­chen dau­ert die Ern­te­zeit der kost­ba­ren Sa­fran­fä­den, die auf dem Monte Baldo per Hand ge­pflückt wer­den. Eben­falls von dort stammt der Berg­wa­chol­der. Zu Öl ver­ar­bei­tet, wir­ken seine Bee­ren ent­span­nend und hel­fen, Mus­kel­ka­ter nach dem Sport zu ver­mei­den.

Foto: Aqua­lux Ho­tel