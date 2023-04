Genießerhotel Krainer: Ganz „entSPAnnt“ mit Vier-Hauben-Küche

Zu­dem bie­tet die Hoch­stei­er­mark viele loh­nens­werte Aus­flugs­ziele. Ganz in der Nähe liegt Pe­ter Ro­seg­gers Wald­hei­mat, se­hens­wert sind auch das Brahms­mu­seum und das Süd­bahn­mu­seum in Mürz­zu­schlag. Wan­de­rer und Rad­fah­rer fin­den in die­ser Re­gion ein­zig­ar­tige Tou­ren­mög­lich­kei­ten auf der Schnee­alm, der Rax und in den Fisch­ba­cher Al­pen.

Ge­nie­ßer­ho­tel Krai­ner (c) Mat­thias Thon­ho­fer