Steiermark: FourElements eröffnet das Haus Rosa im Gesäuse

Ge­wagte Ar­chi­tek­tur mit­ten in der Na­tur und ein Gold­händ­chen für In­te­ri­eur: Da­für ste­hen die Lu­xus-Re­fu­gien „Four­Ele­ments” von Her­mann Ber­ger – ein­ge­bet­tet zwi­schen den Na­tio­nal­parks Ge­säuse und Kalk­al­pen in der Stei­er­mark.

Nur ei­nen Stein­wurf ent­fernt, wird im Jän­ner 2025 mit dem „Haus Rosa” in Moos­landl ein zwei­ter Stand­ort er­öff­net. Auf 700 Me­tern See­höhe ge­le­gen, blickt man von der Ter­rasse, den Schlaf- und Wohn­räu­men und dem In­fi­nity-Pool auf das be­ein­dru­ckende Pan­orama der Berge des Ge­säu­ses und dar­über hin­aus bis nach Ober­ös­ter­reich.

Haus Rosa (c) Four­Ele­ments

„Nichts bringt uns auf un­se­rem Weg bes­ser voran als eine Pause“, wusste be­reits die eng­li­sche Dich­te­rin Eliza­beth Bar­rett Brow­ning. Mit dem „Haus Rosa” als zwei­ter Stand­ort hat „Four­Ele­ments” ei­nen wahr ge­wor­de­nen Traum in den Ber­gen ge­schaf­fen – ei­nen Ort, an dem Ent­schleu­ni­gung zum Aus­dau­er­sport wird und Er­ho­lung zur Kür.

Rosarote Brille unnötig

Haus Rosa (c) Four­Ele­ments

Der Name „Rosa” ist ei­ner­seits eine Hom­mage an den Ruf­na­men von Her­mann Ber­gers Ur­groß­mutter Rosa, die der stän­dige An­trieb in der gro­ßen Fa­mi­lie war. An­de­rer­seits spie­geln die Son­nen­un­ter­gänge hier sehr oft die ge­samte Farb­pa­lette im Rosa-Be­reich wi­der und tau­chen die ma­le­ri­sche Berg­land­schaft in ein zart­rosa Licht. Die ro­sa­rote Brille kann also ge­trost da­heim ge­las­sen wer­den.

Die Seele schaukeln lassen

Haus Rosa /​ Pool (c) Four­Ele­ments

Als In­be­griff ei­nes Hidea­ways ist das 350 Qua­drat­me­ter große „Haus Rosa” mit al­len denk­ba­ren An­nehm­lich­kei­ten aus­ge­stat­tet. So steht für kom­pro­miss­lose Pri­vat­sphäre ein ei­ge­nes Spa mit ei­nem ganz­jäh­rig nutz­ba­ren, acht Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pool, ei­ner Sauna und ei­nem Dampf­bad be­reit. Die un­ver­gleich­li­che Ku­lisse lässt sich aber auch in den bei­den Schau­keln auf der Ter­rasse ganz wun­der­bar ge­nie­ßen.

In­door er­freuen ein traum­haf­tes Bad mit frei ste­hen­der Ba­de­wanne, eine So­fa­land­schaft mit of­fe­nem Ka­min, eine voll aus­ge­stat­tete Kü­che mit Koch­in­sel und Wein­kühl­schrank, eine Le­se­ecke mit viel Ta­ges­licht. Mit zwei ge­trenn­ten Schlaf­zim­mern mit je­weils ei­ge­nem Bad ist das „Haus Rosa” da­bei für zwei bis vier Per­so­nen aus­ge­rich­tet.

Interieur als Lebensbejahung

Haus Rosa (c) Four­Ele­ments

Hier ist nichts über­in­sze­niert. Von be­hut­sa­mer Hand und mit viel Er­fah­rung wurde das „Haus Rosa” von Her­mann Ber­ger selbst ge­stal­tet und ein­ge­rich­tet. Ei­chen­holz, Sicht­be­ton, ein­la­dende Sitz­mög­lich­kei­ten mit schö­nen Stof­fen, sen­si­bel plat­zierte Kunst und Licht­quel­len sor­gen für viel Stil und Be­hag­lich­keit.

Allerhand auf vier Beinen

Haus Rosa /​ Al­pa­kas (c) Four­Ele­ments

Das neue Berg-Re­fu­gium ist zu­dem völ­lig aut­ark. Das Was­ser kommt aus der ei­ge­nen Quelle, ge­heizt wird mit Hack­schnit­zeln aus dem Wald, für die Strom­ver­sor­gung ist eine Pho­to­vol­taik-An­lage zu­stän­dig und das Ra­sen­mä­hen zwi­schen den al­ten Obst­bäu­men über­neh­men braune Berg­schafe und eine Al­paka-Herde. De­ren Wolle soll zu­künf­tig für die Bett­de­cken der Gäste ver­wen­det wer­den. Hunde sind im­mer will­kom­men. Rund um das „Haus Rosa” kön­nen Wiese und Wald auf zehn Hektar Ei­gen­grund er­kun­det wer­den.

Sonnenuntergänge der Urlioma

Haus Rosa /​ Sauna- und Well­ness­be­reich (c) Four­Ele­ments

Egal zu wel­cher Jah­res­zeit man das „Haus Rosa” be­zieht – ob zum Er­wa­chen der Na­tur im Früh­ling, wäh­rend der lauen Som­mer­tage, zur Far­ben­pracht im Herbst oder im Win­ter, wenn die weiße Land­schaft still vor ei­nem liegt: Das Hidea­way ver­sprüht in je­der Sai­son sei­nen ganz ei­ge­nen Charme.

„Neue Dinge und Ideen vom Pa­pier ins echte Le­ben um­set­zen zu dür­fen, er­füllt mich mit Dank­bar­keit. Schon als Bub baute ich meine Hütte im Wald. Das Haus Rosa habe ich als An­denken an meine Ur­groß­mutter Rosa ge­baut, die uns be­stimmt diese ein­zig­ar­ti­gen Son­nen­un­ter­gänge schickt. Es ist ein ganz be­son­de­res Le­bens­ge­fühl, das man an die­sem Kraft­ort spürt. Wenn ich abends vor die­ser traum­haf­ten Ku­lisse mit ei­nem Gla­serl Wein sitze, kann ich den tur­bu­len­ten Ar­beits­tag los­las­sen und ein­fach zur Ruhe kom­men. Ge­nau das möchte ich mit mei­nen Gäs­ten tei­len.“ Gast­ge­ber Her­mann Ber­ger

Flexible Kulinarik

Haus Rosa /​ Wohn­be­reich (c) Four­Ele­ments

Ein mit re­gio­na­len Köst­lich­kei­ten ge­füll­ter Früh­stücks­korb wird je­den Mor­gen um acht Uhr di­rekt ins Haus ge­lie­fert. Auch auf ve­gane Wün­sche wird ein­ge­gan­gen. Isst man wei­ter gerne in den ei­ge­nen vier Wän­den, kommt das pre-coo­ked Vier-Hau­ben-Menü vom Re­stau­rant „Rau” wie ge­ru­fen. Auf Vor­be­stel­lung kom­men die ge­wünsch­ten Ge­richte bis an die Tür und brau­chen nur noch ge­wärmt oder schnell fer­tig ge­kocht wer­den. Ebenso ste­hen Grill­pa­kete für den Gas­gril­ler auf der Karte. Auf Wunsch kann auch ein per­sön­li­cher Koch ge­bucht wer­den.

Aktivitäten rund um das Haus Rosa

Haus Rosa (c) Four­Ele­ments

Wer sich von dem traum­haf­ten Re­fu­gium los­rei­ßen kann, fin­det beim Ka­jak fah­ren oder Raf­ting im Wild­was­ser­fluss Salza ein Pa­ra­dies. Die mäch­ti­gen Berge des Na­tio­nal­parks Ge­säuse la­den zum Moun­tain­bi­ken, Klet­tern, Pa­ra­glei­ten, Wan­dern oder Berg­stei­gen ein. Soll es Ruhe und Er­ho­lung sein, bie­tet das „Haus Rosa” aber auch ganz al­lein ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Rah­men.

