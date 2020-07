Schladming-Dachstein: Die „Almkulinarik“ ist wieder zurück

Nach dem er­folg­rei­chen Start im letz­ten Som­mer und der ge­lun­ge­nen Fort­set­zung wäh­rend der Win­ter­sai­son bringt Star­koch Ri­chard Rauch seine „Alm­ku­li­na­rik” er­neut auf die Alm­hüt­ten in der Re­gion Schlad­ming-Dach­stein: In 14 aus­ge­wähl­ten Hüt­ten ent­lang der be­lieb­tes­ten Wan­der­wege und Bik­e­rou­ten wird je ein spe­zi­ell in­ter­pre­tier­tes Ge­richt ser­viert.

Ri­chard Rauch ist aus der deut­schen TV-Koch­sen­dung „Kü­chen­schlacht” und der täg­li­chen ORF-Sen­dung „Schmeckt per­fekt“ ei­nem brei­ten Pu­bli­kum be­kannt. Der 35-jäh­rige Star­koch kommt aber auch bei den Ex­per­ten gut an: Im Vor­jahr wurde er vom Gault Mil­lau mit der vier­ten Haube aus­ge­zeich­net.

“Die Ge­richte für un­sere Alm­ku­li­na­rik wur­den in ei­nem Work­shop ge­mein­sam mit den Hüt­ten­wir­ten er­kocht. Da­bei ha­ben wir viele tolle Re­zepte aus­pro­biert”, be­rich­tet Rauch. Auf der Zu­ta­ten­liste ste­hen vor­wie­gend Pro­dukte aus der Re­gion – groß­teils so­gar aus der ei­ge­nen Er­zeu­gung der Wirts­leute. Die stei­ri­schen Wein­gü­ter Strauss und Dwor­schak sor­gen mit ih­ren spe­zi­el­len “Alm­ku­li­na­rik­wei­nen” für die per­fekte Be­glei­tung.

„Die Idee hin­ter der Alm­ku­li­na­rik ist, au­then­ti­sche lo­kale Ge­richte und Pro­dukte mit der Krea­ti­vi­tät ei­nes Vier-Hau­ben-Kochs zu ver­bin­den und das Beste aus bei­den Wel­ten zu ver­ei­nen. Diese neue Krea­ti­vi­tät auf un­se­ren uri­gen Alm­hüt­ten be­rei­chert un­ser tou­ris­ti­sche An­ge­bot nach­hal­tig”, schwärmt Tou­ris­mus­chef Ma­thias Schattleit­ner: „Eine ideale ku­li­na­ri­sche Wan­der­wo­che sieht in Schlad­ming-Dach­stein also ab so­fort so aus: Je­den Tag zu ei­ner an­de­ren teil­neh­men­den Hütte wan­dern und das ent­spre­chende Alm-Hau­ben­ge­richt be­stel­len.”

Ein spe­zi­el­les di­gi­ta­les Schman­kerl gibt es auch noch dazu: Wer über die App “Sum­mit­Lynx” min­des­tens neun der 14 teil­neh­men­den Alm­ku­li­na­rik-Hüt­ten in sein Tour­ta­ge­buch am Smart­phone oder Ta­blet ein­log­gen kann, er­hält im Büro der Tou­ris­mus­re­gion ein Koch­buch von Ri­chard Rauch ge­schenkt. Der Wan­der­pass der Ap­pli­ka­tion bie­tet ne­ben­bei nicht nur ei­nen gu­ten Über­blick über alle Al­men, Hüt­ten, Gip­fel und Seen, son­dern gibt den Gäs­ten zu­gleich die Mög­lich­keit, eine Wan­der­na­del in Gold, Sil­ber oder Bronze zu er­wan­dern.

www.schladming-dachstein.at/almkulinarik