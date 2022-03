Kärnten: Hubert Wallner führt das „Restaurant des Jahres 2022“

Kärn­tens bes­ter Koch darf sich über eine wei­tere Aus­zeich­nung freuen: Der „Große Re­stau­rant und Ho­tel Guide“ des deut­schen Ber­tels­mann-Ver­lags hat das Gour­met-Re­stau­rant von Hu­bert Wall­ner in Ma­ria Wörth am Wör­ther­see zu „Ös­ter­reichs Re­stau­rant des Jah­res 2022“ ge­kürt.

„Hin­rei­ßende Lage, traum­haf­ter Aus­blick, At­mo­sphäre, Ser­vice, Wein und eine Kü­che zum Nie­der­knien!“ schwär­men die be­geis­ter­ten Tes­ter des „Gro­ßen Re­stau­rant und Ho­tel Guide“ über Wall­ners Gour­met-Re­stau­rant, das zu­sätz­lich noch mit dem Prä­di­kat „Pa­tis­se­rie des Jah­res“ ge­ehrt wurde.

Mit dem Chef’s Ta­ble, der sich ab Mai 2022 in ei­nem kom­plett neuen De­sign prä­sen­tiert, wird der Vier-Hau­ben-Koch schon in Kürze zu­sätz­li­che ku­li­na­ri­sche und künst­le­ri­sche Ak­zente set­zen. Der Pan­ora­ma­blick ist an­ge­sichts der fan­tas­ti­schen Lage über dem See fast schon Un­ter­state­ment – und nicht min­der ein­drucks­voll wird der di­rekte Blick ins Kü­chen­ge­sche­hen sein.

Ein gro­ßer Tisch aus Kärnt­ner Ei­che in ele­gan­ten, dunk­len Farb­tö­nen und eine künst­le­ri­sche, an die Stim­mun­gen des Wör­ther­sees an­ge­lehnte Edel­ta­pete prä­gen die be­hag­li­che At­mo­sphäre. Ma­xi­mal zwölf Gäste fin­den Platz an den be­que­men, spe­zi­ell de­sign­ten Stüh­len, wäh­rend das Be­steck den mit Le­der be­spann­ten Schub­la­den ent­nom­men wird.

So soll der Chef’s Ta­ble zur per­fek­ten Ku­lisse für ein sie­ben­gän­gi­ges ku­li­na­ri­sches Feu­er­werk als „Best of“ der krea­ti­ven Alpe-Adria-Kü­che von Hu­bert Wall­ner wer­den. Je­der Gang wird da­bei von den Kö­chen selbst auf Glas­tel­lern ser­viert und er­hält durch ein aus­ge­klü­gel­tes Licht­de­sign sei­nen fo­to­rei­fen Auf­tritt.

Mit sie­ben klei­nen, zu­sätz­li­chen Über­ra­schun­gen aus der Kü­che um­fasst das Menü zum Preis von 195 Euro ohne Ge­tränke ins­ge­samt 14 Gänge, die alle sechs Wo­chen wech­seln. Als be­son­de­res High­light gibt es für Wein­ken­ner die ul­ti­ma­tive Cham­pa­gner- und Wein­be­glei­tung aus dem le­gen­dä­ren Wall­ner-Kel­ler zum Preis von 160 Euro.

Buch­bar ist der Chef‚s Ta­ble be­reits ab zwei Per­so­nen – al­ler­dings nur über per­sön­li­che An­frage bei Kers­tin und Hu­bert Wall­ner oder den Mit­ar­bei­tern des Gour­met-Re­stau­rants. Das „Rundum sorg­los Pa­ket” be­inhal­tet das Menü in­klu­sive Ape­ri­tif, Wein­be­glei­tung, Mi­ne­ral­was­ser und Kaf­fee um 380 Euro pro Per­son.

Im so­eben er­schie­ne­nen Gour­met-Ma­ga­zin „A la Carte” schaffte Hu­bert Wall­ner mit sei­nem Gour­met-Hot­spot am Wör­ther­see als „Neu­eröff­nung der Sai­son” üb­ri­gens 96 Punkte und das Ma­xi­mum von fünf Ster­nen. Der Sai­son­start ist be­reits am 24. März er­folgt.

www.hubertwallner.com