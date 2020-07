Dolomiten und Gardasee: Lefay Resorts starten in die Saison

Die Le­fay Re­sorts & Re­si­den­ces fei­ern die Wie­der­eröff­nung ih­rer bei­den Häu­ser: Nach dem Co­rona-Lock­down emp­fan­gen das Le­fay Re­sort & Spa Do­lo­miti und das Le­fay Re­sort & Spa Lago di Garda wie­der Gäste. Zu­nächst wird aber nur eine be­grenzte An­zahl von Sui­ten ver­füg­bar sein, um ei­nen mög­lichst gro­ßen per­sön­li­chen Frei­raum ge­währ­leis­ten zu kön­nen.

Beide Re­sorts be­fin­den sich in ei­ner spek­ta­ku­lä­ren Um­ge­bung, die zu viel­fäl­ti­gen Ak­ti­vi­tä­ten un­ter freiem Him­mel ein­lädt – ei­ner­seits im Na­tur­park nörd­lich des Gar­da­sees und an­de­rer­seits im Na­tur­park Ada­mello-Brenta in den Do­lo­mi­ten. Dar­über hin­aus er­mög­li­chen Sui­ten ab 50 Qua­drat­me­ter und Spa-Be­rei­che ab 3.800 Qua­drat­me­ter eine so­ziale Di­stan­zie­rung ohne An­stren­gung.

Für die Si­cher­heit der Gäste hat das Le­fay-Team das Pro­to­koll „Le­fay Care” mit ei­ner gan­zen Reihe spe­zi­fi­scher Maß­nah­men ins Le­ben ge­ru­fen. So sorgt un­ter an­de­rem ein hoch­mo­der­nes tech­ni­sches Sys­tem mit ei­nem in­no­va­ti­ven Ver­fah­ren für die Des­in­fek­tion al­ler Be­rei­che und setzt au­to­ma­tisch Breit­band-Wirk­stoffe ge­gen Vi­ren und Bak­te­rien in den Be­lüf­tungs­ka­nä­len frei.

Der Zu­gang zu den Spa- und Fit­ness­be­rei­chen wird nur ei­ner be­grenz­ten An­zahl an Gäs­ten ge­stat­tet. Alle Buf­fets wer­den durch ein À la Carte-An­ge­bot er­setzt und die Spei­se­kar­ten der Re­stau­rants über das Smart­phone mit­tels QR-Code ab­ruf­bar. Wei­tere Maß­nah­men sind die Mes­sung der Kör­per­tem­pe­ra­tur von Gäs­ten und Per­so­nal durch ther­mi­sche Scan­ner so­wie spe­zi­elle Schu­lun­gen und re­gel­mä­ßige Co­rona-Tests für alle Mit­ar­bei­ter.

Das Le­fay Re­sort & Spa Lago di Garda liegt an der ma­le­ri­schen „Ri­viera dei Li­moni“ ober­halb von Gargnano mit atem­be­rau­ben­dem Blick über den Gar­da­see. In der „Le­fay Spa Me­thod” ver­bin­det sich die Jahr­tau­sende alte chi­ne­si­sche Me­di­zin mit den Er­kennt­nis­sen der mo­der­nen west­li­chen Me­di­zin. Die drei Be­rei­che „Feuer und Was­ser Welt“, „Na­tur und Fit­ness“ und „Stille un­ter den Ster­nen“ bie­ten den Gäs­ten Spa-Ge­nuss und Rückzugsorte, die nicht nur Kraft schen­ken, son­dern auch die Seele berühren.

Das Le­fay Re­sort & Spa Do­lo­miti wurde erst im Au­gust 2019 in­mit­ten des UNESCO-Welt­na­tur­er­bes der Do­lo­mi­ten und des be­rühm­ten Ski­ge­biets Ma­donna di Cam­pi­glio er­öff­net. Der 5.000 Qua­drat­me­ter große Spa-Be­reich wurde nach den Prin­zi­pien der chi­ne­si­schen Me­di­zin ge­stal­tet.

Das Lu­xus-Eco-Re­sort ver­fügt über 88 Sui­ten und 22 Re­si­den­ces so­wie zwei Re­stau­rants und Bars. Die Zim­mer­ka­te­go­rien rei­chen von der Pres­tige Ju­nior Suite bis zur ex­klu­si­ven Royal Pool & Spa Suite mit ei­ge­nem Be­hand­lungs­raum für Spa-An­wen­dun­gen, zwei Sau­nen und ei­nem In­door und Out­door-Whirl­pool.

Mit der Wie­der­eröff­nung ha­ben beide Le­fay Re­sorts ver­schie­dene Pa­cka­ges zu er­mä­ßig­ten Kon­di­tio­nen auf­ge­legt: Gäste, die ih­ren nächs­ten Le­fay-Ur­laub am Gar­da­see oder in den Do­lo­mi­ten mit Vor­aus­zah­lung bu­chen, pro­fi­tie­ren be­reits ab ei­ner Über­nach­tung von 20 Pro­zent Ra­batt so­wie fle­xi­blen Än­de­rungs­mög­lich­keit des Rei­se­zeit­raums und des Le­fay Re­sorts. Die Preise für Auf­ent­halte bis 30. No­vem­ber 2020 be­gin­nen bei 260 Euro pro Per­son und Nacht in ei­ner Pres­tige Ju­nior Suite mit À la Carte-Früh­stück.

www.lefayresorts.com