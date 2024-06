JOHANN Schladming: Alpiner Charme mit beheiztem Rooftop-Pool

Ur­ba­ni­tät und al­pi­ner Charme ver­bin­den sich im JOHANN in Schlad­ming in der Stei­er­mark mit ei­nem un­kom­pli­zier­ten Life­style. Haupt­ver­ant­wort­lich da­für ist ein grö­ße­rer Um­bau, den das am Rande der Fuß­gän­ger­zone im Her­zen der Stadt­ge­meinde ge­le­gene Ho­tel im Jahr 2022 ge­wagt hat.

Seit­her be­geis­tert das JOHANN mit dem neuen Well­ness­be­reich „en­JOY­ness”, der eine Sau­na­welt, ein Spa und ei­nen be­heiz­ten In­fi­nity-Pool auf dem Dach um­fasst. Um­rahmt vom Dach­stein im Nor­den und den Nie­de­ren Tau­ern im Sü­den, kom­men die Gäste hier der er­staun­li­chen Berg­welt ganz nah.

Das Leit­mo­tiv „Ge­nuss” zieht sich aber wie ein ro­ter Fa­den durch alle Be­rei­che des Ho­tels – von den 63 Zim­mern und Sui­ten über die Re­stau­rants „ANNA” und „JOHANN GE­NUSS­raum” bis zur „GE­NUSS­bar” mit chil­li­ger Lounge-Mu­sik, Su­shi und Cock­tail-Krea­tio­nen. Zu­dem lädt die zum Ho­tel ge­hö­rende „Al­mA­renA” an der Tal­sta­tion Hau­ser Kaib­ling im Win­ter zum Ein­kehr­schwung mit DJ, stei­ri­scher Kü­che und ei­ner Son­nen­ter­rasse ein.

Be­gon­nen hat da­bei al­les im Jahr 2005, als die Fa­mi­lien Gapp­mayr und Stei­ner das Post­ho­tel Schlad­ming er­stan­den. Es folgte eine so­for­tige Re­no­vie­rung. Nach und nach ka­men an­gren­zende Ge­bäude hinzu, die mit ei­nem har­mo­ni­schen Fas­sa­den­bild in das En­sem­ble in­te­griert wur­den. Nach zwei gro­ßen Um­bau­pha­sen strahlt das JOHANN nun Mo­der­ni­tät und Re­gio­na­li­tät glei­cher­ma­ßen aus.

Zim­mer © JOHANN Schlad­ming

Für Gast­ge­ber Chris­tian Gapp­mayr und seine Le­bens­ge­fähr­tin Alex­an­dra Au­böck spie­len Au­then­ti­zi­tät und stei­ri­sche Werte eine große Rolle. Alte Stein­ge­wölbe und Na­tur­lehm­putz an den Wän­den fin­den sich hier ge­nauso wie durch­gän­gig hei­mi­sche Ei­chen­holz­bö­den und ös­ter­rei­chi­sche Na­tur­lei­nen­stoffe in den Zim­mern. Er­dige Töne, schwarze Ak­zente und hoch­wer­tige Mö­bel so­wie Lam­pen von 2F Leuch­ten do­mi­nie­ren das De­sign.

Der his­to­ri­sche Teil des Ho­tels aus dem 17. Jahr­hun­dert diente ab 1807 als Post­sta­tion und be­her­bergt heute das Zwei-Hau­ben-Re­stau­rant „JOHANN GE­NUSS­raum”. Als äl­teste Gast­stube der Re­gion steht sie un­ter Denk­mal­schutz. Ku­li­na­risch ver­wöh­nen Kü­chen­chef Lu­kas Cir­jak und die bei­den Sous-Chefs Chris­tian Pod­less­nig und Alex­an­der Grab­ner schon seit zehn Jah­ren mit ei­ner stei­ri­schen Kü­che.

Anna © JOHANN Schlad­ming

Be­son­de­res Au­gen­merk legt das Team da­bei auf die Qua­li­tät und Her­kunft der Zu­ta­ten. Selbst der Saib­ling kommt aus dem Fisch­teich von Gast­ge­ber Chris­tian Gapp­mayr. Die kon­se­quente Um­set­zung der Koch-Phi­lo­so­phie wurde be­lohnt: 2012 gab es die erste Haube von Gault & Mil­lau, 2019 folgte eine zweite, die bis heute ge­blie­ben ist.

Auch im Re­stau­rant „ANNA” macht das Team keine Ab­stri­che. Die Spei­se­karte ori­en­tiert sich über die Gren­zen Ös­ter­reichs hin­aus, bleibt je­doch bei Pro­dukt und Qua­li­tät im­mer kom­pro­miss­los. So war es bei­spiels­weise schnell klar, dass nur ein Su­shi-Meis­ter für das hoch­wer­tige An­ge­bot in der „GE­NUSS­bar” in Frage kam.

Zan­der­fi­let © JOHANN Schlad­ming

Ne­ben der her­aus­ra­gen­den Ku­li­na­rik er­le­ben die Gäste seit De­zem­ber 2022 Well­ness- und Glücks­mo­mente über den Dä­chern von Schlad­ming. Dazu zählt eine Sau­na­land­schaft mit fin­ni­scher Sauna, Bio-Sauna, Sole-Dampf­bad, Eis­re­gen zur Ab­küh­lung und ver­schie­de­nen Ru­he­räu­men.

Ein High­light stellt die Dach­ter­rasse des JOHANN mit dem be­heiz­ten In­fi­nity-Pool und Re­la­x­zo­nen dar. Von hier bie­tet sich ein im­po­san­ter Blick auf den Dach­stein und den Haus­berg Pla­nai mit der be­rühm­ten Ab­fahrt. Ge­sichts­be­hand­lun­gen und Mas­sa­gen run­den das Wohl­fühl­an­ge­bot ab.

Sau­na­welt © JOHANN Schlad­ming

Schlad­ming liegt auf 745 Me­tern See­höhe und bil­det mit sechs wei­te­ren Tou­ris­mus­zen­tren die Ur­laubs­re­gion Schlad­ming-Dach­stein. Im Win­ter lo­cken Ski­fah­ren, Lang­lau­fen, ge­führte Schnee­schuh- und Win­ter­wan­de­run­gen, Iglu-Work­shops so­wie Lama- und Al­paka-Tou­ren durch die ver­schneite Land­schaft.

Im Som­mer sind es wie­derum die Berg­seen und Gip­fel, Wan­der­wege, Klet­ter­steige, Raf­ting und Kräu­t­er­wan­de­run­gen, die viele Gäste zu ei­nem Ur­laub in Schlad­ming be­we­gen. Die Zim­mer­preise im JOHANN be­gin­nen in die­sem Som­mer bei 209 Euro mit Früh­stück und 276 Euro mit GE­NUSSpen­sion – je­weils pro Nacht für zwei Per­so­nen.

www.johann-schladming.at