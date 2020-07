Romantik Chalet Winzarei: Luxus in den südsteirischen Weinbergen

Das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men Te­ment ist in­ter­na­tio­nal als ei­nes der füh­ren­den Wein­gü­ter Ös­ter­reichs be­kannt. Den Na­men sollte man sich aber auch als stil­volle Ur­laubs­adresse mer­ken. Wein- und De­sign-Lieb­ha­ber ge­nie­ßen hier in 25 ein­zig­ar­ti­gen Cha­lets die Kunst des Ent­span­nens in­mit­ten der Wein­berge der Süd­stei­er­mark und des be­nach­bar­ten Slo­we­nien.

Für die „Winza­rei”, die seit kur­zem auch Mit­glied der re­nom­mier­ten Ko­ope­ra­tion „Ro­man­tik Ho­tels & Re­stau­rants” ist, wur­den alte Guts­häu­ser seit 2013 auf­wän­dig re­no­viert und in stil­volle Cha­lets, Sui­ten, Grand Sui­ten und La­gen­häus­chen ver­wan­delt. Ob alte Stein­häu­ser oder Ge­wöl­be­kel­ler: In je­dem der ins­ge­samt 25 Hi­dea­ways wird Alt und Neu auf fan­tas­ti­sche Weise kom­bi­niert.

Der Gast hat da­bei die Qual der Wahl zwi­schen vier reiz­vol­len La­gen. Die im Som­mer 2018 er­öff­nete Adults Only An­lage „Ci­ringa Stamp­fer” liegt in Slo­we­nien und be­sticht mit ei­nem 360-Grad-Aus­blick auf die um­lie­gen­den Wein­berge samt In­fi­nity Pool. Die Lage „Zier­egg” be­steht aus sechs ge­müt­lich-ro­man­ti­schen Win­zer­cha­lets in zwei stil­voll re­no­vier­ten Stein­häu­sern.

Di­rekt an der „Süd­stei­ri­schen Wein­straße” liegt die An­lage „Ci­ringa Men­hard” mit sechs wun­der­schö­nen Cha­lets und zwei ver­spiel­ten Sui­ten. Jüngst wurde auch das ex­tra­va­gante Win­zer­häus­chen in der Lage „Ci­ringa Pec” fer­tig­ge­stellt. Sie sind um­ge­ben von Wein­gär­ten und Blu­men­wie­sen und bie­ten al­len, die Ruhe su­chen, ih­ren ganz pri­va­ten Wohl­fühlort. Ein Re­stau­rant und ein Früh­stücks­buf­fet gibt es nicht. Statt­des­sen wird in al­len Cha­lets ein gut ge­füll­ter Korb mit re­gio­na­len De­li­ka­tes­sen ser­viert.

