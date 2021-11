Qatar: Zehn spektakuläre Neueröffnungen zur Fußball-WM 2022

In Qa­tar be­fin­den sich der­zeit mehr als 100 Ho­tels in der Bau­phase. Mehr als 40 da­von sol­len bis zur FIFA Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft 2022 ihre ers­ten Gäste emp­fan­gen. Qa­tar Tou­rism stellt die zehn spek­ta­ku­lärs­ten Neu­eröff­nun­gen der nächs­ten zwölf Mo­nate vor.

Qa­tar rech­net mit mehr als ei­ner Mil­lion Fuß­ball-Fans, die wäh­rend des Tur­niers von 21. No­vem­ber bis 18. De­zem­ber 2022 das Land be­su­chen wer­den. Um die­ser Nach­frage ge­recht zu wer­den, soll jede ver­füg­bare Un­ter­brin­gungs­mög­lich­keit ge­nutzt wer­den – auch Cam­ping in der Wüste und ein Kreuz­fahrt­schiff im Ha­fen. Ins­ge­samt wird Qa­tar bis zu 130.000 Zim­mer be­reit­stel­len. Das sind die zehn spek­ta­ku­lärs­ten Neu­eröff­nun­gen:

Qe­tai­fan Is­land North: Als erste „Un­ter­hal­tungs­in­sel“ in Qa­tar an­ge­kün­digt, wird das Pro­jekt ein lu­xu­riö­ses Re­sort, ei­nen mo­der­nen Was­ser­park, ei­nen Be­ach Club, Ein­zel­han­dels­ge­schäfte und ver­schie­den ge­nutzte Ge­bäu­de­kom­plexe um­fas­sen. Die In­sel wird ganz in der Nähe des Lu­sail-Sta­di­ons lie­gen, in dem meh­rere Spiele der FIFA Fuß­ball-Welt­meis­ter­schaft 2022 aus­ge­tra­gen wer­den.

Ka­tara Towers: Das mar­kante Ge­bäude im Lu­sail Ma­rina District wird gleich zwei Fünf-Sterne-Ho­tels be­her­ber­gen – ein Fair­mont Ho­tel und das Raff­les Ho­tel & Re­si­den­ces. Das Ge­bäude ist eine ar­chi­tek­to­ni­sche Ver­sion des Na­tio­nal­wap­pens von Qa­tar, das die tra­di­tio­nel­len Krumm­sä­bel zeigt.

Place Ven­dôme: Der Place Ven­dôme in Lu­sail wird das größte Ein­kaufs­zen­trum in Qa­tar mit ei­ner be­bau­ten Flä­che von 148.000 Qua­drat­me­tern und rund 560 Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten um­fas­sen. Dazu kom­men zwei Fünf-Sterne-Ho­tels (Le Royal Mé­ri­dien und Pa­lais Ven­dôme, a Lu­xury Collec­tion Ho­tel), Ser­viced Apart­ments (Le Royal Mé­ri­dien Re­si­den­ces) und ein Platz mit Ca­fés und Re­stau­rants.

Ro­se­wood: Das Ro­se­wood Doha und das Ro­se­wood Re­si­dence Doha sind in zwei atem­be­rau­ben­den Tür­men im Zen­trum von Doha un­ter­ge­bracht, de­ren Ar­chi­tek­tur von den Ko­ral­len­rif­fen rund um Qa­tars in­spi­riert wurde. Ein Turm wird 154 Ho­tel­zim­mer, 161 Apart­ment-Sui­ten, eine Dach­ter­rasse und ein Re­stau­rant be­her­ber­gen, der zweite Turm 300 Woh­nun­gen.

Al Ja­ber Twin Towers: 91,5 Me­ter hoch sind bei­den Al Ja­ber Twin Towers im Lu­sail Ma­rina District. Ei­ner Turm ist für Bü­ros re­ser­viert, der zweite für ein 22-stö­cki­ges Lu­xus­ho­tel mit ei­nem Pool und ei­nem Re­stau­rant auf dem Dach. Auch ein Ein­kaufs­zen­trum und ein Fit­ness­stu­dio sind ge­plant.

Pull­man Doha: Das Fünf-Sterne-Ho­tel Pull­man Doha West Bay be­fin­det sich in ei­nem mo­der­nen Wol­ken­krat­zer im pro­mi­nen­tes­ten Vier­tel von Doha. Ge­plant sind 375 Zim­mer und Sui­ten, 93 Apart­ments, neun gas­tro­no­mi­sche Kon­zepte, ein Spa und eine groß­zü­gige Ter­rasse mit Out­door-Pool.

Dream Doha: Als neues Flagg­schiff der Dream Ho­tel Group in der Golf­re­gion wird das be­ein­dru­ckende Dream Doha 266 Zim­mer und Sui­ten, acht Re­stau­rants und Bars so­wie ei­nen groß­zü­gi­gen Pool­be­reich um­fas­sen.

The St. Re­gis Marsa Ara­bia Is­land: Das St. Re­gis Marsa Ara­bia Is­land auf der künst­li­chen In­sel The Pearl Qa­tar bie­tet eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Oase mit ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Lage, die es von al­len an­de­ren Pro­jek­ten im Land un­ter­schei­det.

ME Doha: Das neue ME Doha wird über 235 Zim­mer und Sui­ten, ei­nen In­fi­nity-Pool und eine Reihe von gas­tro­no­mi­schen An­ge­bo­ten ver­fü­gen. Mehr ist noch nicht be­kannt.

Ban­yan Tree Doha: Das vor kur­zem er­öff­nete Ban­yan Tree Doha be­fin­det sich im Her­zen von Mus­hai­reb Down­town Doha. Ne­ben 126 Zim­mern und Sui­ten so­wie 215 Re­si­den­zen mit Ho­tel­ser­vice bie­tet das Lu­xus­ho­tel auch meh­rere Re­stau­rants mit in­di­scher, ita­lie­ni­scher und thai­län­di­scher Kü­che, ein Re­gen­wald-Spa und eine Roof­top-Bar na­mens „Ver­tigo” im 28. Stock­werk.

