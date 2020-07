TUI Blue eröffnet ein neu gebautes Hotel im Montafon

Das TUI Blue Mon­ta­fon in Schruns-Tschag­guns hat am 24. Juli 2020 seine ers­ten Gäste emp­fan­gen. Der Neu­bau ist be­reits das dritte Haus für die Life­style-Ho­tel­marke der TUI Group in Ös­ter­reich und rich­tet sich als „TUI Blue For All”‘ an alle Ur­lau­ber, die Wert auf Qua­li­tät le­gen und ih­ren Auf­ent­halt mit au­then­ti­schen Er­leb­nis­sen in der Re­gion ver­bin­den wol­len – Fa­mi­lien ebenso wie Paare.

Das Berg­ho­tel ver­fügt über 149 Zim­mer, ein Re­stau­rant mit Buf­fet­be­reich, eine Bar, Se­mi­nar­räume so­wie ei­nen Fitness‑, Well­ness- und Sau­na­be­reich. Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot ver­bin­det die Kü­che Vor­arl­bergs mit ei­ner nach­hal­ti­gen Er­näh­rungs­weise. Das TUI Blue Mon­ta­fon setzt da­bei auf lo­kale Lie­fe­ran­ten und Pro­dukte in Bio-Qua­li­tät.

Mit 140 Pis­ten­ki­lo­me­tern ist das Ski­ge­biet Sil­vretta Mon­ta­fon ein be­lieb­tes Ziel für Ski­fah­rer und Snow­boar­der. Fa­mi­lien kom­men am Er­leb­nis­berg Golm auf ihre Kos­ten. Im Som­mer be­geis­tert die Berg­land­schaft Vor­arl­bergs vor al­lem Wan­de­rer, Moun­tain­bi­ker und Out­door-Fans. Das größte Er­leb­nis­bad der Re­gion liegt di­rekt ne­benan. Der Ein­tritt ist 2020 für alle Gäste des TUI Blue Mon­ta­fon in­klu­sive.

