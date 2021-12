Arlberg: Sechs Hauben für Hotel Aurelio und Berghotel Biberkopf

Die pep­per-collec­tion freut sich über ins­ge­samt sechs Hau­ben für ihre bei­den Ho­tels Au­re­lio in Lech und Berg­ho­tel Bi­ber­kopf in Warth am Arl­berg. Die Re­stau­rants „Aurelio’s” und „Bi­bers” wur­den in der jüngs­ten Aus­gabe des Gour­met­füh­rers Gault&Millau mit 18 bzw. 13 Punk­ten aus­ge­zeich­net.

Für das Berg­ho­tel Bi­ber­kopf sind die ers­ten zwei Hau­ben be­son­ders be­mer­kens­wert – wurde es doch erst im Juni 2021 er­öff­net. Dass das Ho­tel Au­re­lio zu den feins­ten Gour­met-Adres­sen in ganz Ös­ter­reich ge­hört, ist hin­ge­gen keine Neu­ig­keit.

Mit 18 von 20 mög­li­chen Punk­ten und vier Hau­ben konnte sich das ho­tel­ei­gene Re­stau­rant „Aurelio’s” den­noch bei der Punk­te­zahl noch­mals ver­bes­sern. Die „Na­tu­ral Art Cui­sine” des lang­jäh­ri­gen Chef­koch-Duos Chris­tian Re­scher und Mar­kus Nie­der­wan­ger über­zeugte da­bei vor al­lem durch die viel­sei­ti­gen re­gio­na­len Ge­richte vol­ler Raf­fi­nesse.

Ne­ben den Hau­ben konnte das Ho­tel Au­re­lio in den letz­ten zwei Jah­ren aber schon mehr­fach hoch­ka­rä­tige Aus­zeich­nun­gen auf den Arl­berg ho­len. So wurde es 2021 bei den „World Tra­vel Awards” zu „Austria’s Lea­ding Bou­tique Ho­tel” ge­kürt und zu­vor 2020 bei den „World Ski Awards” so­gar zum „Worlds Best Ski Bou­tique Ho­tel”.

Für das Team des Re­stau­rants „Bi­bers” rund um Kü­chen­chef Rein­hold Thal­ham­mer be­deu­ten die ers­ten zwei Hau­ben und 13 von 20 mög­li­chen Punk­ten hin­ge­gen eine staat­li­che Über­ra­schun­gen – nur we­nige Mo­nate nach der Er­öff­nung des Berg­ho­tels Bi­ber im Juni 2021.

Über­zeu­gen konnte das „Bi­bers” vor al­lem durch seine re­gio­nale, qua­li­ta­tiv hoch­wer­tige Kü­che und die viel­fäl­tige Aus­wahl an an­spruchs­vol­len Ge­rich­ten mit Ein­flüs­sen aus al­ler Welt. Der Gault&Millau lobt dar­über hin­aus auch die Lage des Ho­tels, das sich har­mo­nisch in den Ort ein­füge – „selbst­be­wusst, als ob es im­mer schon zum Dorf­bild ge­hört hätte“.

Die pep­per-collec­tion aus Lech sorgt für ei­nen stil­vol­len Er­leb­nis­ur­laub in den Al­pen und schafft ei­nen ganz per­sön­li­chen Auf­ent­halt in fa­mi­liä­rem Am­bi­ente und mit ex­zel­len­tem Ser­vice. Wie ein Fa­mi­li­en­be­trieb er­füllt das re­gio­nal ge­prägte Team rund um die Uhr die Wün­sche der Gäste, be­rei­tet un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse und or­ga­ni­siert bei Be­darf alle Ein­zel­hei­ten für ei­nen sorg­lo­sen Auf­ent­halt.

So er­hal­ten die Gäste mit nur ei­nem An­ruf ih­ren per­fek­ten Ur­laub in den Al­pen aus ei­ner Hand. Ne­ben den bei­den Ho­tels Au­re­lio Lech und Berg­ho­tel Bi­ber­kopf bie­ten da­bei auch die in­di­vi­du­el­len Cha­lets „Au­re­lio Club”, „Cha­let Mimi” und „Arula Cha­lets” so­wie das Chal­et­haus „Arla Lu­xury Home” ex­klu­sive Rück­zugs- und Wohl­fühlorte für je­den Ge­schmack und un­ter­schied­li­che Be­dürf­nisse.

Mit ih­rer ein­zig­ar­ti­gen Lage am Berg und an der Seil­bahn er­mög­li­chen alle Häu­ser di­rek­ten Zu­gang zur be­ein­dru­cken­den Berg­welt am Arl­berg mit „Ski-in Ski-out” und ei­nem be­son­de­ren Aus­blick auf das Al­pen­pan­orama so­wie das Trei­ben in den Berg­dör­fern Lech und Warth.

www.peppercollection.com